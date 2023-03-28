Обзор Dreame L10 Pro. Робот-пылесос с продвинутой системой навигации

Со времени выхода изучаемого сегодня робот-пылесоса Dreame L10 Pro прошло около 2 лет, но за это время он не растерял актуальности и заданная изначально высокая планка технического исполнения, делает его и сегодня одним из лучших решений среди предлагаемых на рынке уделывая даже те что были представлены в 2023 году. Эта модель поддерживает влажную и сухую уборку, интеграцию с голосовыми помощниками, емким аккумулятором с длительным временем автономной работы, оснащена навигационной системой с LIDAR, механизмом распутывания волос и ниток.

Комплектация

Робот-пылесос пришел в двойной упаковке. Внешняя из плотного транспортировочного картона защищает внутреннюю с декоративным оформлением, включающим не только изображение, но и подробную информацию по техническим характеристикам.

Комплект его включает зарядную базу, кабель питания с евровилкой, блок для влажной уборки с салфеткой из микрофибры, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешней вид

Классическое внешнее исполнение в корпусе круглой формы из пластика черного цвета. Высота его составляет 9.7 сантиметров с учетом наличия на крышке выступающего блока лидара.

На лицевой его стороне в центре располагается 3D-датчик и пара лазерных по краям. Эта группа используется для выстраивания трехмерной карты помещения, определение препятствий на полу и расстояние до них.

Еще одна группа датчиков на основании, распределенных по трем сторонам. Они отвечают за определение перепадов высоты, предотвращая падение с отвесных поверхностей, например, лестницы.

За перемещение отвечают два колеса с «зубастыми» покрышками, обеспечивающими сцепление на разных типах полового покрытия, включая глянцевую плитку и ламинат. Зафиксированы они на амортизаторах и дополнены поворотным роликом на передней грани.

В центральной части основании валик с рядами из искусственного ворса и силиконовыми ламелями. Фиксирует его рамка с двумя металлическими проволоками и рядом из силиконовых ярлыков, предотвращающих наматывание волос и ниток на валик.

На основании при проведении влажной уборки ставится блок для влажной уборки с помпой, регулирующей объем подаваемой на салфетку из микрофибры жидкости.

На верхней грани у Dreame L10 Pro три сенсорные кнопки, используемые для запуска уборки, смены режимов работы, а также возврата на зарядную станцию.

Тыльная часть является крышкой, скрывающей отсек для контейнера, используемого для сбора сухих загрязнений. В нем же находится система фильтрации с HEPA.

Комплектуется робот-пылесос напольной зарядной станцией с кабелем питания. Для предотвращения ее смещения на полу на основании резиновые накладки.

Софт

Качество сборки и исполнения у него соответствует моделям премиального уровня.Для смартфона и планшета доступно бесплатное приложение Mi Home, объединяющее различные устройства в рамках экосистемы Xiaomi. Проблем с настройкой и добавлением не возникло.

Во время уборки робот-пылесос сканирует окружающее пространство для построение виртуальной карты помещения с маршрутом перемещения. Также есть инструменты для редактирования с выбором запретных зон и настроек параметров очистки. Выводятся данные по времени уборки, оценке площади и уровню заряда батареи.

Выставляются три режима уборки: сухая, влажная и совмещенная. Интенсивность уборки в четырех диапазонах и три уровня подачи воды. Включается персонализированя уборка.

В разделе с настройками выводится статистика уборки, доступен пульт управления для ручного перемещения, проводится обновления прошивки.

Включается система избегания препятствий HIGH PRECISION 3D, автоматическое усиление на ковре, блокировка с детским замком, продолжение уборки после зарядки.

Расписание для запуска Dreame L10 Pro в выбранные даты и время.

Просмотр ресурса расходников.

Несколько вариантов озвучки. Русский язык есть.

Умный дом Яндекс

Поддерживается интеграция в различные системы умного дома, позволяя управлять им голосовыми командами виртуальными ассистентами Маруся и Алиса. Рассмотрим на примере «Умный дом Яндекс», для интеграции нужно будет провести синхронизацию аккаунтов, по итогам которой выбирается имя для устройства и комната для его размещения.

В окне управления кнопка включения, выбор скорости работа, постановка уборки на паузу и текущие данные по заряду аккумулятора.

Выводится список с примерами команд, которые можно будет отправлять управляя им используя виртуальный ассистент.

Тесты

Dreame L10 Pro использует продвинутую систему навигации, которая использует как данные с расстоянием до препятствий и стен по пути движения, так и виртуальную карту помещения, которая строится автоматически используя LIDAR, а также информацией с 3D-датчика. Все это исключает удары о стены, объекты интерьера и не путается в разбросанных на полу игрушках. При этом не оставляет пропущенных участков, проходит всю площадь комнат.

В дальнейшем при запуске он проходит каждую комнату последовательно, проезжая по периметру и змейкой. Без проблем съезжает и заезжает на ковры, на которых можно будет включать автоматическое повышение мощности.

Оснащен мощным двигателем, который на максимальном режиме дает 4000 Па. Всего доступно четыре уровня мощности. При этом как показала практика, с задачей уборки он справлялся на нормальном уровне. Последующая очистка контейнера

Для влажной уборки необходимо будет налить чистую воду в съемный контейнер и зафиксировать его на основании. Через приложение можно изменять степень увлажнения салфетки из микрофибры. Отдельно отметим возможность совмещения влажной и сухой уборок.

Итоги

Установлен аккумулятор с емкостью 5200 мАч, его хватало для уборки в двухэтажном доме с площадью более 200 квадратных метров.Dreame L10 Pro – робот-пылесос с продвинутой системой навигации, использующей комплекс данных, получаемых с разных типов датчиков и систем. Высокая мощность всасывания, емкий аккумулятор, влажная уборка с регулируемым уровнем подачи воды, хорошая проходимость, приложение для смартфона, интеграция с голосовыми помощниками. Не устроить может отсутствие аксессуаров в комплекте, но и они есть в свободном доступе в маркетплейсах.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".