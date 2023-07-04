Обзор Dreame L10s Ultra. Флагманский робот-пылесос с системой самоочистки и не только

Сейчас роботы-пылесосы уже стали обыденностью, и кажется, они больше не в состоянии чем-то удивить, но только не в случае с моделью Dreame L10s Ultra. Этот робот-пылесос поднимает качество уборки и комфорт использования на совершенно новый уровень. Он обладает мощностью всасывания в 5300 Па и встроенной камерой, способной распознавать объекты в помещении. Кроме того, у него есть две роторные швабры. Не менее важно, что у этой модели есть функциональная док-станция, которая самостоятельно очищает пылесборник пылесоса, моет две швабры и даже их сушит. Кому подойдет данная новинка? Рассказываем в нашем обзоре.
Комплектация
Dreame L10s Ultra поставляется в большой коробке весом аж в 18 кг. Внутри нее находятся сам робот-пылесос, док-станция, боковая щетка, х2 насадки-швабры, х2 съемные тряпочки, щетка для чистки, х2 мешка для сбора мусора, специальное моющее средство, кабель питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний вид
Dreame L10s Ultra имеет простой и лаконичный дизайн, который схож с 99% других роботов-пылесосов. В этом нет ничего плохого, ведь зачем придумывать что-то кардинально новое, если предыдущая концепция не исчерпала себя. Данная модель доступна для приобретения только в белой расцветке. Касательно подобранных материалов, то к ним никаких претензий нет. Пылесос изготовлен из добротного толстого пластика. Боковая поверхность матовая, а верхняя глянцевая. Габариты пылесоса составляют 6 x 35 x 35 см, а вес — 3,7 кг.
По передней панели Dreame L10s Ultra все-таки можно догадаться, что перед нами далеко не самая простая модель. В нее интегрированы пара лазерных датчиков и RGB-камера. Благодаря ней пылесос способен определять препятствия и объекты, способные помешать уборке. Например, он не засосет случайно лежащий на полу кабель, а легко обойдет его. С помощью встроенной камеры также можно наблюдать за процессом уборки внутри приложения.
На верхней панели пылесоса находятся три физические клавиши с подсветкой: точечная уборка, питание и возвращению на док-станцию.
Также на верхней панели расположен LiDAR, который необходим для точного построения карты и ориентации в пространстве. Внутри LiDAR есть условная кнопка. Если она будет нажата, пылесос поймет, что попал в слишком труднодоступное место и начнет выбираться из него.
Верхняя крышка пылесоса откидывается. Под ней прячутся индикатор питания, Wi-Fi и контейнер общим объемом 350 мл. Выпускаемый пылесосом HEPA-фильтр задерживает до 99% различных мелких частиц. Контейнер для влажной уборки находится внутри пылесоса и имеет несъемный форм-фактор с объемом 80 мл.
На заднюю сторону робота-пылесоса выведены два контакта для зарядки, отверстие для подачи воды, шторка для вывода мусора из контейнера и вентиляционные отверстия.
Dreame L10s Ultra осуществляет перемещение с помощью двух ведущих колес с анти-скользящим резиновым покрытием и еще одного круглого направляющего колеса спереди. Подвеска колес гибкая, что обеспечивает высокий запас клиренса около 25 мм. Ниже расположены датчики падения, основная щетка, пара вращающихся швабр и одна боковая щетка, но хотелось бы две.
Основная щетка выполнена из силикона. Она эффективнее обычной и на нее с трудом наматываются волосы. Если же все-таки появилось необходимость почистить щетку, то это делается максимально быстро и просто.
Теперь давайте поговорим о док-станции, которая является одной из ключевых особенностей данного робота-пылесоса. Она имеет внушительные размеры 42.3 х 34 х 56.8 см, поэтому перед приобретением следует учесть наличие достаточного места для нее в доме.
На передней панели верхней крышки док-станции расположены светодиодный индикатор и три сенсорных кнопки: выход робота, начало уборки и запуск сушки швабр.
Верхняя крышка откидывается. Внутри нее прячутся бак для чистой и для отработанной воды объемом в 2.5 литра каждый. Также внутри крышки есть место для установки специального чистящего средства.
На лицевой части вставка под хромированный металл является не просто декоративным элементом, а съемной крышкой. За ней расположился мешок для сбора мусора.
Также за самой крышкой нашлось место для небольшой чистящей щетки.
Весь перечень, связанный с обслуживанием док-станицей робота-пылесоса, ожидаемо, происходит в нижней нише. Здесь происходит зарядка, очистка контейнера для мусора, подача чистой воды в контейнер влажной уборки, чистка швабр и их сушка.
Чистка швабр осуществляется при помощи специальной пластиковой панели, которая выполняет роль щетки. Она заполняется водой и швабры начинают интенсивно вращаться, что позволяет им очиститься от грязи. После этого вся вода выкачивается в отработанный бак. Наконец, запускается сушка швабр теплым воздухом. Такой процесс чистки швабр избавляет от противного запаха, который может появиться в швабрах после использования.
Если необходимо, нижнюю панель можно снять и помыть.
Управление
Для управления роботом-пылесосом Dreame L10s Ultra необходимо скачать приложение Mi Home или Dreamehome. Они имеют некоторые различия. В Mi Home доступна интеграция робота-пылесоса с умной системой дома Алиса, а в Dreamehome можно управлять камерой пылесоса. Лично мы предпочли использовать приложение Dreamehome, поэтому будем через него раскрывать все функции L10s Ultra.
Первичное подключение робота-пылесоса происходит простым и понятным образом. Необходимо отсканировать QR-код, находящийся под откидывающейся крышкой. Далее нужно указать пароль от Wi-Fi и на этом, собственно, все. Если ответ положительный, то во время уборки система искусственного интеллекта пылесоса будет использовать камеру для обнаружения и избегания экскрементов животных.
После того, как робот-пылесос был успешно подключен, приложение предложит осуществить быстрое построение карты. Оно действительно быстрое и занимает около 10 минут. Этого времени пылесосу достаточно, чтобы пройтись по всей площади и построить точную карту помещения, поделив его на комнаты.
В соответствующем разделе приложения есть возможность внести изменения в построенную карту помещения. Можно разделить или объединить комнаты по желанию, переименовать их и указать тип напольного покрытия (деревянный или кафельный). Также есть опция создания запретных зон для робота-пылесоса. В нашем случае, мы исключили ванную комнату из доступной области уборки. Еще Dreame L10s Ultra умеет строить карты нескольких помещений, что будет очень кстати владельцам многоэтажных домов.
У робота-пылесоса Dreame L10s Ultra имеется три режима уборки: сухая, влажная и комбинированная. В приложении можно легко настроить интенсивность всасывания и уровень влажности швабр в зависимости от желаемого результата. Также предоставляется возможность индивидуальной настройки силы всасывания и подачи воды для каждой комнаты, а также выбор последовательности уборки комнат.
В разделе настроек док-станции можно задать частоту возвращения робота-пылесоса на базу для самоочистки, установить объем подачи воды, определить время просушки швабр и настроить частоту автоматической очистки.
Также имеется возможность активации камеры робота-пылесоса, что позволяет управлять пылесосом и наблюдать за происходящим в помещении. При активации данной функции робот-пылесос произносит соответствующее голосовое уведомление, что исключает возможность скрытого наблюдения в помещении без ведома других лиц.
Раздел настроек пылесоса достаточно обширен. Особенно интересными функциями являются возможность настройки расписания работы пылесоса, смены языка звукового оповещения с английского на русский, а также отображение степени износа расходных материалов.
В целом, Dreame L10s Ultra смог порадовать большим количеством доступных в приложении опций и различных точечных настроек доступных в приложении.
Тестирование
Первоначально стоит отметить впечатляющую мощность всасывания данного робота-пылесоса, которая составляет 5300 Па. Благодаря этому, пылесос успешно справляется с самыми трудными задачами в процессе уборки. Пылесос довольно тихо работает и способен издавать шум до 59 Дб, что является комфортным для использования в различных помещениях показателем.
В части сухой уборки:
Режим сухой уборки позволяет пылесосу Dreame L10s Ultra эффективно собирать пыль, мусор, волосы и другие загрязнения с полов и ковров. В нашем случае пылесос проводил уборку в помещении площадью 30 кв. м. Весь цикл уборки занял 23 минуты. Независимо от типа поверхности, пылесос Dreame L10s Ultra отлично справился с поставленной задачей, оставив полы и ковры чистыми. Нас особенно порадовал тот факт, что пылесос автоматически определяет наличие ковра на полу и мгновенно увеличивает мощность всасывания при контакте с ним.
В части влажной уборки:
Dreame L10s Ultra обладает функцией влажной уборки, которая сильно дополняет его возможности, причем он его действительно моет, а не просто протирает, в отличие от большинства роботов-пылесосов. Роторные швабры вращаются со скоростью 180 оборотов в минуту и за счет этого могут оттереть засохшее пятно на полу. В случае наличия особенно серьёзного загрязнения можно воспользоваться функцией чистки пола в определенной зоне.
Если вовремя мыться пола пылесос заедет на ковер, то он поймет это деликатно приподнимет швабры. Единственное, из-за того, что швабры не выпирают за границы корпуса пылесоса, он не может достать до краев стен, поэтому рядом со стенами образуется условная мертвая зона для пылесоса.
Комбинированная уборка:
Также Dreame L10s обладает комбинированным режимом уборки. Его преимущество заключается в том, что он объединяет два этапа уборки в одно действие, что позволяет сэкономить время и усилия. При этому качество уборки не падает.
Время работы
Dreame L10s Ultra оснащен аккумулятором емкостью в 5200 мАч. Такого объема хватает, чтобы обеспечить до полутора часов работы от одного полного заряда, что не мало для подобной модели.
Чтобы полностью зарядить данный робот-пылесос от док-станции понадобится около 3.5 часов.
Итоги
Dreame L10s Ultra — это абсолютно автономный робот-пылесос, способный без какого-либо вмешательства проводить качественную сухую и влажную уборки на протяжении длительного времени, от вас лишь потребуется периодически сливать грязную воду, доливать чистую и раз в несколько месяцев менять пылесборник на новый. К плюсам L10s Ultra мы отнесли наличие камеры с функцией определения объектов, силу всасывания в 5300 Па, технологичную док-станцию, удобное мобильное приложение и приличный запас автономности. К минусам можно отнести разве, что роторные швабры, которые не достают краев стен. Данная модель идеально подойдет тем, кто обладает просторным жильем, не хочет тратить свое время на его уборку и в состоянии отдать за робот-пылесос около 90 000 рублей.
Dreame L10s Ultra
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