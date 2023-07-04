Обзор Dreame L10s Ultra. Флагманский робот-пылесос с системой самоочистки и не только

Сейчас роботы-пылесосы уже стали обыденностью, и кажется, они больше не в состоянии чем-то удивить, но только не в случае с моделью Dreame L10s Ultra. Этот робот-пылесос поднимает качество уборки и комфорт использования на совершенно новый уровень. Он обладает мощностью всасывания в 5300 Па и встроенной камерой, способной распознавать объекты в помещении. Кроме того, у него есть две роторные швабры. Не менее важно, что у этой модели есть функциональная док-станция, которая самостоятельно очищает пылесборник пылесоса, моет две швабры и даже их сушит. Кому подойдет данная новинка? Рассказываем в нашем обзоре.

Комплектация

Dreame L10s Ultra поставляется в большой коробке весом аж в 18 кг. Внутри нее находятся сам робот-пылесос, док-станция, боковая щетка, х2 насадки-швабры, х2 съемные тряпочки, щетка для чистки, х2 мешка для сбора мусора, специальное моющее средство, кабель питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Dreame L10s Ultra имеет простой и лаконичный дизайн, который схож с 99% других роботов-пылесосов. В этом нет ничего плохого, ведь зачем придумывать что-то кардинально новое, если предыдущая концепция не исчерпала себя. Данная модель доступна для приобретения только в белой расцветке. Касательно подобранных материалов, то к ним никаких претензий нет. Пылесос изготовлен из добротного толстого пластика. Боковая поверхность матовая, а верхняя глянцевая. Габариты пылесоса составляют 6 x 35 x 35 см, а вес — 3,7 кг.

По передней панели Dreame L10s Ultra все-таки можно догадаться, что перед нами далеко не самая простая модель. В нее интегрированы пара лазерных датчиков и RGB-камера. Благодаря ней пылесос способен определять препятствия и объекты, способные помешать уборке. Например, он не засосет случайно лежащий на полу кабель, а легко обойдет его. С помощью встроенной камеры также можно наблюдать за процессом уборки внутри приложения.

На верхней панели пылесоса находятся три физические клавиши с подсветкой: точечная уборка, питание и возвращению на док-станцию.Также на верхней панели расположен LiDAR, который необходим для точного построения карты и ориентации в пространстве. Внутри LiDAR есть условная кнопка. Если она будет нажата, пылесос поймет, что попал в слишком труднодоступное место и начнет выбираться из него.

Верхняя крышка пылесоса откидывается. Под ней прячутся индикатор питания, Wi-Fi и контейнер общим объемом 350 мл. Выпускаемый пылесосом HEPA-фильтр задерживает до 99% различных мелких частиц. Контейнер для влажной уборки находится внутри пылесоса и имеет несъемный форм-фактор с объемом 80 мл.

На заднюю сторону робота-пылесоса выведены два контакта для зарядки, отверстие для подачи воды, шторка для вывода мусора из контейнера и вентиляционные отверстия.

Dreame L10s Ultra осуществляет перемещение с помощью двух ведущих колес с анти-скользящим резиновым покрытием и еще одного круглого направляющего колеса спереди. Подвеска колес гибкая, что обеспечивает высокий запас клиренса около 25 мм. Ниже расположены датчики падения, основная щетка, пара вращающихся швабр и одна боковая щетка, но хотелось бы две.

Основная щетка выполнена из силикона. Она эффективнее обычной и на нее с трудом наматываются волосы. Если же все-таки появилось необходимость почистить щетку, то это делается максимально быстро и просто.

Теперь давайте поговорим о док-станции, которая является одной из ключевых особенностей данного робота-пылесоса. Она имеет внушительные размеры 42.3 х 34 х 56.8 см, поэтому перед приобретением следует учесть наличие достаточного места для нее в доме.

На передней панели верхней крышки док-станции расположены светодиодный индикатор и три сенсорных кнопки: выход робота, начало уборки и запуск сушки швабр.

Верхняя крышка откидывается. Внутри нее прячутся бак для чистой и для отработанной воды объемом в 2.5 литра каждый. Также внутри крышки есть место для установки специального чистящего средства.

На лицевой части вставка под хромированный металл является не просто декоративным элементом, а съемной крышкой. За ней расположился мешок для сбора мусора.

Также за самой крышкой нашлось место для небольшой чистящей щетки.

Весь перечень, связанный с обслуживанием док-станицей робота-пылесоса, ожидаемо, происходит в нижней нише. Здесь происходит зарядка, очистка контейнера для мусора, подача чистой воды в контейнер влажной уборки, чистка швабр и их сушка.Чистка швабр осуществляется при помощи специальной пластиковой панели, которая выполняет роль щетки. Она заполняется водой и швабры начинают интенсивно вращаться, что позволяет им очиститься от грязи. После этого вся вода выкачивается в отработанный бак. Наконец, запускается сушка швабр теплым воздухом. Такой процесс чистки швабр избавляет от противного запаха, который может появиться в швабрах после использования.

Если необходимо, нижнюю панель можно снять и помыть.

Управление

Для управления роботом-пылесосом Dreame L10s Ultra необходимо скачать приложение Mi Home или Dreamehome. Они имеют некоторые различия. В Mi Home доступна интеграция робота-пылесоса с умной системой дома Алиса, а в Dreamehome можно управлять камерой пылесоса. Лично мы предпочли использовать приложение Dreamehome, поэтому будем через него раскрывать все функции L10s Ultra.Первичное подключение робота-пылесоса происходит простым и понятным образом. Необходимо отсканировать QR-код, находящийся под откидывающейся крышкой. Далее нужно указать пароль от Wi-Fi и на этом, собственно, все. Если ответ положительный, то во время уборки система искусственного интеллекта пылесоса будет использовать камеру для обнаружения и избегания экскрементов животных.

После того, как робот-пылесос был успешно подключен, приложение предложит осуществить быстрое построение карты. Оно действительно быстрое и занимает около 10 минут. Этого времени пылесосу достаточно, чтобы пройтись по всей площади и построить точную карту помещения, поделив его на комнаты.

В соответствующем разделе приложения есть возможность внести изменения в построенную карту помещения. Можно разделить или объединить комнаты по желанию, переименовать их и указать тип напольного покрытия (деревянный или кафельный). Также есть опция создания запретных зон для робота-пылесоса. В нашем случае, мы исключили ванную комнату из доступной области уборки. Еще Dreame L10s Ultra умеет строить карты нескольких помещений, что будет очень кстати владельцам многоэтажных домов.

У робота-пылесоса Dreame L10s Ultra имеется три режима уборки: сухая, влажная и комбинированная. В приложении можно легко настроить интенсивность всасывания и уровень влажности швабр в зависимости от желаемого результата. Также предоставляется возможность индивидуальной настройки силы всасывания и подачи воды для каждой комнаты, а также выбор последовательности уборки комнат.

В разделе настроек док-станции можно задать частоту возвращения робота-пылесоса на базу для самоочистки, установить объем подачи воды, определить время просушки швабр и настроить частоту автоматической очистки.

Также имеется возможность активации камеры робота-пылесоса, что позволяет управлять пылесосом и наблюдать за происходящим в помещении. При активации данной функции робот-пылесос произносит соответствующее голосовое уведомление, что исключает возможность скрытого наблюдения в помещении без ведома других лиц.

Раздел настроек пылесоса достаточно обширен. Особенно интересными функциями являются возможность настройки расписания работы пылесоса, смены языка звукового оповещения с английского на русский, а также отображение степени износа расходных материалов.В целом, Dreame L10s Ultra смог порадовать большим количеством доступных в приложении опций и различных точечных настроек доступных в приложении.

Тестирование

Первоначально стоит отметить впечатляющую мощность всасывания данного робота-пылесоса, которая составляет 5300 Па. Благодаря этому, пылесос успешно справляется с самыми трудными задачами в процессе уборки. Пылесос довольно тихо работает и способен издавать шум до 59 Дб, что является комфортным для использования в различных помещениях показателем.Режим сухой уборки позволяет пылесосу Dreame L10s Ultra эффективно собирать пыль, мусор, волосы и другие загрязнения с полов и ковров. В нашем случае пылесос проводил уборку в помещении площадью 30 кв. м. Весь цикл уборки занял 23 минуты. Независимо от типа поверхности, пылесос Dreame L10s Ultra отлично справился с поставленной задачей, оставив полы и ковры чистыми. Нас особенно порадовал тот факт, что пылесос автоматически определяет наличие ковра на полу и мгновенно увеличивает мощность всасывания при контакте с ним.

Dreame L10s Ultra обладает функцией влажной уборки, которая сильно дополняет его возможности, причем он его действительно моет, а не просто протирает, в отличие от большинства роботов-пылесосов. Роторные швабры вращаются со скоростью 180 оборотов в минуту и за счет этого могут оттереть засохшее пятно на полу. В случае наличия особенно серьёзного загрязнения можно воспользоваться функцией чистки пола в определенной зоне.Если вовремя мыться пола пылесос заедет на ковер, то он поймет это деликатно приподнимет швабры. Единственное, из-за того, что швабры не выпирают за границы корпуса пылесоса, он не может достать до краев стен, поэтому рядом со стенами образуется условная мертвая зона для пылесоса.

Также Dreame L10s обладает комбинированным режимом уборки. Его преимущество заключается в том, что он объединяет два этапа уборки в одно действие, что позволяет сэкономить время и усилия. При этому качество уборки не падает.

Время работы

Dreame L10s Ultra оснащен аккумулятором емкостью в 5200 мАч. Такого объема хватает, чтобы обеспечить до полутора часов работы от одного полного заряда, что не мало для подобной модели.Чтобы полностью зарядить данный робот-пылесос от док-станции понадобится около 3.5 часов.

Итоги

Dreame L10s Ultra — это абсолютно автономный робот-пылесос, способный без какого-либо вмешательства проводить качественную сухую и влажную уборки на протяжении длительного времени, от вас лишь потребуется периодически сливать грязную воду, доливать чистую и раз в несколько месяцев менять пылесборник на новый. К плюсам L10s Ultra мы отнесли наличие камеры с функцией определения объектов, силу всасывания в 5300 Па, технологичную док-станцию, удобное мобильное приложение и приличный запас автономности. К минусам можно отнести разве, что роторные швабры, которые не достают краев стен. Данная модель идеально подойдет тем, кто обладает просторным жильем, не хочет тратить свое время на его уборку и в состоянии отдать за робот-пылесос около 90 000 рублей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".