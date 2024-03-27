Робот-пылесос с Алисой и влажной уборкой. Обзор Dreame TROUVER M1

Изучаемый сегодня робот-пылесос Dreame TROUVER M1 с поддержкой голосового управления и интеграцией в Умный дом Яндекс, влажной и сухой уборками с возможностью программирования расписания, а также системой датчиков, используемых для ориентации в помещении и построении маршрута, огибая препятствия. В новинке используется мощный бесщеточный двигатель с силой всасывания до 4500 Па с регулируемой мощностью и аккумулятором с емкостью 2500 мАч.

Комплектация

На обратной стороне коробки приведены ключевые особенности исполнения. Внутри пылесос и комплектующие надежно зафиксированы. А комплект у него включает блок для влажной уборки, напольная зарядная станция, блок питания с евровилкой, кисточку, щетку для очистки, документацию.

Внешний вид

Для данного типа техники сформировались свои негласные стандарты и этот пылесос им соответствует. Корпус в форме «шайбы» для обеспечения лучшей проходимости и маневренности.

В основе белоснежный пластик с матовым покрытием, не подверженным загрязнению следами пальцев и легко обслуживаемым. На основании он черный и износоустойчивый.

На лицевой стороне расположен амортизирующий бампер с распределенным по нему группой сенсоров и датчиков, отвечающих за определение расстояния до препятствий и типе объектов, которые находятся на пути движения.

Сбоку выпускная воздушная решетка. В этой модели используется многоступенчатая система фильтрация, в том числе с HEPA. Важно чтобы при уборке не поднимал пыль в воздух, как итог он может использоваться в помещениях с детьми и аллергиками.

Верхняя грань ровная, на ней отсутствуют выступающие элементы. Высота всего 7.6 сантиметров. Здесь есть пара механических кнопок, отвечающих за запуск и остановку уборки, возврат на базу.

На задней стороне у Dreame TROUVER M1 съемный гибридный контейнер. Он состоит из отсека для сбора сухих загрязнения объемом 300 мл со складываемой ручкой для удобного извлечения и резервуара для воды с помпой, регулирующего объем подаваемой жидкости.

Для проведения влажной уборки необходимо будет подсоединять блок с салфеткой для микрофибры на основание контейнера.

За перемещение по полу отвечают два колеса с ребристыми шинами и установленные на амортизаторах, дополнительно к ним поворотный ролик на передней стороне. Между колесами сопло с рамкой за которой находится вращающийся валик с ламелями и рядами искусственного ворса. Попадание крупных предметов и наматывание волос, ниток предотвращают две стальных элемента. Направляет загрязнения в него вращающиеся кисточки справа. По периметру датчики определения высоты, с ними исключает риск падения с лестницы.

Софт

Зарядка и парковка между сеансами уборки проходит на напольной станции, выполненной в стилистике самого робот-пылесоса. Размещается на полу рядом со стеной, возвращается на нее корректно.Для управления Dreame TROUVER M1 доступно бесплатное приложение. После первой синхронизации было предложено актуализировать версию прошивки. Приложение оформлено интуитивно, интерфейс полностью на русском языке. В главном окне выводятся статус, уровень заряда, иконки запуска/остановки уборки и возврата на базу.

Во время движения по комнатам идет построение виртуальной карты помещения. После можно отредактировать и выставить запретные зоны.

Доступно три режима работы: сухая, влажная и гибридная. Четыре уровня мощности всасывания и объем подаваемой воды. Есть возможность для разных комнат задать разные настройки для уборки, не мочить ковер в детской, а в прихожей провести влажную уборку.

В дополнительных настройках включается автоматическое повышение мощности на коврах, блокировка от детей, возобновление зарядки при разрядке во время уборки, режим не беспокоить с выбором времени когда не будет запусков и уведомлений.

Расписание с выбором даты, времени и нужных настроек. Удобно распланировать и автоматизировать поддержание частоты дома. Пульт для ручного изменения движения во время уборки.

Вывод ресурса по расходникам: фильтр, боковые щетки, основная щетка.

Тесты

Dreame TROUVER M1 поддерживает интеграцию в систему Умного дома Яндекс с последующим управлением через приложение или отправку голосовых команд Алисе. Работает связка корректно.Пылесос оснащен бесщеточным двигателем с мощностью 4500 Па. Данная модель поддерживает регулируемую мощность, в том числе автоматическую корректировку в зависимости от типа покрытия. По опыту проведения нескольких сеансов уборки эффективно собирает сухие загрязнения с пола и не оставляет их в мелком ворсе ковров. Хорошо справляется со сбором не только пыли, но и шерстью животных.

В автоматическом режиме робот-пылесос проходит всю площадь помещения змейкой, а также проходит вдоль стен. За собой не оставляет пропущенных участков, не ударялся в размещенные на полу горшки с цветами, проезжает вдоль дверей шкафов и мягкой мебели. Не застревал за все время эксплуатации.

Влажная уборка здесь с регулировкой объема подаваемой жидкости на салфетку. Как и во всех гибридных моделях, это скорее дополнительная опция, которая только частично можно заменить полную влажную уборку. Но толк в ней тоже есть, свежесть и увеличение интервала между ручной работой со шваброй

Итоги

После завершения возвращается на базу. Объема контейнера и заряда аккумулятора хватало для уборки 3-комнатной квартирой.Dreame TROUVER M1 – робот-пылесос с оптимальным соотношением цены, технического оснащения и возможностей. Отлично справляется с поддержанием чистоты, поддерживая сухую и влажную уборку с корректировкой параметров и режимов, а также инструментами автоматизации и голосового управления