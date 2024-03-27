Робот-пылесос с Алисой и влажной уборкой. Обзор Dreame TROUVER M1

На обратной стороне коробки приведены ключевые особенности исполнения. Внутри пылесос и комплектующие надежно зафиксированы. А комплект у него включает блок для влажной уборки, напольная зарядная станция, блок питания с евровилкой, кисточку, щетку для очистки, документацию.
В основе белоснежный пластик с матовым покрытием, не подверженным загрязнению следами пальцев и легко обслуживаемым. На основании он черный и износоустойчивый.
На лицевой стороне расположен амортизирующий бампер с распределенным по нему группой сенсоров и датчиков, отвечающих за определение расстояния до препятствий и типе объектов, которые находятся на пути движения.
Сбоку выпускная воздушная решетка. В этой модели используется многоступенчатая система фильтрация, в том числе с HEPA. Важно чтобы при уборке не поднимал пыль в воздух, как итог он может использоваться в помещениях с детьми и аллергиками.
Верхняя грань ровная, на ней отсутствуют выступающие элементы. Высота всего 7.6 сантиметров. Здесь есть пара механических кнопок, отвечающих за запуск и остановку уборки, возврат на базу.
На задней стороне у Dreame TROUVER M1 съемный гибридный контейнер. Он состоит из отсека для сбора сухих загрязнения объемом 300 мл со складываемой ручкой для удобного извлечения и резервуара для воды с помпой, регулирующего объем подаваемой жидкости.
Для проведения влажной уборки необходимо будет подсоединять блок с салфеткой для микрофибры на основание контейнера.
За перемещение по полу отвечают два колеса с ребристыми шинами и установленные на амортизаторах, дополнительно к ним поворотный ролик на передней стороне. Между колесами сопло с рамкой за которой находится вращающийся валик с ламелями и рядами искусственного ворса. Попадание крупных предметов и наматывание волос, ниток предотвращают две стальных элемента. Направляет загрязнения в него вращающиеся кисточки справа. По периметру датчики определения высоты, с ними исключает риск падения с лестницы.
Зарядка и парковка между сеансами уборки проходит на напольной станции, выполненной в стилистике самого робот-пылесоса. Размещается на полу рядом со стеной, возвращается на нее корректно.
Во время движения по комнатам идет построение виртуальной карты помещения. После можно отредактировать и выставить запретные зоны.
Доступно три режима работы: сухая, влажная и гибридная. Четыре уровня мощности всасывания и объем подаваемой воды. Есть возможность для разных комнат задать разные настройки для уборки, не мочить ковер в детской, а в прихожей провести влажную уборку.
В дополнительных настройках включается автоматическое повышение мощности на коврах, блокировка от детей, возобновление зарядки при разрядке во время уборки, режим не беспокоить с выбором времени когда не будет запусков и уведомлений.
Расписание с выбором даты, времени и нужных настроек. Удобно распланировать и автоматизировать поддержание частоты дома. Пульт для ручного изменения движения во время уборки.
Вывод ресурса по расходникам: фильтр, боковые щетки, основная щетка.
Dreame TROUVER M1 поддерживает интеграцию в систему Умного дома Яндекс с последующим управлением через приложение или отправку голосовых команд Алисе. Работает связка корректно.
В автоматическом режиме робот-пылесос проходит всю площадь помещения змейкой, а также проходит вдоль стен. За собой не оставляет пропущенных участков, не ударялся в размещенные на полу горшки с цветами, проезжает вдоль дверей шкафов и мягкой мебели. Не застревал за все время эксплуатации.
Влажная уборка здесь с регулировкой объема подаваемой жидкости на салфетку. Как и во всех гибридных моделях, это скорее дополнительная опция, которая только частично можно заменить полную влажную уборку. Но толк в ней тоже есть, свежесть и увеличение интервала между ручной работой со шваброй
После завершения возвращается на базу. Объема контейнера и заряда аккумулятора хватало для уборки 3-комнатной квартирой.