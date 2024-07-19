Обзор DreameBot L10s Pro Ultra: робот-пылесос, который захочет каждый, но купит только программист

Роботами-пылесосами сейчас никого не удивишь. По крайней мере, среди жителей крупных городов они получили широкое распространение. Причин тому две: во-первых, пылесосят они хорошо, а во-вторых, не требуют особого внимания. И хотя в большинстве случаев роботы-пылесосы не способны полностью заменить полноценную влажную уборку, DreameBot L10s Pro Ultra – приятное исключение. Именно о нём мы сегодня и поговорим.

Комплектация

Dreame L10s Pro Ultra поставляется в огромной квадратной коробке, которую удобнее всего перевозить на машине или заказывать с доставкой. Тащить на себе все 18 кг – удовольствие сомнительное.В коробке расположился сам робот-пылесос, док-станция для него, боковая щетка, две насадки-швабры и две тряпочки для них, щетка для чистки, два мешка для сбора пыли, специальное моющее средство, кабель питания, руководство пользователя и гарантийный талон.Отдельно стоит отметить, что для данной модели робота-пылесоса можно приобрести комплект для подключения к водопроводу – для слива и набора воды. DreameBot L10s Pro Ultra становится по-настоящему самодостаточным устройством для уборки.

Внешний вид

Dreame L10s Pro Ultra — классический робот-пылесос, выполненный в белом цвете. Кому-то такой дизайн может показаться скучным, но нам он пришелся по душе. Как минимум потому, что на белом корпусе менее заметны следы от пальцев и пыль.

Качество материалов и исполнения устройства на высоте. Верхняя часть корпуса выполнена из глянцевого пластика, по периметру — из матового. Материал толстый, создается ощущение, что держишь в руках надежную вещь. Правда, долго пылесос подержать не получится: его вес составляет 4,1 кг, да и незачем его держать в руках. Невооруженным глазом видно, что робот непростой. На это указывают камера со светодиодом и пара лазерных датчиков, расположенных рядом с ней, а также привычный многим роботам-пылесосам LiDAR. Благодаря этому устройство способно определять препятствия во время уборки, например, животных или связку проводов от компьютера. Кстати, благодаря встроенной камере за пылесосом можно наблюдать через приложение. Для этого нужно войти в специальный режим, трижды нажать на кнопку возврата домой и ввести пин-код.

Кстати, о кнопках. Они физические, и их всего три: точечная уборка, питание и возвращение на док-станцию. Верхняя часть пылесоса разделена на две части, каждую можно открыть, но вам понадобится только большая. Под ней находится QR-код, который нужен для подключения робота к Wi-Fi сети и связи со смартфоном. О приложении поговорим отдельно.

Также под крышкой установлен мусорный контейнер объёмом 300 мл. В нём находится HEPA-фильтр, задерживающий до 99% мелких частиц, которые могут попасть в легкие. Так как пылесос поддерживает влажную уборку, в нём есть съемный контейнер для воды объёмом 80 мл. Пополнение воды производится автоматически через коннектор на тыльной стороне устройства, когда робот находится на базе.

Сзади же расположены два контакта для зарядки, лючок для сбора мусора и вентиляционная решётка.

Движение робота-пылесоса осуществляется с помощью двух ведущих прорезиненных колёс с глубоким протектором. Они приводятся в движение электромотором. Подвеска гибкая, а клиренс около 2 см позволяет с легкостью забираться на ковры, преодолевать небольшие пороги и препятствия, например, сушилку для белья.

Также в основании находится основная силиконовая щётка, которая эффективно собирает мусор с пола и отправляет его в контейнер. Помогает ей одна боковая щетка.Отдельного внимания заслуживают две вращающиеся швабры, одна из которых выдвигается сбоку корпуса, благодаря чему робот может эффективно мыть пол даже в углах. Это очень практичное и качественно реализованное решение.

Еще особое внимание стоит уделить зарядной станции, которая одновременно является станцией самоочистки. Она выполнена из белого пластика с вставкой цвета розового золота, под которой скрывается контейнер для моющего средства и пылесборник. Сверху расположены два бака для воды: тёмный — для грязной, объёмом 4 литра, светлый — для чистой, объёмом 4,5 литра. В общем, всё интуитивно понятно.

А снизу, где паркуется сам робот, находится площадка для очистки насадок-швабр. С её помощью станция собирает грязную воду, очищает швабры от грязи и обдувает их тёплым воздухом, чтобы избавиться от большинства бактерий.

Сама станция очень габаритная: 45,67 × 34 × 59,0 см, а её вес составляет 9,2 кг. Поэтому перед покупкой стоит убедиться, что у вас достаточно места для её установки.

Управление

Управлять роботом-пылесосом можно через приложение Dreamehome или Mi Home. В первом случае вам будет доступна функция использования камеры, во втором — возможность подключить устройство к умному дому с Алисой. Мы выбрали первый вариант.

Как уже говорилось ранее, для подключения к роботу-пылесосу нужно отсканировать QR-код, находящийся под большой откидной крышкой устройства. Затем нужно ввести пароль от Wi-Fi сети. Если пароль верный, устройство отобразится в приложении. Далее приложение предложит обновить робота до актуальной версии, процесс займет не более 5 минут.

После обновления программа предложит построить карту квартиры, чтобы робот мог убираться в отдельных комнатах. Перед началом построения Dreamehome предложит убрать посторонние предметы, чтобы точность построения была выше. Мы так и сделали. В нашем случае квартиру площадью 38 квадратных метров робот просканировал за 10 минут.

После построения карты ее можно скорректировать. Например, разделять или объединять комнаты, если робот сделал это неверно, а также указывать тип напольного покрытия. Отдельно отметим возможность внести запретную зону, чтобы робот там не убирался. Мы в качестве такой области определили компьютерный стол и ванную.

Dreame L10s Pro Ultra поддерживает три режима уборки: сухая, влажная и комбинированная. В процессе уборки можно настраивать мощность всасывания и уровень влажности швабр, причем удаленно, даже если вы находитесь на работе.

Помимо настроек самого робота, в разделе «Базовая станция» можно управлять док-станцией. К примеру, можно включить автоматическое добавление чистящего средства в бак для воды, промывку швабр, настроить промывку, включая температуру воды, а также задать время просушки швабр.Робот-пылесос предоставляет широкие возможности настройки устройства, для перечисления которых потребуется отдельный материал.

Тестирование

Первое, что впечатляет при ознакомлении с характеристиками устройства — мощность всасывания до 7000 Па. Пыль, крошки, волосы, шелуха от семечек и прочий мусор Dreame L10s Pro Ultra удаляет без проблем. При этом работает он на удивление тихо. На среднем уровне мощности можно спокойно работать, не прибегая к помощи наушников, а вот на «максимуме» их лучше надеть. Музыку включать не обязательно, пассивной звукоизоляции достаточно.

Перед тестом мы намеренно не пылесосили полы в течение недели, чтобы более детально оценить качество работы пылесоса. В итоге мы не заметили ни одной крошки: ни на кухне, ни в спальне, ни на ковре в прихожей.

Влажная уборка — конёк Dreame L10s Pro Ultra. Робот-пылесос не просто протирает пол влажной тряпочкой, как это делают недорогие устройства, он действительно моет. Секрет кроется в роторных швабрах, которые вращаются со скоростью 180 оборотов в минуту, легко справляясь даже с засохшим пятном арбузного сока. Причём благодаря тому, что одна из швабр выдвигается, даже в углах не остается и намека на пыль.

Отдельно отметим качество комбинированной уборку, когда робот одновременно сметает грязь с пола и моет его — пол выглядит так, будто в квартире убирался клининг.

Время работы

Автономность Dreame L10s Pro Ultra на высоте благодаря аккумулятору на 5200 мАч, которого хватает почти на три часа работы на одном заряде. Этого достаточно для уборки квартиры 200 квадратных метров или дома аналогичной площади. На восполнение заряда уходит 3,5 часа, что приемлемо для такого автономного устройства.

Итоги

Dreame L10s Pro Ultra можно без преувеличения назвать идеальным роботом-пылесосом, способным избавить вас от уборки дома. Он мощный, достаточно тихий, эффективный и требует минимального вмешательства: заливайте и сливайте воду раз в неделю, да пополняйте запас моющего средства. Из минусов стоит выделить не самый большой пылесборник и стоимость робота-пылесоса в 90 тысяч рублей — всё же внушительная сумма.