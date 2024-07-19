Обзор DreameBot L10s Pro Ultra: робот-пылесос, который захочет каждый, но купит только программист

Качество материалов и исполнения устройства на высоте. Верхняя часть корпуса выполнена из глянцевого пластика, по периметру — из матового. Материал толстый, создается ощущение, что держишь в руках надежную вещь. Правда, долго пылесос подержать не получится: его вес составляет 4,1 кг, да и незачем его держать в руках. Невооруженным глазом видно, что робот непростой. На это указывают камера со светодиодом и пара лазерных датчиков, расположенных рядом с ней, а также привычный многим роботам-пылесосам LiDAR. Благодаря этому устройство способно определять препятствия во время уборки, например, животных или связку проводов от компьютера. Кстати, благодаря встроенной камере за пылесосом можно наблюдать через приложение. Для этого нужно войти в специальный режим, трижды нажать на кнопку возврата домой и ввести пин-код.
Кстати, о кнопках. Они физические, и их всего три: точечная уборка, питание и возвращение на док-станцию. Верхняя часть пылесоса разделена на две части, каждую можно открыть, но вам понадобится только большая. Под ней находится QR-код, который нужен для подключения робота к Wi-Fi сети и связи со смартфоном. О приложении поговорим отдельно.
Также под крышкой установлен мусорный контейнер объёмом 300 мл. В нём находится HEPA-фильтр, задерживающий до 99% мелких частиц, которые могут попасть в легкие. Так как пылесос поддерживает влажную уборку, в нём есть съемный контейнер для воды объёмом 80 мл. Пополнение воды производится автоматически через коннектор на тыльной стороне устройства, когда робот находится на базе.
Сзади же расположены два контакта для зарядки, лючок для сбора мусора и вентиляционная решётка.
Движение робота-пылесоса осуществляется с помощью двух ведущих прорезиненных колёс с глубоким протектором. Они приводятся в движение электромотором. Подвеска гибкая, а клиренс около 2 см позволяет с легкостью забираться на ковры, преодолевать небольшие пороги и препятствия, например, сушилку для белья.
Также в основании находится основная силиконовая щётка, которая эффективно собирает мусор с пола и отправляет его в контейнер. Помогает ей одна боковая щетка.
Еще особое внимание стоит уделить зарядной станции, которая одновременно является станцией самоочистки. Она выполнена из белого пластика с вставкой цвета розового золота, под которой скрывается контейнер для моющего средства и пылесборник. Сверху расположены два бака для воды: тёмный — для грязной, объёмом 4 литра, светлый — для чистой, объёмом 4,5 литра. В общем, всё интуитивно понятно.
А снизу, где паркуется сам робот, находится площадка для очистки насадок-швабр. С её помощью станция собирает грязную воду, очищает швабры от грязи и обдувает их тёплым воздухом, чтобы избавиться от большинства бактерий.
Сама станция очень габаритная: 45,67 × 34 × 59,0 см, а её вес составляет 9,2 кг. Поэтому перед покупкой стоит убедиться, что у вас достаточно места для её установки.
Как уже говорилось ранее, для подключения к роботу-пылесосу нужно отсканировать QR-код, находящийся под большой откидной крышкой устройства. Затем нужно ввести пароль от Wi-Fi сети. Если пароль верный, устройство отобразится в приложении. Далее приложение предложит обновить робота до актуальной версии, процесс займет не более 5 минут.
После обновления программа предложит построить карту квартиры, чтобы робот мог убираться в отдельных комнатах. Перед началом построения Dreamehome предложит убрать посторонние предметы, чтобы точность построения была выше. Мы так и сделали. В нашем случае квартиру площадью 38 квадратных метров робот просканировал за 10 минут.
После построения карты ее можно скорректировать. Например, разделять или объединять комнаты, если робот сделал это неверно, а также указывать тип напольного покрытия. Отдельно отметим возможность внести запретную зону, чтобы робот там не убирался. Мы в качестве такой области определили компьютерный стол и ванную.
Dreame L10s Pro Ultra поддерживает три режима уборки: сухая, влажная и комбинированная. В процессе уборки можно настраивать мощность всасывания и уровень влажности швабр, причем удаленно, даже если вы находитесь на работе.
Помимо настроек самого робота, в разделе «Базовая станция» можно управлять док-станцией. К примеру, можно включить автоматическое добавление чистящего средства в бак для воды, промывку швабр, настроить промывку, включая температуру воды, а также задать время просушки швабр.
Перед тестом мы намеренно не пылесосили полы в течение недели, чтобы более детально оценить качество работы пылесоса. В итоге мы не заметили ни одной крошки: ни на кухне, ни в спальне, ни на ковре в прихожей.
Влажная уборка — конёк Dreame L10s Pro Ultra. Робот-пылесос не просто протирает пол влажной тряпочкой, как это делают недорогие устройства, он действительно моет. Секрет кроется в роторных швабрах, которые вращаются со скоростью 180 оборотов в минуту, легко справляясь даже с засохшим пятном арбузного сока. Причём благодаря тому, что одна из швабр выдвигается, даже в углах не остается и намека на пыль.
Отдельно отметим качество комбинированной уборку, когда робот одновременно сметает грязь с пола и моет его — пол выглядит так, будто в квартире убирался клининг.