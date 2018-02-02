Обзор Drevo Tyrfing v2. Механическая клавиатура с Aliexpress

2018-02-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Drevo Tyrfing v2; [199]
Механические клавиатуры с AliExpress мы уже рассматривали в рамках «Лаборатории», как пример DREVO Calibur. Как показала практика тестов, альтернатива официальным предложениям в российских магазинах интересная, позволяющая заметно сэкономить при поиске периферии. В конце прошлого года эта компания расширила модельную линейку выпустив сразу несколько моделей, в числе которых Drevo Tyrfing v2, выполненная в укороченном корпусе без цифрового блока.

Drevo Tyrfing v2

У нас появилась возможность изучить эту клавиатуру в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации. Рекомендованная стоимость составляет всего 60 долларов, доступна она только в китайских интернет магазинах: AlieExpress - https://goo.gl/2HHXnt

Drevo Tyrfing v2 обзор

Комплектация

Поставляется Drevo Tyrfing v2 в коробке с темным оформлением. На боковой грани есть отметка о проведенной локализации для русскоязычных пользователей.

Drevo Tyrfing v2

Комплектация включает инструкцию, буклет с продуктами этого производителя, ключом для извлечения кейкапов, наклейки с логотипом.

Внешний вид

Выполнена Drevo Tyrfing v2 в дизайне «скелетон». Узкие рамки вокруг блока кнопок, подвешенные клавиши.

Drevo Tyrfing v2

Лицевая панель с декоративной накладкой, по текстуре, напоминающей шлифованный металл. Корпус выполнен из пластика.

Drevo Tyrfing v2

На нижней поверхности предусмотрены откидные ножки для изменения угла наклона. Несколько резиновых вставок, обеспечивающих устойчивое расположение на ровной поверхности.

Drevo Tyrfing v2

Раскладка клавиш стандартная. Один SHIFT укороченный, ENTER двухрядный. На часть клавиш нанесена маркировка, отображающая выполняемые действия при зажатой кнопке FN.

Drevo Tyrfing v2

С помощью комбинаций можно записать до пяти макросов, управлять воспроизведением плеера, регулировать подсветку, изменять режим работы клавиатуры.

Drevo Tyrfing v2

Латинские символы больше по площади чем, кириллица. Расположены они на одном уровне. Шрифт аккуратный, хорошо читаемый.

Drevo Tyrfing v2

В Drevo Tyrfing v2 хорошо реализована подсветка. Есть множество готовых эффектов свечения, включая статичные цвета. Пользователь может менять яркость подсветки и скорость эффекта.

Drevo Tyrfing v2

Все управление осуществляется без использования стороннего программного обеспечения. Выглядит все это интересно.

Drevo Tyrfing v2

На нижней стороне корпуса предусмотрена канавка для изменения точки выхода кабеля: справа, слева или по центру.

Drevo Tyrfing v2

Кабель с защитной тканевой оплеткой длиной 1.8 метра. Качество сборки отличное. Корпус не прогибается при сильном надавливании.

Drevo Tyrfing v2

Тесты

Вышла Drevo Tyrfing v2 с черными, синими, коричневыми и красными переключателями. У нас на тестах клавиатура с коричневыми переключателями с точкой срабатывания на отметке 2.2 мм и полным ходом 4 мм. Тактильная отдача, усилие 60G. Для переключателей заявлен высокий ресурс службы. По структуре и характеристикам они близки к переключателям CHERRY, произведены компанией OUTEMU.

Drevo Tyrfing v2

Клавиатура хорошо показала себя в играх требующих молниеносную реакцию. Поддерживается неограниченное количество нажатий. Стандартная раскладка не требует времени на адаптацию. Не затруднителен слепой набор текста. Ложных срабатываний за время тестов обнаружено не было. Фоновая подсветке позволит комфортно работать в ночное время, выглядит красиво и имеет детальные возможности настройки.

Drevo Tyrfing v2

Итоги по Drevo Tyrfing v2

Drevo Tyrfing v2 станет отличным выбором при поиске механической клавиатуры с ограниченным бюджетом на покупку. В своем ценовом сегменте она предлагает высокое качество исполнения, детально настраиваемую подсветку, хорошие переключатели и аккуратный внешний вид. Единственным недостатком является необходимость ожидания доставки, но это сполна компенсируется качеством продукта и отсутствием альтернатив со схожим исполнением на российском рынке в этом сегменте.

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