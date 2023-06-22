Обзор Dunobil Luft Power Pro. Беспроводной смарт компрессор для малотоннажных и легковых авто

Внутри нее жесткая сумка с молнией, в которой будут храниться в дальнейшем все аксессуары, шланг и сам компрессор.
Комплект при этом включает четыре вида дополнительных насадок, шланг насоса, USB-кабель, смарт-провод с клеммами, компрессор.
Внешние поверхности преимущественно матовые, практично. Не собирает следы пальцев и пыль. На основании силиконовая накладка, предотвращающая смещение при вертикальном размещении.
На лицевой стороне Dunobil Luft Power Pro пять механических кнопок управления с гравированной маркировкой. В комплектной инструкции подробно описан процесс управления, разобрать будет несложно, все интуитивно понятно.
На верхней грани винтовое отверстие для установки шланга насоса, светодиодный фонарик, USB-C разъем, полноразмерный USB. Под защитной заглушкой гнездо для подключения смарт-кабеля.
Шланг-насоса длиннее, чем в вышедшем ранее Luft Power, вместо 20 сантиметров, длина составляет 50. Будет удобнее для малотоннажных автомобилей и колес с большим диаметром. Быстронакидной клапан из металла. Владелец получает четыре вида дополнительных насадок, включая клапан Presta.
Смарт-провод с блоком защиты и контроля, на его крышке светодиодный индикатор. С внутренней стороны наклейка с инструкцией по подключению. Клеммы с медными контактами и пружинами для плотного соединения.
Контроль работы Dunobil Luft Power Pro ведется через символьно-цифровой дисплей с белой подсветкой. Иконками отображаются режимы работы, цифрами давление, а также несколько вариантов по единицам измерения.
Dunobil Luft Power Pro дает высокий стартовый ток разрядки, необходимый для запуска не только бензиновых, но и дизельных двигателей. Мы тестировали его с бензиновым двигателем объемом 2.5 литра. Для начала подключили смарт-провод к компрессору, на этом этапе на блоке контроля загорается и мигает светодиодный индикатор. Далее подключаем клеммы согласно полярности, для удобства они с цветовой маркировкой. При правильном соединении и при готовности к запуску светодиодный индикатор сменяет свечение на постоянное. Можно приступать к запуску двигателя, после этого отсоединяем клеммы и закрываем капот.
Компрессор поддерживает четыре режима работы: автомобиль, мотоцикл, велосипед и мяч. В каждом из них можно изменить целевое давление, а также единицы измерения. Производительность высокая, как пример, колесо диаметром 18-дюймов с 1 до 2.1 атмосфер накачивал в течение 3 минут.
Оснащен надежным медным цилиндром и металлическим поршнем. Максимальное давление 150psi, производительность 34.2 литра в минуту. Есть защита от короткого замыкания, перегрузки по разряду и от стабилизации напряжения.