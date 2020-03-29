Обзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингом

2020-03-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ELARI KidPhone Fresh; [259]
Время, когда детей можно было отпускать без контроля проводить время на улице, к сожалению, прошло. На помощь родителям в этом вопросе приходят на помощь новые смарт-часы ELARI KidPhone Fresh. Эта модель оснащена модулями 2G, GPS, ГЛОНАСС, Wi-Fi и LBS. Рассчитаны они на детей дошкольного и младшего школьного возраста.

ELARI KidPhone Fresh

Рекомендованная стоимость составляет 3 490 рублей. Продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает USB-кабель, пластиковую лопатку и подробную инструкцию. Собрано все в компактной коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам.

ELARI KidPhone Fresh

Внешний вид

Доступны ELARI KidPhone Fresh сразу в нескольких цветовых расцветках: красной, желтой и бирюзовой.

ELARI KidPhone Fresh

Можно будет подобрать как мальчикам, так и девочкам. Цвет у ремешка и корпуса общий. Выглядят сочно и ярко.

ELARI KidPhone Fresh

Корпус часов защищен по стандарту IP67. В них можно будет принимать ванную, душ, а также гулять под дождем на улице.

ELARI KidPhone Fresh

Карта памяти формата nanoSIM ставится в выдвижной лоток на верхней грани. Риск случайного извлечения исключен. Под заглушкой на внутренней стороне скрывается разъем microUSB.

ELARI KidPhone Fresh

Лицевая часть защищена прозрачным пластиком. Он не маркий. В верхней части находится объектив камеры.

ELARI KidPhone Fresh

Ремешки из силикона. Обхват регулируется, позволяя подобрать оптимальный обхват под руку ребенка. Материал гипоаллергенен.

ELARI KidPhone Fresh

На боковой грани единственная механическая кнопка. Она отвечает за включение, вызов родителей и возврат в меню.

ELARI KidPhone Fresh

Оснащение

Часы оснащены микрофоном и динамиком. Изображение выводится на 1.3-дюймовый цветной дисплей. Яркости достаточно для работы как в домашней обстановке, так и на улице.

ELARI KidPhone Fresh

В ELARI KidPhone Fresh установлен 2G-модуль. Он используется для получения и передачи данных. Этого протокола вполне достаточно для голосовых сообщений, аудиомониторинга и звонков.

ELARI KidPhone Fresh

Для геопозиционирования используются данные GPS, ГЛОНАСС и LBS-трекинг.

Интерфейс

Предусмотрена возможность смены фонового изображения. Все они ориентированы на детскую аудиторию. На главный экран выводится информация по текущему времени и дате, а также уровню заряда аккумулятора.

ELARI KidPhone Fresh

Первым пунктом меню выводится доступ к голосовому вызову из списка контактов.

ELARI KidPhone Fresh

Во вкладке голосовой чат можно отправлять и получать сообщения.

ELARI KidPhone Fresh

Предустановлена игра с решением примеров. Три уровня сложности.

ELARI KidPhone Fresh

Шагомер с динамикой в течение дня.

ELARI KidPhone Fresh

Фото на фронтальную камеру и просмотр отснятых файлов. После снимка копия отправляется на телефон родителей.

ELARI KidPhone Fresh

Доступны настройки с выбором Wi-Fi сети, кода привязки, фонового изображения и кода привязки.

ELARI KidPhone Fresh

Софт

Важной составляющей ELARI KidPhone Fresh является приложение Elari Safe Family, доступное для устройств на базе Android и iOS. После регистрации, добавляем часы ребенка. Предлагается внести данные родителей и ребенка.

ELARI KidPhone Fresh

В главном окне отображается текущее местоположение. Быстрые кнопки для прослушивания окружающей обстановки, просмотра перемещений, голосового вызова и запроса фотоснимка с фронтальной камеры.

ELARI KidPhone Fresh

Отображается список событий.

ELARI KidPhone Fresh

Ведется голосовой чат с родителями.

ELARI KidPhone Fresh

В настройках можно задать домашний адрес и данные по садику или школе. В последующем при выходе из этих зон будет выводиться предупреждение.

ELARI KidPhone Fresh

Для работы эти часы не требуют подписки. Оплата идет только по тарифу оператора установленной SIM-карты. С учетом использования тут 2G, оптимальнее будет выбрать тариф с минимальным трафиком.

ELARI KidPhone Fresh

Автономность

Встроенного аккумулятора в часах хватает в среднем на 3 дня активной эксплуатации. Зарядка проводится через распространённый тип разъема. Для удобства контролировать текущий заряд может сам родитель с экрана своего смартфона.

ELARI KidPhone Fresh обзор

Итоги по ELARI KidPhone Fresh

Золото. Выбор редакции MegaObzorELARI KidPhone Fresh решают впервую очередь вопрос безопасности детей дошкольного и школьного возраста. Дав родителям полную информацию по текущему местоположению, окружающей обстановке с фото и аудио мониторингом, а также голосовую связь. При этом для ребенка это стильный и модный аксессуар.
ELARI KidPhone Fresh получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы ELARI KidPhone Fresh
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