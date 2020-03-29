Обзор ELARI KidPhone Fresh. Детские часы с мониторингом

Время, когда детей можно было отпускать без контроля проводить время на улице, к сожалению, прошло. На помощь родителям в этом вопросе приходят на помощь новые смарт-часы ELARI KidPhone Fresh. Эта модель оснащена модулями 2G, GPS, ГЛОНАСС, Wi-Fi и LBS. Рассчитаны они на детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 3 490 рублей. Продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.В комплекте покупатель получает USB-кабель, пластиковую лопатку и подробную инструкцию. Собрано все в компактной коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам.

Внешний вид

Доступны ELARI KidPhone Fresh сразу в нескольких цветовых расцветках: красной, желтой и бирюзовой.

Можно будет подобрать как мальчикам, так и девочкам. Цвет у ремешка и корпуса общий. Выглядят сочно и ярко.

Корпус часов защищен по стандарту IP67. В них можно будет принимать ванную, душ, а также гулять под дождем на улице.

Карта памяти формата nanoSIM ставится в выдвижной лоток на верхней грани. Риск случайного извлечения исключен. Под заглушкой на внутренней стороне скрывается разъем microUSB.

Лицевая часть защищена прозрачным пластиком. Он не маркий. В верхней части находится объектив камеры.

Ремешки из силикона. Обхват регулируется, позволяя подобрать оптимальный обхват под руку ребенка. Материал гипоаллергенен.

На боковой грани единственная механическая кнопка. Она отвечает за включение, вызов родителей и возврат в меню.

Оснащение

Часы оснащены микрофоном и динамиком. Изображение выводится на 1.3-дюймовый цветной дисплей. Яркости достаточно для работы как в домашней обстановке, так и на улице.

В ELARI KidPhone Fresh установлен 2G-модуль. Он используется для получения и передачи данных. Этого протокола вполне достаточно для голосовых сообщений, аудиомониторинга и звонков.

Интерфейс

Для геопозиционирования используются данные GPS, ГЛОНАСС и LBS-трекинг.Предусмотрена возможность смены фонового изображения. Все они ориентированы на детскую аудиторию. На главный экран выводится информация по текущему времени и дате, а также уровню заряда аккумулятора.

Первым пунктом меню выводится доступ к голосовому вызову из списка контактов.

Во вкладке голосовой чат можно отправлять и получать сообщения.

Предустановлена игра с решением примеров. Три уровня сложности.

Шагомер с динамикой в течение дня.

Фото на фронтальную камеру и просмотр отснятых файлов. После снимка копия отправляется на телефон родителей.

Доступны настройки с выбором Wi-Fi сети, кода привязки, фонового изображения и кода привязки.

Софт

Важной составляющей ELARI KidPhone Fresh является приложение Elari Safe Family, доступное для устройств на базе Android и iOS. После регистрации, добавляем часы ребенка. Предлагается внести данные родителей и ребенка.

В главном окне отображается текущее местоположение. Быстрые кнопки для прослушивания окружающей обстановки, просмотра перемещений, голосового вызова и запроса фотоснимка с фронтальной камеры.

Отображается список событий.

Ведется голосовой чат с родителями.

В настройках можно задать домашний адрес и данные по садику или школе. В последующем при выходе из этих зон будет выводиться предупреждение.

Для работы эти часы не требуют подписки. Оплата идет только по тарифу оператора установленной SIM-карты. С учетом использования тут 2G, оптимальнее будет выбрать тариф с минимальным трафиком.

Автономность

ELARI KidPhone Fresh обзор

Встроенного аккумулятора в часах хватает в среднем на 3 дня активной эксплуатации. Зарядка проводится через распространённый тип разъема. Для удобства контролировать текущий заряд может сам родитель с экрана своего смартфона.

Итоги по ELARI KidPhone Fresh

ELARI KidPhone Fresh решают впервую очередь вопрос безопасности детей дошкольного и школьного возраста. Дав родителям полную информацию по текущему местоположению, окружающей обстановке с фото и аудио мониторингом, а также голосовую связь. При этом для ребенка это стильный и модный аксессуар.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".