Обзор ELARI SmartBot Brush. Доступный робот-пылесос с влажной уборкой и Алисой

Среди всех роботов-пылесосов от Elari модель SmartBot Brush является некой золотой серединой. За относительно небольшие деньги он умеет проводить сухую и влажную уборку, имеет свое умное приложение, а также поддерживает работу с голосовым помощником Алиса. Способен ли он более или менее сносно пылесосить? Как раз таки это мы и будем выяснять в данном обзоре.

Elari SmartBot Brus

Комплектация

Elari SmartBot Brush поставляется в белой коробке. Внутри нее находятся все самое необходимое: контейнер для сухой и влажной уборки, зарядная станция, кабель питания, пара центральных роликов, две боковые щетки, микрофибра и руководство пользователя. Дополнительных щеток и HEPA фильтров, к сожалению, нет.

Elari SmartBot Brus

Внешний вид

SmartBot Brush получил очень простой утилитарный дизайн. Он выглядит минималистично и сдержанно. На его корпусе нет ни одного вычурного элемента. Верхняя крышка глянцевая и быстро собирает на себе любую пыль и разводы. От этого никуда не деться.

Elari SmartBot Brus

Сверху находятся три клавиши управления: точечная уборка, старт/пауза и возвращение на док-станцию.

Elari SmartBot Brus

Верхняя крышка откидывается. Внутри нее есть ниша под контейнер для сухой и влажной уборки.

Elari SmartBot Brus

Elari SmartBot Brush можно приобрести в одном из трех цветах: белый, черный и красный.

Elari SmartBot Brus

Данный робот-пылесос ориентируется в пространстве с помощью нескольких датчиков столкновения и мягкого бампера спереди. Также в его конструкции предусмотрен датчик падения, который находится снизу.

Elari SmartBot Brus

Высота робота-пылесоса составляет 8.1 см. Это немного и позволяет ему без проблем заезжать под тумбы, кровать и другие труднодоступные места.

Elari SmartBot Brus

Снизу можно увидеть два контакта для зарядки, пару больших резиновых колес, боковые щетки, и центральный ролик. Его можно легко снять, чтобы заменить на другой для влажной уборки и очистить от волос.

Elari SmartBot Brus

Первое подключение

Для активации робота-пылесоса необходимо скачать приложение ELARI SmartHome. Далее внутри него нужно пройти регистрацию. Теперь от вас требуется нажать на «Плюс» в правом верхнем углу и добавить SmartBot Brush в качестве нового устройства. Следуя инструкциям, вводим пароль от Wi-Fi и зажимаем клавишу точечной уборки на самом пылесосе. На этом все, теперь нам доступен весь перечень функционала.

Elari SmartBot Brus

Управление

Роботом-пылесосом можно управлять через приложение ELARI SmartHome и с помощью трех различных голосовых помощников: Алиса, Google Ассистент и Маруся.

Приложение ELARI SmartHome

Внутри приложения можно удаленного запускать уборку любого типа (авто, вдоль стен, точечная), ставить пылесос на паузу, вручную управлять его положением в квартире, а также настраивать расписание уборки. Функционал Elari SmartBot Brush, конечно, не самый широкий, но все самое необходимое в нем есть.

Elari SmartBot Brus

Голосовой помощник Алиса

Все умные устройства ELARI, в том числе и SmartBot Brush полностью интегрированы в систему умного дома от Яндекс. Для подключения робота-пылесоса необходимо в приложении «Яндекс» в разделе «Устройства» добавить SmartBot Brush.

Elari SmartBot Brus

Алиса понимает несколько голосовых команд. Она может начать уборку, поставить робот-пылесос на паузу, отправить его обратно на док-станцию или выставить отсроченный запуск.

Elari SmartBot Brus

Также приложение «Яндекс» позволяет создавать сценарии использования. Работает это следующим образом: вы пишите голосовую команду и вбиваете действия ваших умных устройств, которые после этого должны совершиться. К примеру, можно создать команду «Алиса, я ухожу». После нее запустится робот-пылесос, а весь свет в квартире выключится.

Elari SmartBot Brus

Как себя ведет в деле

Сухую уборку SmartBot Brush производит в трех различных режимах:
  • Автоматический — уборка в хаотичном порядке, цель охватить как можно большую площадь.
  • Точечный — фокусировка в одной области диаметром около одного метра. Предназначен для тех случаев, когда требуется убрать большой очаг загрязнения.
  • Вдоль стен — уборка происходит только вдоль стен и в углах квартиры.
Теперь пару слов о качестве уборки. С учетом стоимости робота-пылесоса с нашей стороны к ней нет никаких претензий. Пылесос довольно уверенно перемещается по квартире и спустя 30-60 минут оставляет ее в чистом виде. На невысокие ковры он заезжает абсолютно спокойно, а любые препятствия по типу стульев ему удается быстро обойти. Единственное, что зарядные устройства и другие провода от него все-таки стоит спрятать. Но это относится ко всем роботам-пылесосам. Для их полноценной и беспрепятственной работы необходимо освобождать пространство от вещей, которые могут попасть в пылесос: шторы, провода, хрупкие вазы и т.д.

Elari SmartBot Brus

Объем контейнера для сухой уборки довольно большой — 450 мл. Так что его спокойно хватит на несколько уборок или одну генеральную.

Elari SmartBot Brus

Влажная уборка

Для влажной уборки необходимо небольшая подготовка. От вас потребуется установить другой центральный ролик, прикрепить специальную тряпочку снизу корпуса и поставить контейнер с водой. Теперь можно смело запускать робот-пылесос.

Elari SmartBot Brus

Так как ткань для влажной уборки весьма толстая, то ее стоит предварительно намочить и отжать. В таком случае мытье полов будет происходить куда эффективнее. Во время запуска данного типа уборки робот-пылесос плавно перемещается по квартире, попутно собирая оставшийся мелкий мусор в небольшую нишу контейнера.

Elari SmartBot Brus

Elari SmartBot Brus

Время работы

Заряжать SmartBot Brush можно напрямую, подключая кабель питания сразу в него или через док-станцию. В случае с последней важно знать об одном моменте: она очень легкая и робот-пылесос может ее легко сдвинуть с места во время захода на зарядку. Решается данная проблема покупкой двухстороннего скотча.

Объем аккумулятора в Elari SmartBot Brush составляет 4500 мАч. По факту его хватает до двух часов работы. Время зарядки занимает около 4 часов.

Elari SmartBot Brus

Итоги

За свою стоимость Elari SmartBot Brush — это неплохой робот-пылесос, способный поддерживать чистоту квартиры на довольно высоком уровне. Процесс взаимодействия упрощает приложение ELARI SmartHome, через которое можно запустить уборку из любой точки мира. Также пару баллов в пользу данной модели накидывает возможность управления пылесосом через голосового помощника Алису. С запасом зарядки тоже полный порядок: 2 часов должно вполне хватить, чтобы провести тщательную уборку. Из минусов же стоит отметить легкую конструкцию док-станции.
Комментарии и отзывы ELARI SmartBot Brush
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