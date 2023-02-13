Обзор Enchen V2. Недорогой ручной пылесос с двумя насадками

В центре внимания сегодня будет недорогой ручной пылесос Enchen V2 с проводным подключением. Модель рассчитана на проведение ежедневной сухой уборки дома. Она может похвастать высокой мощностью, несколькими компактными насадками, системой фильтрации с HEPA и кабелем длиной 5 метров.

Enchen V2

На Яндекс.Маркет можно приобрести за 2690 рублей с доставкой до двери.

Комплектация

Enchen V2

Упакован в коробку с изображением собранного пылесоса и данными по техническим характеристикам. Комплект его включает половую насадку, щелевую насадку, удлинительную трубу, моторный блок, руководство пользователя.

Enchen V2

Внешний вид

Корпус основного блока выполнен из пластика преимущественно с практичным матовым покрытием. В оформлении сочетаются черный и оранжевый цвет.

Enchen V2

Он легкий. Оснащен ручкой для удобного хвата, внутренняя сторона которой с текстурным рисунком в виде насечек, исключающих выскальзывание.

Enchen V2

Кнопка управления на крышке. У нее два положения – включено и выключено. Регулировки скорости в этой модели не предусмотрено.

Enchen V2

Емкость для сбора сухих загрязнений объемом 800 мл выполнена из полупрозрачного пластика, позволяя наглядно контролировать накапливаемый объем.

Enchen V2

Удалить накопившуюся в ходе уборки пыль можно не снимая контейнер, достаточно нажать на фиксатор. Удаление ее проходит без контакта с руками.

Enchen V2

В Enchen V2 используется многоступенчатая система фильтрации. Мелкоячеистая губка, которую можно будет помыть, и HEPA-фильтр.

Enchen V2

Комплектуется пылесос удлинительной трубой черного цвета, выполненной из пластика. Она используется для установки половой насадки, длина оптимальна для удобного хвата при перемещении по полу.

Enchen V2

Щелевую насадку можно ставить как на удлинительную трубу для труднодоступных участков, так и напрямую на моторный блок, обеспечив максимальную мобильность.

Enchen V2

Основная насадка с четырьмя роликами, упрощающими перемещение по полу. Вдоль всей длины резиновые ламели, направляющие загрязнения в сопло.

Enchen V2

Кабель подключения длиной 5.8 метров. Позволит свободно перемещаться по комнате и удаляться от розетки.

Тесты

Enchen V2

Enchen V2 оснащен двигателем мощностью 650 Вт с мощностью всасывания 14000 Па. При таких компактных габаритах не уступает моделям с напольным размещением. Отлично справляется со сбором пыли и сухих загрязнений из ковров со средним и высоким ворсом. Подходит под уборку половых покрытий разного типа, включая ламинат и паркет.

Enchen V2

За счет поворотного типа соединения между насадкой и удлинительной трубой, можно будет свободно проходить вдоль шкафов и под кроватью. При уборке не поднимает пыль, система фильтрации выпускного воздуха отсекает мельчайшую пыль.

Enchen V2

Щелевой насадкой можно будет собрать сухие загрязнения с мягкой мебели, стыков и в углах. При этом вес у него хорошо сбалансирован, убираться с ним смогут и подростки. Компактные габариты упростят хранение в небольших квартирах, его можно будет спрятать в шкафу с одеждой.

Enchen V2

Enchen V2 обзор

Итоги

Enchen V2 - недорогой ручной пылесос с двумя видами насадок, оснащенный мотором высокой мощности. Моющийся фильтр, пылесборник объемом 800 мл, кабель длиной 5.8 метра, простое обслуживание и высокая мощность.
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