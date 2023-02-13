Обзор Enchen V2. Недорогой ручной пылесос с двумя насадками…

В центре внимания сегодня будет недорогой ручной пылесос Enchen V2 с проводным подключением. Модель рассчитана на проведение ежедневной сухой уборки дома. Она может похвастать высокой мощностью, несколькими компактными насадками, системой фильтрации с HEPA и кабелем длиной 5 метров.

Комплектация

На Яндекс.Маркет можно приобрести за 2690 рублей с доставкой до двери.

Упакован в коробку с изображением собранного пылесоса и данными по техническим характеристикам. Комплект его включает половую насадку, щелевую насадку, удлинительную трубу, моторный блок, руководство пользователя.

Внешний вид

Корпус основного блока выполнен из пластика преимущественно с практичным матовым покрытием. В оформлении сочетаются черный и оранжевый цвет.

Он легкий. Оснащен ручкой для удобного хвата, внутренняя сторона которой с текстурным рисунком в виде насечек, исключающих выскальзывание.

Кнопка управления на крышке. У нее два положения – включено и выключено. Регулировки скорости в этой модели не предусмотрено.

Емкость для сбора сухих загрязнений объемом 800 мл выполнена из полупрозрачного пластика, позволяя наглядно контролировать накапливаемый объем.

Удалить накопившуюся в ходе уборки пыль можно не снимая контейнер, достаточно нажать на фиксатор. Удаление ее проходит без контакта с руками.

В Enchen V2 используется многоступенчатая система фильтрации. Мелкоячеистая губка, которую можно будет помыть, и HEPA-фильтр.

Комплектуется пылесос удлинительной трубой черного цвета, выполненной из пластика. Она используется для установки половой насадки, длина оптимальна для удобного хвата при перемещении по полу.

Щелевую насадку можно ставить как на удлинительную трубу для труднодоступных участков, так и напрямую на моторный блок, обеспечив максимальную мобильность.

Основная насадка с четырьмя роликами, упрощающими перемещение по полу. Вдоль всей длины резиновые ламели, направляющие загрязнения в сопло.

Тесты

Кабель подключения длиной 5.8 метров. Позволит свободно перемещаться по комнате и удаляться от розетки.

Enchen V2 оснащен двигателем мощностью 650 Вт с мощностью всасывания 14000 Па. При таких компактных габаритах не уступает моделям с напольным размещением. Отлично справляется со сбором пыли и сухих загрязнений из ковров со средним и высоким ворсом. Подходит под уборку половых покрытий разного типа, включая ламинат и паркет.

За счет поворотного типа соединения между насадкой и удлинительной трубой, можно будет свободно проходить вдоль шкафов и под кроватью. При уборке не поднимает пыль, система фильтрации выпускного воздуха отсекает мельчайшую пыль.

Щелевой насадкой можно будет собрать сухие загрязнения с мягкой мебели, стыков и в углах. При этом вес у него хорошо сбалансирован, убираться с ним смогут и подростки. Компактные габариты упростят хранение в небольших квартирах, его можно будет спрятать в шкафу с одеждой.

Enchen V2 обзор

Итоги

Enchen V2 - недорогой ручной пылесос с двумя видами насадок, оснащенный мотором высокой мощности. Моющийся фильтр, пылесборник объемом 800 мл, кабель длиной 5.8 метра, простое обслуживание и высокая мощность.