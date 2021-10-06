Обзор Eufy RoboVac G30 Hybrid. Робот-пылесос 2-в-1 с улучшенной навигацией

Тестируемый сегодня робот-пылесос RoboVac G30 Hybrid позволяет проводить и автоматизировать влажную и сухую уборку. Он оснащается высокотехнологичным датчиком Smart Dynamic Navigation 2.0, обеспечивающим отслеживание процесса чистки и преимущество относительно конкурентов в эффективности ее проведения. Из особенностей также отмечаются высокая мощность всасывания и низкий уровень шума.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

Средняя стоимость – 22 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку со светлым оформлением. Внутри коробки робот-пылесос и его комплектующие надежно укомплектованы и защищены от повреждения при транспортировке.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

Комплект включает зарядную станцию, площадку на пол, сменный фильтр, кисточки, блок питания, салфетки для влажной уборки, блок для влажной уборки с салфеткой из микрофибры, щетку для очистки, кабельные стяжки, магнитную ленту-ограничитель.

Eufy RoboVac G30 Hybrid обзор

Внешний вид

Традиционная форма корпуса с небольшим профилем. У него отсутствуют выступающие блоки на крышке, от пола высота не превышает 73 мм.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

Такая форма обеспечивает этой модели хорошую проходимость, позволяя убираться под кроватями и вдоль мягкой мебели.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

Верхняя поверхность глянцевая. Нанесен геометрический рисунок в виде ряда линий, он хорошо скрывает возможные царапины, получаемые в ходе эксплуатации.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

Визуально отделен островок с логотипом производителя и тремя механическими кнопками управления. С помощью них можно будет запустить или остановить процесс уборки, сменить режим работы и отправить на зарядную станцию.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

По периметру корпуса RoboVac G30 Hybrid распределены датчики, отвечающие за определение расстояния до стен и препятствий. Впереди подпружиненный бампер, смягчающий контакты со стеной.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

В тыльной части находится съемный контейнер для сбора сухих загрязнений. Его объем составляет 450 мл.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

Данный блок сопровождается HEPA-фильтром. В комплекте предусмотрели сменный фильтр.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

К нижней части контейнера прикрепляется блок для влажной уборки. Его объем 130 мл. На него, в свою очередь, ставится тряпка из микрофибры или одноразовые салфетки.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

Перед началом эксплуатации необходимо зафиксировать кисточку. Здесь только одна и в комплекте есть сменная. Вместо второй кисточки поставлен оптический датчик. По периметру датчики, отвечающие за предотвращение падения с отвесных поверхностей, например, лестницы.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

Отдельная крышка с аккумулятором. Его в последующем можно будет заменить самостоятельно без обращения в сервис. За перемещение по полу отвечают два колеса с грунтозацепами на подпружиненных подвесах.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

Съемная рамка с соплом для сбора сухих загрязнений. Вставки из металлических проволок для предотвращения наматывания ниток и волос.

Софт

Для смартфонов iOS и Android доступно бесплатное приложение. После авторизации предлагается добавить пылесос в аккаунт. В окне управления можно контролировать зону и время уборки. Кнопки для запуска уборки, отправки на зарядку, смену режима.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

Три уровня мощности всасывания, а также интеллектуальное изменение мощности в зависимости от типа покрытия. Доступно расписание уборки и просмотр журнала. Выведены детальные настройки, в которых можно, в частности, получить доступ к пульту для ручного управления перемещением.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

Голосовое управление

Eufy RoboVac G30 Hybrid

RoboVac G30 Hybrid можно интегрировать в систему умного дома с голосовым управлением. Рассмотрим на примере Яндекс. После авторизации можно запускать уборку голосом или через приложение.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

Доступен список поддерживаемых команд и примеры их построения. Работает управление корректно, команды передаются оперативно.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

Тесты

Данная модель робот-пылесоса в ходе уборки строит карту помещения. Используется Smart Dynamic Navigation 2.0, благодаря которой подбирается оптимальный маршрут. В квартире не остаются участки, в которых не было проведено уборки. Объезжает препятствия, такие как горшки, стулья и столы. Отдельные и хрупкие предметы можно дополнительно ограничить с помощью комплектной магнитной ленты.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

Оснащается аккумулятором с емкостью 2600 мАч. На среднем уровне мощности всасывания ее хватает примерно на 1 час и 20 минут уборки. Мы вели тесты и эксплуатацию в 3-комнатной квартире, этого хватало с запасом для уборки всей площади и корректного возвращения на зарядную станцию. На полный цикл восстановления уходит около 6 часов.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

Робот-пылесос эффективно собирал загрязнения с плитки, ламината и ковров со средней высотой ворса. Мощность всасывания до 2000 Па. Для регулярной уборки достаточно среднего уровня мощности. При наличии ковров можно поставить интеллектуальное повышение мощности всасывания. Определяет он их при помощи оптического датчика.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

Влажную уборку проводили периодически. Для нее в контейнер наливается чистая вода и она по мере перемещения по полу подается на салфетку из микрофибры через два сопла, размещенных по краям контейнера. При большой площади лучше периодически останавливать уборку и промывать салфетку, так влажная уборка будет проходить эффективнее.

Eufy RoboVac G30 Hybrid

Отметим низкий уровень шума. Он не мешает спать и позволяет планировать уборку в детской комнате со спящим ребенком. В целом же с помощью расписания запустить уборку можно в отсутствии в помещении людей. Контроль ему не требуется.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRoboVac G30 Hybrid – робот-пылесос с эффективным построением маршрута перемещения по квартире, точным построением карты, а также интеллектуальной регулировкой мощности всасывания. Сменные расходники в комплекте, хорошие показатели автономной работы, влажная уборка, голосовое управление с помощью Алисы, расписание уборки.
RoboVac G30 Hybrid получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Eufy RoboVac G30 Hybrid
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