Обзор Everybot Three Spin. Лучший робот-полотер

Ряд роботов-пылесосов, изученных нами в «Лаборатории», помимо сухой уборки, поддерживают и влажную. Реализовано это контейнером с емкостью для воды и зафиксированной салфеткой из микрофибры в основании, в более дорогих решениях к этому добавляется помпа с регулируемым объемом подаваемой жидкости. У такой реализации есть немало недостатков, которые в итоге снижают эффективность ее проведения. Изучаемый сегодня Everybot Three Spin это робот-полотер и его конструкция с тремя вращающимися дисками, техническое оснащение и поддерживаемые технологии позволяют обеспечить качественную мойку пола в больших помещениях.

Everybot Three Spin

Комплектация

Коробка из плотного картона с пластиковой ручкой для удобной переноски, внутри робот-полотер и комплектующие дополнительно зафиксированы и находятся в защитных пакетах. Отметка о производстве в Южной Корее.

Everybot Three Spin

Комплект включает три стандартные салфетки, три салфетки для полировки, пульт ДУ и батарейки для него, зарядную базу, блок питания, руководство пользователя на русском языке.

Everybot Three Spin

Everybot Three Spin обзор

Внешний вид

Стильное и технологичное исполнение корпуса. Это белоснежный корпус с матовой текстурой и черное основание.

Everybot Three Spin

Треугольная форма с закругленными углами обусловлена расположением в основании трех вращающихся дисков.

Everybot Three Spin

На лицевой панели блок с группой датчиков, отвечающих за ориентацию в пространстве, определение объектов, расположенных на полу, и построение маршрута для перемещения. Есть датчики определения перепада высоты, предотвращающие падение с лестницы.

Everybot Three Spin

На верхней грани у Everybot Three Spin группа светодиодных индикаторов и механическая кнопка управления. В центре съемный резервуар для воды объемом 340 мл.

Everybot Three Spin

В основании три вращающихся диска с распределенными по периметру липучками, используемыми для фиксации одного из двух видов салфеток. Вода подается на каждую из салфеток, обеспечивая равномерное смачивание.

Everybot Three Spin

Один из наборов включает три стандартные салфетки для разных типов поверхностей, а второй используется для полировки, например, глянцевой плитки.

Everybot Three Spin

На одном из углов есть скрытое углубление, которое можно будет использовать в качестве ручки для переноски с места на место, например, когда уборка проходит в доме с несколькими этажами.

Everybot Three Spin

Также в вертикальном положении он размещается в комплектной зарядной станции. Так он занимает меньше места и может быть спрятан в шкафу или кладовке.

Everybot Three Spin

Помимо управления с помощью кнопки на верхней грани корпуса, предусмотрен пульт управления, позволяющий выбирать режим уборки, задать таймер, выбрать направление вручную, остановку уборки и регулировку объема подаваемой жидкости.

Everybot Three Spin

Тесты

Everybot Three Spin

Everybot Three Spin полностью ориентирован на проведение влажной уборки. Его форма и расположение дисков с салфетками обеспечивает уборку в труднодоступных местах, вдоль стен и в углах. Также в отличие от размещения салфетки в роботах-пылесосах, здесь за счет распределения по всей площади дает равномерную нагрузку на все моющие диски.

Everybot Three Spin

Поддерживает несколько режимов работы и перемещения по комнате:
  • авто – уборка в автоматическом со сменой маршрута перемещения по комнате;
  • интенсив – для особо загрязненных поверхностей с повышенной интенсивностью уборки;
  • локальная – уборка только в отдельной зоне;
  • вдоль стен – прохождение вдоль углов и стен;
  • Y-образно – имитация уборки человеком;
  • 50 минут – уборка в течение 50 минут, подходит для уборки небольших помещений;
  • ручная – выбор направления для движения вручную.

Everybot Three Spin

Само проведение уборки тут не требует от пользователя внимания, достаточно установить салфетки на диски, залить воду в резервуар и запустить уборку. ToF-датчики, ИК-сенсоры, световой датчик и датчики перепада высоты обеспечивают полное прохождение всей площади пола в помещении, предотвращая удары по стенкам, мебели и предметам декора. Качество уборки заметно лучше, чем у роботов-пылесосов, на полу не остается загрязнений, эффективно убирает и засохшие загрязнения. У него небольшая высота, составляющая 9.9 см.

Everybot Three Spin

Тесты проходили в частном доме, пол которого выполнен из глянцевой плитки и ламината. Встроенного в нем аккумулятора с емкостью 2150 мАч хватало с запасом на полный цикл уборки всей площади, это около 2 часов уборки. Его использование полностью избавило от необходимости ручной протирки пола.

Everybot Three Spin

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorEverybot Three Spin эффективно решает вопрос проведения влажной уборки пола с разным типом покрытия. Корейская сборка, два вида салфеток в комплекте, низкий уровень шума во время работы, до 120 минут автономной работы, выбор режимов работы, уборка вдоль стен и углов, большой объем контейнера и его простое наполнение, пульт ДУ с интуитивным управлением.
Everybot Three Spin получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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