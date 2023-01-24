Обзор Everybot Three Spin. Лучший робот-полотер…

Комплект включает три стандартные салфетки, три салфетки для полировки, пульт ДУ и батарейки для него, зарядную базу, блок питания, руководство пользователя на русском языке.
Треугольная форма с закругленными углами обусловлена расположением в основании трех вращающихся дисков.
На лицевой панели блок с группой датчиков, отвечающих за ориентацию в пространстве, определение объектов, расположенных на полу, и построение маршрута для перемещения. Есть датчики определения перепада высоты, предотвращающие падение с лестницы.
На верхней грани у Everybot Three Spin группа светодиодных индикаторов и механическая кнопка управления. В центре съемный резервуар для воды объемом 340 мл.
В основании три вращающихся диска с распределенными по периметру липучками, используемыми для фиксации одного из двух видов салфеток. Вода подается на каждую из салфеток, обеспечивая равномерное смачивание.
Один из наборов включает три стандартные салфетки для разных типов поверхностей, а второй используется для полировки, например, глянцевой плитки.
На одном из углов есть скрытое углубление, которое можно будет использовать в качестве ручки для переноски с места на место, например, когда уборка проходит в доме с несколькими этажами.
Также в вертикальном положении он размещается в комплектной зарядной станции. Так он занимает меньше места и может быть спрятан в шкафу или кладовке.
Помимо управления с помощью кнопки на верхней грани корпуса, предусмотрен пульт управления, позволяющий выбирать режим уборки, задать таймер, выбрать направление вручную, остановку уборки и регулировку объема подаваемой жидкости.
Everybot Three Spin полностью ориентирован на проведение влажной уборки. Его форма и расположение дисков с салфетками обеспечивает уборку в труднодоступных местах, вдоль стен и в углах. Также в отличие от размещения салфетки в роботах-пылесосах, здесь за счет распределения по всей площади дает равномерную нагрузку на все моющие диски.
Поддерживает несколько режимов работы и перемещения по комнате:
Само проведение уборки тут не требует от пользователя внимания, достаточно установить салфетки на диски, залить воду в резервуар и запустить уборку. ToF-датчики, ИК-сенсоры, световой датчик и датчики перепада высоты обеспечивают полное прохождение всей площади пола в помещении, предотвращая удары по стенкам, мебели и предметам декора. Качество уборки заметно лучше, чем у роботов-пылесосов, на полу не остается загрязнений, эффективно убирает и засохшие загрязнения. У него небольшая высота, составляющая 9.9 см.
Тесты проходили в частном доме, пол которого выполнен из глянцевой плитки и ламината. Встроенного в нем аккумулятора с емкостью 2150 мАч хватало с запасом на полный цикл уборки всей площади, это около 2 часов уборки. Его использование полностью избавило от необходимости ручной протирки пола.