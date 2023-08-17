Обзор F1 Manager 2023. Зрелищные гонки и детальный менеджмент команды

Frontier Developments в конце июля на ПК и консолях текущего и прошлого поколения выпустила F1 Manager 2023. Это новый сезон известного симулятора менеджера королевской гонки, включающей двадцать три заезда, включая новые трассы, десять команд, новые болиды, испытания и механики. Игроку предлагается взять на себя полный контроль над одной из команд, решая экономические, организационные задачи, а также напрямую влиять на стратегию гонок и действия пилотов.

Мы оценили этот проект на PlayStation 5 и прошли ее полностью до получения платинового трофея.

У спортивных гонок, да и в целом такого жанра спортивных симуляторов, есть две крайности это или излишняя казуальность или высокий порог вхождения. В случае королевской гонки Formula, когда игрок садится в гоночный болид, все чаще всего заканчивается сбором всех бордюров, ударами по болидам соперников и выбыванием из гонки.

Здесь же мы становимся на сторону руководства, которое во время заездов следит за стратегией по расходу шин, отправки на пит-стопы, расходу топлива и общей стратегии. При этом даже при таком подходе расслабляться времени не будет, потому что во время гонки нужно следить не за одним болидом, а сразу двумя пилотами в команде.

Оставив одну из машин без внимания и приведя первую на победу, общий командный набор баллов будет уступать тем кто пришел позже. Да и выбирать сложность в игре возможности нет, поэтому любая ошибка или потеря контроля, как минимум приведет к потере позиции или также приведет к съезду с трассы. Полной автоматики здесь нет, из условных упрощений только возможность поставить на паузу или ускорение времени в некоторых моментах.

Гоночный опыт здесь воссоздан отлично, приближая восприятие происходящего к реальным гонкам. В игре высокое качество графики, судя по всему, дополняемое сценами которые были сняты во время заездов настоящих спортсменов. Во время гонок можно смотреть с шести различных камер на болидах, включая и то что не встречалось ранее – из глаз пилота.

Как и отмечал выше, в F1 Manager 2023 есть 10 различных команд и они тут отличаются не только наборами логотипов и реально существующими пилотами в команде, но и объемом стартового бюджета, условным опытом и рейтингом. Например, именитые команды, такие как Red Bull, Ferrari и Mercedes позволят чувствовать себя на старте уверено, а Alpha Tauri потребует детального вникания в расходование бюджета, испытания и разработку компонентов болида.

Хотя и с топовыми командами не будет полной свободы с расходами на все что захочется, придется выбирать приоритеты, ужимать траты и выполнять задачи спонсоров. С учетом того что сам сезон длится около 10 месяцев изучить и открыть все тоже не получится, плюс есть общий лимит по объему потраченного бюджета. Относительно уравнивает команды ограничения по количеству доступных на сезон двигателей, коробок передач и систем ERS. Ближе к половине игры ресурс этих ключевых ресурсов будет находиться в районе 30-40% сказываясь на характеристиках и приводя к случайным событиям с повреждениями.

При этом принимая решения о покупке дополнительных силовых элементов нужно будет столкнуться с потерей стартовой позиции после квалификации с такими же решениями сталкивается, судя по отчетным таблицам, и команды которыми управляет ИИ.

И тут мы приходим ко второй не менее детализированной части геймплея – управления командой. Это инструмент включающий аналитику, календарь событий, работу со спонсорами и персоналом, производство и разработку деталей болида, создания инфраструктуры. Для тех кто ранее не играл доступен помощник подробно описывающий принципы управления, здесь к слову хорошая локализация на русский язык. Предлагаю рассмотреть несколько таких инструментов в отдельности.

Одним из ключевых будет работа с болидами. Тут есть как относительно простой конструктор с выбором из деталей, так и подробные таблицы с характеристиками в которые можно вникать для улучшения выбранных характеристик. К начальному набору дателей в F1 Manager 2023 можно ставить в разработку улучшенные варианты, которые как и производимые, требуют не только денег и времени. Сами детали нужно всегда еще держать в запасе для возможности замены выходящих из строя. Например, поставили переднее и заднее крыло, днище, а во время заезда повредилась подвеска, кузов или боковые понтоны, и все остались без болида на заезд или откатились на детали прошлого поколения.

Помимо деталей нужно держать во внимании апгрейд нескольких зданий, которые влияют на скорость разработки, количество слотов, состояние пилотов и опыт, а также другие параметры, которые вначале кажутся не очень важными, но позже могут привести к плохим результатам на заездах. Вникнуть будет во что, здесь не торопят со скоростью принятия решений, переход на следующие события проводится вручную с помощью проматывания календаря.

F1 Manager 2023 обзор

Итоги

Попробовать силы теперь можно в сценариях, когда перед игроком на заезде ставятся определенные условии. В просмотренных мной основное внимание уделялось только гонке.F1 Manager 2023 несмотря на то что не дает взять в руки полное управление болидом, сохраняет зрелищность и азарт гонок. При этом у нее умеренный порог вхождения, позволяющий насладиться этим видом спорта как тем кто понимает в деталях управления болидов, так и тем кто увлечен микроменеджментом. С другой стороны прошел всего год с выхода предыдущей версии и большого количества изменений ждать тут не стоит. Из условных минусов отметим невозможность управлять F2 и F3.