Обзор F1 Manager 2023. Зрелищные гонки и детальный менеджмент команды

Frontier Developments в конце июля на ПК и консолях текущего и прошлого поколения выпустила F1 Manager 2023. Это новый сезон известного симулятора менеджера королевской гонки, включающей двадцать три заезда, включая новые трассы, десять команд, новые болиды, испытания и механики. Игроку предлагается взять на себя полный контроль над одной из команд, решая экономические, организационные задачи, а также напрямую влиять на стратегию гонок и действия пилотов.

F1 Manager 2023

Мы оценили этот проект на PlayStation 5 и прошли ее полностью до получения платинового трофея.

F1 Manager 2023

У спортивных гонок, да и в целом такого жанра спортивных симуляторов, есть две крайности это или излишняя казуальность или высокий порог вхождения. В случае королевской гонки Formula, когда игрок садится в гоночный болид, все чаще всего заканчивается сбором всех бордюров, ударами по болидам соперников и выбыванием из гонки.

F1 Manager 2023

Здесь же мы становимся на сторону руководства, которое во время заездов следит за стратегией по расходу шин, отправки на пит-стопы, расходу топлива и общей стратегии. При этом даже при таком подходе расслабляться времени не будет, потому что во время гонки нужно следить не за одним болидом, а сразу двумя пилотами в команде.

F1 Manager 2023

Оставив одну из машин без внимания и приведя первую на победу, общий командный набор баллов будет уступать тем кто пришел позже. Да и выбирать сложность в игре возможности нет, поэтому любая ошибка или потеря контроля, как минимум приведет к потере позиции или также приведет к съезду с трассы. Полной автоматики здесь нет, из условных упрощений только возможность поставить на паузу или ускорение времени в некоторых моментах.

F1 Manager 2023

Гоночный опыт здесь воссоздан отлично, приближая восприятие происходящего к реальным гонкам. В игре высокое качество графики, судя по всему, дополняемое сценами которые были сняты во время заездов настоящих спортсменов. Во время гонок можно смотреть с шести различных камер на болидах, включая и то что не встречалось ранее – из глаз пилота.

F1 Manager 2023

Как и отмечал выше, в F1 Manager 2023 есть 10 различных команд и они тут отличаются не только наборами логотипов и реально существующими пилотами в команде, но и объемом стартового бюджета, условным опытом и рейтингом. Например, именитые команды, такие как Red Bull, Ferrari и Mercedes позволят чувствовать себя на старте уверено, а Alpha Tauri потребует детального вникания в расходование бюджета, испытания и разработку компонентов болида.

F1 Manager 2023

Хотя и с топовыми командами не будет полной свободы с расходами на все что захочется, придется выбирать приоритеты, ужимать траты и выполнять задачи спонсоров. С учетом того что сам сезон длится около 10 месяцев изучить и открыть все тоже не получится, плюс есть общий лимит по объему потраченного бюджета. Относительно уравнивает команды ограничения по количеству доступных на сезон двигателей, коробок передач и систем ERS. Ближе к половине игры ресурс этих ключевых ресурсов будет находиться в районе 30-40% сказываясь на характеристиках и приводя к случайным событиям с повреждениями.

F1 Manager 2023

При этом принимая решения о покупке дополнительных силовых элементов нужно будет столкнуться с потерей стартовой позиции после квалификации с такими же решениями сталкивается, судя по отчетным таблицам, и команды которыми управляет ИИ.

F1 Manager 2023

И тут мы приходим ко второй не менее детализированной части геймплея – управления командой. Это инструмент включающий аналитику, календарь событий, работу со спонсорами и персоналом, производство и разработку деталей болида, создания инфраструктуры. Для тех кто ранее не играл доступен помощник подробно описывающий принципы управления, здесь к слову хорошая локализация на русский язык. Предлагаю рассмотреть несколько таких инструментов в отдельности.

F1 Manager 2023

Одним из ключевых будет работа с болидами. Тут есть как относительно простой конструктор с выбором из деталей, так и подробные таблицы с характеристиками в которые можно вникать для улучшения выбранных характеристик. К начальному набору дателей в F1 Manager 2023 можно ставить в разработку улучшенные варианты, которые как и производимые, требуют не только денег и времени. Сами детали нужно всегда еще держать в запасе для возможности замены выходящих из строя. Например, поставили переднее и заднее крыло, днище, а во время заезда повредилась подвеска, кузов или боковые понтоны, и все остались без болида на заезд или откатились на детали прошлого поколения.

F1 Manager 2023

Помимо деталей нужно держать во внимании апгрейд нескольких зданий, которые влияют на скорость разработки, количество слотов, состояние пилотов и опыт, а также другие параметры, которые вначале кажутся не очень важными, но позже могут привести к плохим результатам на заездах. Вникнуть будет во что, здесь не торопят со скоростью принятия решений, переход на следующие события проводится вручную с помощью проматывания календаря.

F1 Manager 2023

Попробовать силы теперь можно в сценариях, когда перед игроком на заезде ставятся определенные условии. В просмотренных мной основное внимание уделялось только гонке.

F1 Manager 2023 обзор

Итоги

F1 Manager 2023 несмотря на то что не дает взять в руки полное управление болидом, сохраняет зрелищность и азарт гонок. При этом у нее умеренный порог вхождения, позволяющий насладиться этим видом спорта как тем кто понимает в деталях управления болидов, так и тем кто увлечен микроменеджментом. С другой стороны прошел всего год с выхода предыдущей версии и большого количества изменений ждать тут не стоит. Из условных минусов отметим невозможность управлять F2 и F3.
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