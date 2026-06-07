Представлена акустическая система TCL S65K 5.1

Компания TCL пополнила ассортимент акустических систем моделью S65K, которая получила поддержку объёмного звучания 5.1 благодаря модульной конструкции из фронтальной основной звуковой панели (средние и высокие частоты, а также создание звуковой сцены), независимого сабвуфера (низкие частоты) и двух тыловых колонок объёмного звучания, суммарной выходной мощностью 630 Вт (200 Вт у сабвуфера), поддержкой Dolby Atmos и DTS: X, корпусом с матовой поверхностью, интерфейсом HDMI с поддержкой eARC, оптическим аудиовходом, портом USB и адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3. Акустика уже доступна для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 325 долларов.