Линейный шутер в ретро графике. Обзор FUR Squadron (PSN/XBOX)

Игру прошли на платиновый трофей на PlayStation 5. Здесь для его получения потребуется пройти ее полностью на всех трех уровнях сложности, а также пройти каждый из уровней без получения урона получив необходимое количество баллов по итогу.
Это тренировочный симулятор в который попадает два пилота, а также технический специалист, контролирующий их действия. Целью ставится найти выход и выжить в этой симуляции. Игрок управляет одним из кораблей, получивший базовый набор оружия – лазеры, улучшаемые в последующем увеличением интенсивности стрельбы и дополненные ракетами в ограниченном боезапасе.
Управление кораблем представлено перемещением его по экрану, а также перекатами для уворотов от выстрелов противников. Насыщены уровни достаточно плотно, это летающая и двигающаяся по плоскости техника. В зависимости от уровня сложности, а тут их три, меняется броня врагов и тот объем урона который прилетает по игроку. Для повышения градуса происходящего, типы противников комбинируются требуя внимания за происходящим. На некоторых уровнях это дополняется уворотами от препятствий.
Каждый из уровней, а здесь их шесть, в финале сопровождается сражением с боссом. Сражение с ними построено в необходимости попадания в определенные области. Каждый из них использует свой уникальный набор атак и умений. Лучше всего они раскрываются на высоком уровне сложности, ставя перед игроком в FUR Squadron испытание.
При этом для разблокировки доступа к уровням надо проходить их последовательно, начиная с самой простой сложности, повышая на следующем заходе. В дальнейшем на каждый из уровней можно вернуться.
Если не брать в расчет разную сложность, на прохождение всего сюжета уходит 20-30 минут. Повторное прохождение может быть интересно только в качестве испытания с повышением сложности, сама игра по другому реиграбельность не поощряет, но с другой стороны нет и затянутой механики с прокачкой.