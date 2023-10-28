Линейный шутер в ретро графике. Обзор FUR Squadron (PSN/XBOX)

Космос одна из излюбленных тем для игр и именно с ним были связаны одни из первых проектов получивших массовое распространение. FUR Squadron играет на этой ностальгии, предлагая вернуться в ту эпоху взяв на себя управление космическим кораблем и защитить мир от злодейских планов на его порабощение.

Игру прошли на платиновый трофей на PlayStation 5. Здесь для его получения потребуется пройти ее полностью на всех трех уровнях сложности, а также пройти каждый из уровней без получения урона получив необходимое количество баллов по итогу.

Это тренировочный симулятор в который попадает два пилота, а также технический специалист, контролирующий их действия. Целью ставится найти выход и выжить в этой симуляции. Игрок управляет одним из кораблей, получивший базовый набор оружия – лазеры, улучшаемые в последующем увеличением интенсивности стрельбы и дополненные ракетами в ограниченном боезапасе.

Управление кораблем представлено перемещением его по экрану, а также перекатами для уворотов от выстрелов противников. Насыщены уровни достаточно плотно, это летающая и двигающаяся по плоскости техника. В зависимости от уровня сложности, а тут их три, меняется броня врагов и тот объем урона который прилетает по игроку. Для повышения градуса происходящего, типы противников комбинируются требуя внимания за происходящим. На некоторых уровнях это дополняется уворотами от препятствий.

Well, I'm doing it trophy Fur Squadron

Каждый из уровней, а здесь их шесть, в финале сопровождается сражением с боссом. Сражение с ними построено в необходимости попадания в определенные области. Каждый из них использует свой уникальный набор атак и умений. Лучше всего они раскрываются на высоком уровне сложности, ставя перед игроком в FUR Squadron испытание.Особенно финальный босс у которого более 4 фаз, при этом одно из достижений требует прохождение без получения урона на всем протяжении сражения.

При этом для разблокировки доступа к уровням надо проходить их последовательно, начиная с самой простой сложности, повышая на следующем заходе. В дальнейшем на каждый из уровней можно вернуться.

Если не брать в расчет разную сложность, на прохождение всего сюжета уходит 20-30 минут. Повторное прохождение может быть интересно только в качестве испытания с повышением сложности, сама игра по другому реиграбельность не поощряет, но с другой стороны нет и затянутой механики с прокачкой.

FUR Squadron обзор

FUR Squadron обзор

FUR Squadron – линейный шутер в ретро 3D-графике. Классическое управление, несколько уровней сложности, простой сюжет. Не устроить может слабая реиграбельность. В целом же интересный проект на 2-3 часа полного прохождения до платины.