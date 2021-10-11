Обзор Far Cry 6. Активности, приключения в открытом мире и богатый арсенал

На прошлой неделе состоялся официальный старт Far Cry 6, популярной серии игр в жанре шутера от первого лица. Неудивительно, что на фоне общего затишья в игровой индустрии она привлекла к себе повышенное внимание. Разработчиком и издателем выступила Ubisoft.

Играли мы в нее на ПК с видеокартой GeForce GTX 3070 Ti в разрешении 1440p. На этом железе демонстрировалась стабильная картинка с высоким фреймрейтом. Помимо ПК, вышла также на Xbox и Playstation. В ближайшие дни мы проведем детальное изучение производительности с разным «железом», пока же поделимся впечатлением от игры.

События игры разворачиваются на тропическом острове Яра, который находится под гнетом «злого президента» Кастильо. Угнетения свободнолюбивого народа, террор, излишняя тяга к роскоши. Все это естественно присутствует и в целом соответствует повестке в нашем реальном мире, да и общие аналогии с островом Кубы вполне прослеживается.

Игроку предлагается взять под управление жителя этого острова и помочь Сопротивлению воцарить на острове Карибского бассейна мирный режим существования и свергнуть диктатора. В этой части разработчики дали возможность выбрать пол своего героя, но пока без доступа к редактору внешности.

Главного злодея в Far Cry 6 сыграл актер Джанкарло Экспозито. Сыграл он свою роль отлично, передав в деталях характерное для киношных диктаторов поведение. Придраться можно только к ограниченному времени, которое ему выделено в сюжетных роликах. Озвучка хороша как в оригинале, так и на русском языке. Вчитываться в субтитры тем, кто не владеет английским, не придется.

Как и в прошлых частях есть открытый мир с аванпостами. Но в отличие от них тут нет жесткой необходимости прокачивать и зачищать эти локации. Поэтому удовлетворены будут как те, кто желает пробежаться по сюжету в виде своеобразного аттракциона, так и те, кто получает удовольствие от рутинной зачистки и прокачки.

Последние награждаются крутым оружием, ответвлениями по сюжетным линиям, а также транспортом. Для перемещения, к слову, можно использовать не только наземный, но и воздушный, а также водный транспорт.

Боевая система взяла часть от предыдущей части и часть от Far Cry New Dawn. Есть прокачка уровней, но теперь без выбора направления прокачки и умений. Кастомизация идет через оружие и вещи, так увеличивается сопротивление к различному типу урона и повышается скрытность.

Сам уровень и дамаг от оружия ограничивает возможность комфортной зачистки противников на карте. Да тут доступна сразу вся локация, но противники разграничиваются по силе и резисту, поэтому чувствовать себя комфортно в тех локациях, которые пока не предполагаться по сюжету не получится.

По оружию все отлично. Есть в Far Cry 6 выбор по типу оружия и отдельная кастомизация с модулями по каждому из них. Для изменения внешнего вида и улучшений необходим доступ и наличие специальных верстаков. Помимо знакомого и реально существующего вооружения, есть специфические варианты, стреляющие дисками или огнем. Для их покупки используется ресурс – обедненный уран.

В плане графики все отлично. Проработанные локации и хорошее наполнение. Динамическая смена времени дня и погоды. И каждое время имеет свою визуальную изюминку.

К этому всему не хватает характерной латинской музыки или той что связывается эмоциально с Карибами. Назвать текущие саундтреки удачно подобранными треками нельзя. Они незапоминающиеся.

Общие впечатления от Far Cry 6 положительные. Ubisoft не растеряла умения создавать открытые миры и наполнять их разнообразным контентом. Рекомендовать можно как поклонникам самой серии, так и тем, кто желает поиграть в боевик с развлекательными элементами. Судя же по доступной в сети информации, эта часть может стать последней в рамках концепции и уже начиная со следующей серию ждут кардинальные изменения.