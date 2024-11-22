Медитативный симулятор с вниманием к деталям. Обзор Farming Simulator 25

Не так давно на консолях и ПК вышла новая часть популярной серии игр Farming Simulator 25. Новый уровень графики, новые культуры, техника, механики с погодой и катаклизмами, а также набор карт. Из нововведений азиатский регион с возможностью выращивать два вида риса, комбайны и трактора для него, буйволы и прорисовка животных в зависимости от возраста. Уже на старте игрок получает 400 реально существующих видов машин от 150 разных производителей. К моменту выхода этого обзора разработчики отчитались о преодолении отметки в 2 миллиона проданных копий за неделю.

Эта часть не стала для меня первой, за последние несколько лет была пройдена вся серия, за исключением одной части. Поэтому есть возможность сравнить общий путь, пройденный самой серией. Не могу не отметить, что за это время было проведено много часов в этом проекте и всегда приятно удивляло внимание к деталям фермерской культуры, воссоздаются не только стадии роста культур, но и машины, взаимодействие с ними, а позже еще к этому стали добавляться производственные цепочки.

Как и ранее, для большинства основным в игре будет – режим карьеры. В нем игрок постепенно набирается опыта, расширяет имеющийся парк и свое присутствие владея большим количеством полей. Из нововведений, теперь на старте можно начать с небольшим гайдом, где появившиеся тут NPC объяснят и предложат опробовать основные механики с обработкой полей, сбором и продажей урожая, а также основам животноводства. Не сказать, что это сильно поможет, но лучше, чем совсем ничего.

Разбираться тут есть с чем. Вникнуть в многоуровневый интерфейс не всегда просто даже имея опыт. Много вкладок, подразделов. Все раскидано и размещено по разным пунктам. В одной купили, а потом попробуй еще найди как посмотреть весь свой гараж. Спрятано даже строительство. Возможно это особенность только консольной версии, но на привыкание ко всему этому уйдет время.

Как и ранее, на старте или уже в процессе игры, можно задать вариативную сложность. Экономическая, интенсивность и необходимость использования известки, появления сорняков и камней на полях, а также стартовую сумму и наличие кредита. Сосредоточиться только на машинах и культурах или в жестких условиях закрывать долги и выходить в плюс, все на выбор пользователя. Я себя не могу отнести к хардкорным игрокам, интереснее сама механика и медитативный процесс работы на ферме.

Сохранена возможность использования ИИ, с перекладыванием работы на помощников. Привезли технику, запустили на поле. В Farming Simulator 25 улучшили его работу, отразилось на меньшем количестве ошибок при движении по полю, а также теперь при выполнении контрактов с помощью помощника, они не оставляют работу недоделанной, как было в прошлой части.

Есть как старые и уже знакомые культуры, так и новые. Тот же рис, можно сажать не только в азиатском регионе, но и любом другом. Для него готовится поле, заливается вода. И под него группа техники. Из такого также могу отметить яблони, но они без специализации. Выбор тут большой, овощи, фрукты, зелень, заняться будет чем.

Изменения коснулись животноводства. Для фермы теперь можно задать вручную зону выгула с лугом, добавить места и увеличить количество животных. Появились буйволы и для всех животных теперь отдельная форма в виде детенышей.

Игра стала лучше выглядеть, вместе с этим пропала поддержка консолей прошлого поколения. Освещение, блики, подтянули детализацию. На картах появились люди, добавившие жизни в общую картинку. Из интересного, появилась механика с использованием переправы для преодоления водной преграды. Высокая детализация по самой технике, анимация, мелкие элементы на машинах и прицепах.

Итоги

Не обошлось и без ложки дегтя. Нужно некоторое время для отладки игры. На PlayStation 5 встречаются проблемы с вылетами игры, сопровождаемые потерей части прогресса. Не всегда корректно подгружаются типы текстур. Некоторые поля, такие как виноград и оливки не позволяют запускать помощника.Farming Simulator 25 вне конкуренции, игр такого масштаба и с такой проработанностью в этой тематике нет. Но общие впечатления по проекту двоякие, да если ее рассматривать отдельно то игра действительно интересна и заслуживает внимания. При этом же если как общую часть серии, то тут скорее расширенное DLC, да графика, да новые механики, да новые культуры, но для номерного мало и усложнит общую поддержку сообществом и самими разработчиками.Плюсы: звук и визуальные эффекты, новые карты с активностями, новые культуры, катаклизмы, улучшения работы ИИ.Минусы: проблемы с производительностью и вылеты на консоли (ждем патчей), отсутствие крупных инноваций, сложность структуры интерфейса.