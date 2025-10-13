Обзор игры Firefighting Rescue Simulator. Пожарный симулятор с простым геймплеем

В симуляторе ликвидации возгораний Firefighting Rescue Simulator вы примерите роль отважного пожарного, который сталкивается с крайне рискованными и волнующими происшествиями. В нашей игре вам предоставляется возможность быть спасателем, бороться с огнем и проявлять героизм в каждой спасательной операции. Экипировка наготове, сирены воют – время начинать! Ликвидация пожаров – начиная от пылающих зданий и заканчивая лесными пожарами – каждая задача требует оперативности, тактического мышления и самообладания. Эвакуация населения – часто угроза исходит не только от огня. Вам необходимо разыскивать и вызволять тех, кто оказался в ловушке под обломками или в охваченных пламенем квартирах. Использование оборудования – Как опытному бойцу пожарной охраны, вам потребуется умело применять пожарные рукава, огнетушители, багры и другой специализированный инвентарь. Выработка тактических решений – В любом чрезвычайном происшествии проявляйте осмотрительность и быстро принимайте решения. От ваших решений будет зависеть результат каждой операции. Пожарный симулятор – это не просто развлечение, а захватывающее приключение, полное азарта, которое обучает вас ценности отваги, слаженной работы в команде и ответственности. Каждая миссия- это шанс доказать свою отвагу.

Есть легкие, есть грязные, а есть тяжелые работы. Одна из таких сложных профессий – пожаротушение, связанное еще и с высоким риском. Спасатели не бегут от опасности, а наоборот идут на встречу ей. Специализированное снаряжение, опыт работы и конечно смелость, это настоящие герои нашего времени. В проекте от студии Yim Taehyeong можно попробовать свои силы в спасении жизни, тушении пожаров и при этом находится в безопасности дома.

Стоит понимать, что проект не высокобюджетный и упрощений здесь достаточно много. Сразу со старта мы принимаем управление одним из спасателей и отправляемся на тушение первого пожара на складе. Требуется потушить сложенные в кучу коробки и палеты. Для начала в качестве инвентаря используем пожарный шланг. Цель проста и понятна, необходимо локализовать источник возгорания и по по возможности предотвратить его распространение.

В дальнейшем миссии будут усложняться, тушить будем дома, заправки, бары и строительные площадки. Где-то используем шланги, а где-то огнетушители. Часть миссий будет размеренными и растянутыми по времени, а в некоторых нужно принимать решения быстро. В миссиях со спасением выживших тайминг короче, но здесь он условен и на момент изучения игры был связан с необходимостью соблюдения очередности, провалы связаны с тем что возгорание завершалось раньше, чем передача выжившего медикам. Тут скорее не скорость и правильность выполнения, а элемент рандома, связанный с тем успеет ли огонь перекинуться на следующий участок.

Всего в Firefighting Rescue Simulator будет доступно 11 различных миссий. Три последние короче по времени, но отличаются по структуре от основных. В конце нас благодарят и предлагают пройти игру повторно. Для тех кто планирует платиновое прохождение, выполнить нужно будет 30 миссий, это почти три полных прохождения за исключением трех последних. К сожалению не сделали возможность выбора миссий, после завершения сюжетной компании, у игрока нет возможности пройти только те задания, которые понравились больше.

Низкий бюджет игры заметен в графике, она проста, отсутствии фоновой музыки и в целом простоты геймплея. Те же пожары не отличаются по типу возгорания, требуя разные инструменты или предварительную подготовку, нет явной системы оценки выполненных миссий и подобия рейтинга, который мог бы стимулировать проходить повторно с лучшим результатом. Но с другой стороны основа, которая заключается в спасении выживших, тушении пожара на объекте тут передана и опробовать свои силы в этой профессии можно.

Firefighting Rescue Simulator – простой проект о профессии спасателя с 11 предустановленными миссиями в условиях городской среды, использующих базовый инвентарь и транспорт. Если не ставить повышенных требований и дождаться хорошей скидки на игру, можно пробовать.