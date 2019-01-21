Обзор Fly View Max. Недорогой смартфон с «чёлкой»

В начале года компания Fly представила линейку смартфонов с вырезом в верхней части экрана и если раньше эта особенность была характерна для дорогих моделей, то теперь представлен и в доступных моделях. Тестируемый сегодня Fly View Max идет с рекомендованной стоимостью в 7490 рублей.

Fly View Max обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте с телефоном покупатель получает наушники, USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в компактной коробке.

Внешний вид

Вышел Fly View Max в двух вариантах цветового исполнения: синий и графит. Общие габариты корпуса составляют 141.0 x 68.8 x 9.0 мм.

Оба варианта исполнения с мелкоточечным рисунком. Сама поверхность глянцевая. Сборка проведена без огрехов.

Эта модель оснащена сканером отпечатка пальца, расположенным на задней крышке. Определяется зона слепым методом. Срабатывает точно и быстро.

В углу блок двойной камеры, объективы которой разделены светодиодной вспышкой. Модуль немного выступает над поверхностью крышки.

На нижнем торце аккуратные круглые отверстия, скрывающие динамик и микрофон. Они не будут перекрываться при любом хвате.

Сверху microUSB и аудиоразъем для проводных наушников. Слева кнопка включения и регулировка громкости. Кнопки не дребезжат.

На лицевую сторону Fly View Max с завода нанесена защитная пленка. В верхней зоне находится вырез в виде «моноброви».

Объектив фронтальной камеры, разговорная решетка динамика, датчики приближения и освещения. Сенсорные кнопки перенесены в интерфейс.

Корпус у смартфона разборный. Под крышкой находятся съемный аккумулятор, два отсека под SIM и слот для карты памяти формата microSD.

Экран

Изображение выводится на 5.5-дюймовый экран с разрешением 1132 на 540 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Установлено защитное стекло с 2.5D-эффектом. Выглядит экран, особенно для своей стоимости, хорошо. Сенсорный слой распознает несколько нажатий.

Начинка

За быстродействие отвечает 4-ядерный MediaTek MT6739, работающий на частоте 1.3 ГГц. 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Подойдет под рабочие приложения, браузер и клиенты социальных сетей. Интерфейс работает плавно.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается работа в сетях LTE. SIM-карты российских операторов работают корректно. Прием уверенный, голос передается чистым. Wi-Fi с двумя диапазонами. Bluetooth с A2DP. Навигационный модуль с достаточным уровнем точности для использования в качестве автомобильного навигатора.Батарейки с емкостью 2200 мАч хватает примерно на 3.5 часа работы с включенным на максимальной яркости экраном. При активной эксплуатации в течение дня потребуется дополнительный сеанс зарядки. В экономном режиме хватит на день. Быстрая зарядка не поддерживается.

Камера

Основной модуль камеры с разрешением 8 и 0.3 Мп. Есть автофокус. При достаточном уровне освещения снимки с достаточным уровнем резкости. В дневное время ожидаемо появляется шум и артефакты.

Софт

Предустановлена операционная система Android 8.1. Добавлен измененный экран блокировки с выводом новостей с выбранных источников и быстрым доступом к ряду функций. Есть партнерские программы, которые можно будет удалить без root-доступа. Часть из таких программ может установить уже в ходе эксплуатации сам пользователь.

Итоги по Fly View Max

Fly View Max для своей невысокой стоимости предлагает хорошо сбалансированные характеристики, привлекательный внешний вид и актуальное программное обеспечение. Придраться можно к предустановленному софту и невысоким показателям автономности.