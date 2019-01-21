Обзор Fly View Max. Недорогой смартфон с «чёлкой»

2019-01-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Fly View Max; [318]
В начале года компания Fly представила линейку смартфонов с вырезом в верхней части экрана и если раньше эта особенность была характерна для дорогих моделей, то теперь представлен и в доступных моделях. Тестируемый сегодня Fly View Max идет с рекомендованной стоимостью в 7490 рублей.

Fly View Max

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Fly View Max обзор

Комплектация

В комплекте с телефоном покупатель получает наушники, USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в компактной коробке.

Fly View Max

Внешний вид

Вышел Fly View Max в двух вариантах цветового исполнения: синий и графит. Общие габариты корпуса составляют 141.0 x 68.8 x 9.0 мм.

Fly View Max

Оба варианта исполнения с мелкоточечным рисунком. Сама поверхность глянцевая. Сборка проведена без огрехов.

Fly View Max

Эта модель оснащена сканером отпечатка пальца, расположенным на задней крышке. Определяется зона слепым методом. Срабатывает точно и быстро.

Fly View Max

В углу блок двойной камеры, объективы которой разделены светодиодной вспышкой. Модуль немного выступает над поверхностью крышки.

Fly View Max

На нижнем торце аккуратные круглые отверстия, скрывающие динамик и микрофон. Они не будут перекрываться при любом хвате.

Fly View Max

Сверху microUSB и аудиоразъем для проводных наушников. Слева кнопка включения и регулировка громкости. Кнопки не дребезжат.

Fly View Max

На лицевую сторону Fly View Max с завода нанесена защитная пленка. В верхней зоне находится вырез в виде «моноброви».

Fly View Max

Объектив фронтальной камеры, разговорная решетка динамика, датчики приближения и освещения. Сенсорные кнопки перенесены в интерфейс.

Fly View Max

Корпус у смартфона разборный. Под крышкой находятся съемный аккумулятор, два отсека под SIM и слот для карты памяти формата microSD.

Fly View Max

Экран

Fly View Max

Изображение выводится на 5.5-дюймовый экран с разрешением 1132 на 540 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Установлено защитное стекло с 2.5D-эффектом. Выглядит экран, особенно для своей стоимости, хорошо. Сенсорный слой распознает несколько нажатий.

Fly View Max

Начинка

За быстродействие отвечает 4-ядерный MediaTek MT6739, работающий на частоте 1.3 ГГц. 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Подойдет под рабочие приложения, браузер и клиенты социальных сетей. Интерфейс работает плавно.

Fly View MaxFly View Max

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE. SIM-карты российских операторов работают корректно. Прием уверенный, голос передается чистым. Wi-Fi с двумя диапазонами. Bluetooth с A2DP. Навигационный модуль с достаточным уровнем точности для использования в качестве автомобильного навигатора.

Аккумулятор

Батарейки с емкостью 2200 мАч хватает примерно на 3.5 часа работы с включенным на максимальной яркости экраном. При активной эксплуатации в течение дня потребуется дополнительный сеанс зарядки. В экономном режиме хватит на день. Быстрая зарядка не поддерживается.

Fly View Max

Камера

Основной модуль камеры с разрешением 8 и 0.3 Мп. Есть автофокус. При достаточном уровне освещения снимки с достаточным уровнем резкости. В дневное время ожидаемо появляется шум и артефакты.

Fly View Max

Fly View Max

Fly View Max

Fly View Max

Fly View Max

Софт

Fly View Max

Предустановлена операционная система Android 8.1. Добавлен измененный экран блокировки с выводом новостей с выбранных источников и быстрым доступом к ряду функций. Есть партнерские программы, которые можно будет удалить без root-доступа. Часть из таких программ может установить уже в ходе эксплуатации сам пользователь.

Fly View Max

Итоги по Fly View Max

Fly View Max для своей невысокой стоимости предлагает хорошо сбалансированные характеристики, привлекательный внешний вид и актуальное программное обеспечение. Придраться можно к предустановленному софту и невысоким показателям автономности.

Комментарии:
Total War: Three Kingdoms продемонстриро...
Total War: Three Kingdoms продемонстрироНедавно нам стало известно о том, что студия Creative Assembly представила новый геймплейный видео ролик ...
Какой автомобиль купить, и где? ...
Какой автомобиль купить, и где? Согласитесь, цены на новые автомобили просто невыносимы. Даже наши, отечественные автомобили, которые ран...
Axon M смартфон в форме горизонтальной ...
Axon M смартфон в форме горизонтальной Компания ZTE выпустила компактный смартфон. Аудио возможности устройства представлены выделенным аудиочип...
OPPO F5 и его характеристика ...
OPPO F5 и его характеристика Компания OPPO выпустила интересную и удобную модель смартфона. OPPO F5 оснащён 6-дюймовым экраном с разре...
OPPO RX17 Neo и его функции...
OPPO RX17 Neo и его функцииКомпания OPPO выпустила безрамочный смартфон. OPPO RX17 Neo — более доступная версия RX17 Pro. Он также п...
Мощная новинка OPPO RX17 Pro...
Мощная новинка OPPO RX17 ProКомпания OPPO выпустила смартфон с отличным процессором. OPPO RX17 Pro вобрал в себя передовые разработк...
Нуждаешься во внедрении 1С? Обратись в А...
Нуждаешься во внедрении 1С? Обратись в АСогласитесь, если вы ведете крупный бизнес, вам придется придерживаться определенных правил. И в первую о...
Опубликованы рендеры смартфона Sony Xper...
Опубликованы рендеры смартфона Sony XperВ сети появились рендеры смартфона Sony Xperia N1, который еще не был представлен официально. Судя по изо...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Fly View Max. Недорогой смартфон с «чёлкой»Обзор Fly View Max. Недорогой смартфон с «чёлкой»
Обзор DUNOBIL Status Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор DUNOBIL Status Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Digma DCR-310G. Недорогая многофункциональная автомагнитола Обзор Digma DCR-310G. Недорогая многофункциональная автомагнитола
Обзор плюсов и минусов LG Q Stylus+. Доступный смартфон со стилусомОбзор плюсов и минусов LG Q Stylus+. Доступный смартфон со стилусом
Обзор Harper HB-415. Беспроводные наушники с FM-тюнером и MP3-плееромОбзор Harper HB-415. Беспроводные наушники с FM-тюнером и MP3-плеером
Предварительный обзор ASUS StudioBook S....
Предварительный обзор ASUS StudioBook S.В последнее время мы все привыкли к тому, что для работы есть один ноутбук — MacBook Pro. Конечно, можно ...
Обзор Ace Combat 7: Skies Unknown. Лучши...
Обзор Ace Combat 7: Skies Unknown. ЛучшиМне всегда нравились японские разработчики своей любовью к деталям и мелочам, на которые обычно все закры...
Предварительный обзор Raijintek Delos RB...
Предварительный обзор Raijintek Delos RBВ последнее время производители компьютерного железа стали активно работать в направлении дизайнерских ре...
Предварительный обзор LucidSound LS41. П...
Предварительный обзор LucidSound LS41. ПИгровые гарнитуры давно перестали быть просто средством передачи звука в уши геймера. Сегодня, если вы хо...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus AD2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus AD2В последнее время игровых мониторов появилось нереально много и каждый обладает какими-то своими особенны...
Обзор Lemmings. Странная головоломка...
Обзор Lemmings. Странная головоломкаИграть в головоломки на смартфоне то еще удовольствие — иногда разработчик делает слишком сложные уровни,...
Предварительный обзор Sony A6400. Новая ...
Предварительный обзор Sony A6400. Новая Сегодня компания Sony официально анонсировала свою новую беззеркальную камеру под названием A6400, котора...
Обзор Evil Factory. Динамит на все случа...
Обзор Evil Factory. Динамит на все случаВ казуальных играх геймеры ценят возможность зайти, быстро поиграть и двинуться дальше. Очень небольшая а...
Предварительный обзор Vivo Z3i Standard ...
Предварительный обзор Vivo Z3i Standard Производителям смартфонов сейчас крайне тяжело удивлять своих потенциальных покупателей — мы уже вдоволь ...
Обзор Space Pioneer. Очищаем космос от з...
Обзор Space Pioneer. Очищаем космос от зТема покорения космоса многим интересна по целому ряду причин. Например потому, что на самом деле практич...
Предварительный обзор Dell Inspiron 7000...
Предварительный обзор Dell Inspiron 7000На выставке CES 2019 показали множество интересных игровых устройств, продемонстрировали игровые мониторы...
Обзор Potion Punch. Готовим странные нап...
Обзор Potion Punch. Готовим странные напКрайне редко в последнее время мне попадаются интересные казуальные игры, которыми действительно можно ка...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor