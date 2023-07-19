Обзор Formula CL-3303W RGB. Корпус с шестью вентиляторами

Корпус из неокрашенного картона со схематичным изображением. Комплект включает пакетик с винтами, руководство пользователя в виде таблицы для сверки по совместимости с компонентами.
Левая боковая стенка из цельного закаленного стекла с тонированным периметром. Крепится она при помощи накатанных винтов.
У лицевой панели интересное внешнее исполнение с вырезами в виде символа H. Вырезанные элементы с подложкой в виде металлической сеткой.
Общей площади вентиляционных решеток достаточно для того, чтобы не ограничивать производительность установленных вентиляторов. Она же частично решает вопрос защиты от пыли.
Лицевая панель полностью снимается. На переднем шасси предустановлены три 120 мм вентилятора, на верхней еще два 120 мм с полуматовыми лопастями.
У них всех FRGB-подсветка, светятся периметр в виде кольца, а также вся площадь лопастей и крышки моторного блока. Еще один вентилятор с подсветкой находится на задней стенке. Вместе эта группа хорошо выглядит как снаружи, так и подсвечивает внутреннюю рабочую камеру корпуса.
Правая стенка Formula CL-3303W RGB из металла. У нее традиционный способ установки сдвигом и фиксацией с помощью винтов.
На верхней вентиляционная решетка с двумя посадочными местами для двух 120 мм вентиляторов. В этой зоне находится противопылевой фильтр с магнитным креплением.
Панель управления выделена черным цветом. Тут два скоростных USB 3.0 и еще два USB 2.0, раздельные аудиоразъемы, дополнен этот набор кнопками перезагрузки и включения.
Расположение блока питания нижнее. Из семи заглушек под платы расширения только одна съемная, остальные выламываются.
В основании четыре пластиковые ножки с прорезиненными накладками. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра. Она крепится в пазах, снимать и ставить ее после очистки неудобно.
Установить можно башенное охлаждение высотой до 165 мм. Официально не заявлена поддержка систем жидкостного охлаждения. Но исполнение позволяет поставить радиатор типоразмера 240 мм на переднюю стенку, хотя он будет ограничивать длину устанавливаемой видеокарты. Без него максимальная длина до 310 мм.
Комплектуется шестью 120 мм вентиляторами. Три на передней, два сверху, один тыловой. Все они питаются через размер MOLEX, само же исполнение гнезда дает возможность каскадного подключения.
Основная часть корпуса отделяется Г-образной металлической стенкой с окошком в районе расположения блока питания.
В скрытой части находятся посадочные места под накопители. Это два 2.5 дюймовых или два 3.5 дюймовых. Вдоль всей высоты есть углубление, в котором можно будет уложить питающие и интерфейсные кабели.
Такое исполнение позволяет спрятать всю лишнюю проводку, блок питания и диски в скрытой части. Улучшив внешний вид сборки.
Предлагаем ознакомиться с несколькими изображениями собранной системы.
Приведем также мониторинг по нагреву системы с закрытыми боковыми стенками.