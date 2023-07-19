Обзор Formula CL-3303W RGB. Корпус с шестью вентиляторами

Изучаемый сегодня корпус Formula CL-3303W RGB представлен в черном и белом вариантах исполнения. В этой системном блоке большое внимание уделено внешнему виду, как самого корпуса, так и возможности акцентировать внимание на установленных компонентах. При этом учтена необходимость обеспечения эффективного отвода тепла, он изначально укомплектован шестью вентиляторами, три из них на передней стенке и один на задней.

Formula CL-3303W RGB

Комплектация

Formula CL-3303W RGB

Корпус из неокрашенного картона со схематичным изображением. Комплект включает пакетик с винтами, руководство пользователя в виде таблицы для сверки по совместимости с компонентами.

Formula CL-3303W RGB

Formula CL-3303W RGB обзор

Внешний вид

Выполнен в формате Mid-Tower. Шасси из стали толщиной 0.5 мм.

Formula CL-3303W RGB

Левая боковая стенка из цельного закаленного стекла с тонированным периметром. Крепится она при помощи накатанных винтов.

Formula CL-3303W RGB

У лицевой панели интересное внешнее исполнение с вырезами в виде символа H. Вырезанные элементы с подложкой в виде металлической сеткой.

Formula CL-3303W RGB

Общей площади вентиляционных решеток достаточно для того, чтобы не ограничивать производительность установленных вентиляторов. Она же частично решает вопрос защиты от пыли.

Formula CL-3303W RGB

Лицевая панель полностью снимается. На переднем шасси предустановлены три 120 мм вентилятора, на верхней еще два 120 мм с полуматовыми лопастями.

Formula CL-3303W RGB

У них всех FRGB-подсветка, светятся периметр в виде кольца, а также вся площадь лопастей и крышки моторного блока. Еще один вентилятор с подсветкой находится на задней стенке. Вместе эта группа хорошо выглядит как снаружи, так и подсвечивает внутреннюю рабочую камеру корпуса.

Formula CL-3303W RGB

Правая стенка Formula CL-3303W RGB из металла. У нее традиционный способ установки сдвигом и фиксацией с помощью винтов.

Formula CL-3303W RGB

На верхней вентиляционная решетка с двумя посадочными местами для двух 120 мм вентиляторов. В этой зоне находится противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Formula CL-3303W RGB

Панель управления выделена черным цветом. Тут два скоростных USB 3.0 и еще два USB 2.0, раздельные аудиоразъемы, дополнен этот набор кнопками перезагрузки и включения.

Formula CL-3303W RGB

Расположение блока питания нижнее. Из семи заглушек под платы расширения только одна съемная, остальные выламываются.

Formula CL-3303W RGB

В основании четыре пластиковые ножки с прорезиненными накладками. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра. Она крепится в пазах, снимать и ставить ее после очистки неудобно.

Внутренняя часть

Formula CL-3303W RGB поддерживает установку материнских плат до ATX типоразмера. Для удобного доступа при проведении монтажа системы охлаждения процессора есть вырез. По периметру распределены окошки для подвода кабелей, все они без резиновых клапанов.

Formula CL-3303W RGB

Установить можно башенное охлаждение высотой до 165 мм. Официально не заявлена поддержка систем жидкостного охлаждения. Но исполнение позволяет поставить радиатор типоразмера 240 мм на переднюю стенку, хотя он будет ограничивать длину устанавливаемой видеокарты. Без него максимальная длина до 310 мм.

Formula CL-3303W RGB

Комплектуется шестью 120 мм вентиляторами. Три на передней, два сверху, один тыловой. Все они питаются через размер MOLEX, само же исполнение гнезда дает возможность каскадного подключения.

Formula CL-3303W RGB

Основная часть корпуса отделяется Г-образной металлической стенкой с окошком в районе расположения блока питания.

Formula CL-3303W RGB

В скрытой части находятся посадочные места под накопители. Это два 2.5 дюймовых или два 3.5 дюймовых. Вдоль всей высоты есть углубление, в котором можно будет уложить питающие и интерфейсные кабели.

Formula CL-3303W RGB

Такое исполнение позволяет спрятать всю лишнюю проводку, блок питания и диски в скрытой части. Улучшив внешний вид сборки.

Formula CL-3303W RGB

Сборка

Мы собрали в нем рабочую систему MAG B760M Mortar с процессором Intel Core i5-13600K и башенным охлаждением. С проблемами в ходе сборки не сталкивались.

Formula CL-3303W RGB

Предлагаем ознакомиться с несколькими изображениями собранной системы.

Formula CL-3303W RGB

Formula CL-3303W RGB

Тесты

У вентиляторов фиксируемая скорость оборотов. Уровень шума на расстоянии 20 сантиметров составляет 39 дБ.

Formula CL-3303W RGB

Приведем также мониторинг по нагреву системы с закрытыми боковыми стенками.

Formula CL-3303W RGB

Итоги

Formula CL-3303W RGB – корпус для игровой сборки с шестью комплектными вентиляторами с подсветкой. Вентилируемая лицевая панель, обслуживаемый фильтр на верхней стенке, набор USB-разъемов на лицевой панели, боковая стенка из закаленного стекла. Не устроить может ограниченное количество посадочных мест под SATA-накопители и сложности с облуживанием фильтра под блоком питания.
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