Обзор Formula CL-3303W RGB. Корпус с шестью вентиляторами

Изучаемый сегодня корпус Formula CL-3303W RGB представлен в черном и белом вариантах исполнения. В этой системном блоке большое внимание уделено внешнему виду, как самого корпуса, так и возможности акцентировать внимание на установленных компонентах. При этом учтена необходимость обеспечения эффективного отвода тепла, он изначально укомплектован шестью вентиляторами, три из них на передней стенке и один на задней.

Комплектация

Корпус из неокрашенного картона со схематичным изображением. Комплект включает пакетик с винтами, руководство пользователя в виде таблицы для сверки по совместимости с компонентами.

Formula CL-3303W RGB обзор

Внешний вид

Выполнен в формате Mid-Tower. Шасси из стали толщиной 0.5 мм.

Левая боковая стенка из цельного закаленного стекла с тонированным периметром. Крепится она при помощи накатанных винтов.

У лицевой панели интересное внешнее исполнение с вырезами в виде символа H. Вырезанные элементы с подложкой в виде металлической сеткой.

Общей площади вентиляционных решеток достаточно для того, чтобы не ограничивать производительность установленных вентиляторов. Она же частично решает вопрос защиты от пыли.

Лицевая панель полностью снимается. На переднем шасси предустановлены три 120 мм вентилятора, на верхней еще два 120 мм с полуматовыми лопастями.

У них всех FRGB-подсветка, светятся периметр в виде кольца, а также вся площадь лопастей и крышки моторного блока. Еще один вентилятор с подсветкой находится на задней стенке. Вместе эта группа хорошо выглядит как снаружи, так и подсвечивает внутреннюю рабочую камеру корпуса.

Правая стенка Formula CL-3303W RGB из металла. У нее традиционный способ установки сдвигом и фиксацией с помощью винтов.

На верхней вентиляционная решетка с двумя посадочными местами для двух 120 мм вентиляторов. В этой зоне находится противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Панель управления выделена черным цветом. Тут два скоростных USB 3.0 и еще два USB 2.0, раздельные аудиоразъемы, дополнен этот набор кнопками перезагрузки и включения.

Расположение блока питания нижнее. Из семи заглушек под платы расширения только одна съемная, остальные выламываются.

Внутренняя часть

В основании четыре пластиковые ножки с прорезиненными накладками. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра. Она крепится в пазах, снимать и ставить ее после очистки неудобно.Formula CL-3303W RGB поддерживает установку материнских плат до ATX типоразмера. Для удобного доступа при проведении монтажа системы охлаждения процессора есть вырез. По периметру распределены окошки для подвода кабелей, все они без резиновых клапанов.

Установить можно башенное охлаждение высотой до 165 мм. Официально не заявлена поддержка систем жидкостного охлаждения. Но исполнение позволяет поставить радиатор типоразмера 240 мм на переднюю стенку, хотя он будет ограничивать длину устанавливаемой видеокарты. Без него максимальная длина до 310 мм.

Комплектуется шестью 120 мм вентиляторами. Три на передней, два сверху, один тыловой. Все они питаются через размер MOLEX, само же исполнение гнезда дает возможность каскадного подключения.

Основная часть корпуса отделяется Г-образной металлической стенкой с окошком в районе расположения блока питания.

В скрытой части находятся посадочные места под накопители. Это два 2.5 дюймовых или два 3.5 дюймовых. Вдоль всей высоты есть углубление, в котором можно будет уложить питающие и интерфейсные кабели.

Такое исполнение позволяет спрятать всю лишнюю проводку, блок питания и диски в скрытой части. Улучшив внешний вид сборки.

Сборка

Мы собрали в нем рабочую систему MAG B760M Mortar с процессором Intel Core i5-13600K и башенным охлаждением. С проблемами в ходе сборки не сталкивались.

Предлагаем ознакомиться с несколькими изображениями собранной системы.

Тесты

У вентиляторов фиксируемая скорость оборотов. Уровень шума на расстоянии 20 сантиметров составляет 39 дБ.

Приведем также мониторинг по нагреву системы с закрытыми боковыми стенками.

Итоги

Formula CL-3303W RGB – корпус для игровой сборки с шестью комплектными вентиляторами с подсветкой. Вентилируемая лицевая панель, обслуживаемый фильтр на верхней стенке, набор USB-разъемов на лицевой панели, боковая стенка из закаленного стекла. Не устроить может ограниченное количество посадочных мест под SATA-накопители и сложности с облуживанием фильтра под блоком питания.