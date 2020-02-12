Обзор Fractal Design Define S2 Vision RGB Black. Стильный корпус с подсветкой

2020-02-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Fractal Design Define S2 Vision RGB; [252]
С корпусами линейки Define от Fractal Design мы уже знакомились на примере нескольких моделей. Отличительной особенностью были строгий минимализм и внимание к мелким деталям. Тестируемый сегодня Fractal Design Define S2 Vision RGB выделяется на их фоне предустановленными четырьмя вентиляторами с многоцветной подсветкой.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

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Fractal Design Define S2 Vision RGB обзор

Комплектация

Поставляется корпус в коробке из неокрашенного картона со схематическим изображением и общими данными по техническим характеристикам. Комплект включает стяжки, разветвитель питания SATA, контроллер RGB, монтажную пластину, съемный пылевой фильтр, винты, чистящую тряпку и подробную инструкцию по сборке.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

Внешний вид

В отличие от оригинального Define S2 этот корпус получил четыре предустановленных вентилятора Prisma AL-14 PWM RGB 140 мм. Также установлена 400 мм светодиодная лента для дополнительной подсветки.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

Выполнен в типоразмере Midi-Tower. Общие габариты составляют 545х233х465 мм. В основе конструкции окрашенная в черный цвет сталь и закаленное стекло.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

Правая и левая стенка в Fractal Design Define S2 Vision RGB из стекла. Крепятся при помощи нажимного механизма и винтов. Снимаются сдвигом. На тыльной стороне ручки.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

Фронтальная панель также полностью стеклянная. Для нормального функционирования вентиляторов справа и слева предусмотрены вентиляционные отверстия с пылевыми фильтрами.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

За стеклом расположены три предустановленные 140 мм вентиляторы. В рабочем состоянии они подсвечиваются. Выглядит отлично.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

Подсветку вентиляторов можно синхронизировать с другими компонентами. Поддерживается программное обеспечение материнских плат. Плюс предусмотрен собственный контроллер для управления при помощи кнопок.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

Еще один такой же вентилятор на задней стенке. Скорость вращения регулируется в диапазоне до 1700 оборотов в минуту.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

По умолчанию на верхней стенке установлено стекло. Пользователь сможет заменить его на комплектную вентиляционную рамку с фильтром, повысив эффективность активного охлаждения.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

Съемная металлическая пластина для монтажа радиатора системы жидкостного охлаждения или вентиляторов на верхней стенке.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

На панели разъемов у Fractal Design Define S2 Vision RGB выведены два аудиоразъема, кнопка включения, USB Type-C, четыре USB.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

Стоит корпус на четырех ножках. Центральную часть занимает рамка противопылевого фильтра. На задней стенке панель заглушек под платы расширения выполнена по схеме 7+2. Блок питания фиксируется на съемной рамке.

Начинка

Зона блока питания и накопителей скрыта из основной части за Г-образной стенкой и поддоном материнской платы. Так упрощается аккуратный монтаж.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

Верхняя часть Г-образной стенки с вентиляционной решеткой по всей площади, обеспечивая оптимальное движение воздуха в скрытой части. Часть стенки съемная, позволяя установить радиатор системы жидкостного охлаждения.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

Три съемные корзины под жесткие диски зафиксированы на поддоне материнской платы под 3.5 дюймовые диски. Плюс два 2.5 твердотельных диска на съемных пластинах. Для большинства сценариев места под файловую систему будет достаточно.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

В этой же зоне находится плата для подключения вентиляторов. К ней можно подключить девять элементов с возможностью управления скоростью вращения. Питание подается через SATA.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

В комплекте с Fractal Design Define S2 Vision RGB идет блок управления подсветкой вентиляторов и светодиодной ленты. Подключаются все последовательно. Это 5V-разъем. Вместо контроллера можно подключить напрямую к материнской плате с соответствующий разъем.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

На верхнюю и переднюю стенку доступно место для установки радиаторов 360 мм. Есть элементы для фиксации водоблока и помпы.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

Видеокарту длиной до 440 мм можно поставить как вертикально, так и горизонтально. Райзер в комплекте не идет, приобретается отдельно. Башенные кулеры высотой до 185 мм.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

Поддерживаются материнские плата форматов EATX (ширина до 285 мм) / ATX / mATX / ITX. Большое окошко для монтажа системы охлаждения процессора.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

Все окошки под вывод кабелей с резиновыми шторками. Ушки под стяжки, несколько липучек уже зафиксированы. Место под укладку с запасом.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

Сборка

Для тестирования мы использовали miniITX плату Gigabyte X570 AORUS PRO WIFI с процессором AMD Ryzen 5 3600. В качестве охлаждения СЖО Fractal Design Celsius S36.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

Свободный доступ ко всем компонентами и элементам системы. Сборка простая. Работает система в собранном состоянии тихо. Скорость вращения вентиляторов регулируется. Все фильтры можно будет обслуживать.

Fractal Design Define S2 Vision RGB

Итоги по Fractal Design Define S2 Vision RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorFractal Design Define S2 Vision RGB – корпус для сборки высокопроизводительной сети на топовых компонентах с акцентом на визуальную составляющую. Четыре комплектных 140 мм вентилятора и светодиодная лента, четыре стенки из закаленного стекла, скоростные USB на панели разъемов, совместимость с компонентами, противопылевая защита, модульная конструкция верхней стенки, синхронизируемая подсветка. Для тех, кто хочет сэкономить есть версия Define S2 без вентиляторов.
Fractal Design Define S2 Vision RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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