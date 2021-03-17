Обзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпус

В рамках «Лаборатории» в конце прошлого года мы проводили тестирование корпуса Fractal Design Meshify 2 XL, рассчитанного на материнские платы до типоразмера E-ATX и предлагающего свободный подбор компонентов, включая кастомные системы охлаждения. Не так давно компания расширила эту популярную линейку, выпустив компактный Fractal Design Meshify 2 Compact, предлагающий сразу несколько интересных инженерных решений и уже зарекомендовавшие себя конструктивные особенности от старших версий.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Его продажи в ключевых российских магазинах уже стартовали. Средняя стоимость 12 699 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку со схематичным изображением корпуса и общими данными по особенностям. Внутри надежно зафиксирован в транспортировочный пенопласт. Комплект включает руководство пользователя, салфетку из микрофибры, стяжки, набор всех необходимых винтов.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Внешний вид

Вышло несколько вариантов его исполнения в зависимости от исполнения боковой стенки: металл и стекло с двумя степенями тонировки. Версия с металлической стенкой является базовой и она стоит на 1 тысячу дешевле.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Помимо этого есть черная и серая вариация окраски. В нашем случае это корпус со стенкой из закаленного стекла в сером цвете и этот цвет выигрышно подчеркивает особенности конструкции.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Относится он к типоразмеру Mid-Tower. Длина – 424 мм, ширина – 210 мм, высота – 475 мм.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Как и ранее, производитель уделяет повышенное внимание эффективности отвода тепла и движению воздуха внутри корпуса. Лицевая панель у него — это металлическая решетка с противопылевым фильтром.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Она открывается по принципу дверцы. Сама поверхность сетки с полигональными панелями. В нижней части металлическая накладка с логотипом производителя. Этот элемент используется как импровизированная ручка для открытия стенки.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Ключевая боковая стенка в тестируемом Fractal Design Meshify 2 Compact из закаленного стекла, не подверженного появлению царапин. Снимается и ставится без винтов.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Это же касается противоположной металлической сетки. В собранном состоянии самопроизвольно не открываются.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Большая часть верхней крышки также оптимизирована с учетом размещения радиатора или вентиляторов. Тут сетка сопровождается съемным противопылевым фильтром.

Fractal Design Meshify 2 Compact

На панели разъемов доступны два полноразмерных USB, один USB-C 3.2 gen.2, раздельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и кнопка включения.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Стоит корпус на четырех усиленных пластиковых ножках с резиновыми накладками. Вдоль всей длины идет противопылевой фильтр. Съемная рамка с удобным обслуживанием.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Обратная сторона традиционная для корпусов с нижним расположением блока питания. Заглушки съемные и их можно будет использовать повторно.

Начинка

Уже привычная раздельная организация внутреннего пространства. Г-образная перегородка со скошенной боковой гранью. Ближе к фронтальной стенке две пластиковые заглушки. Их можно будет снять при установке массивного радиатора охлаждения. Сама же верхняя часть с перфорацией, обеспечивающей движение воздуха между отсеками.

Fractal Design Meshify 2 Compact

В скрытой части у Fractal Design Meshify 2 Compact стойка под жесткие диски и посадочное место для блока питания. Два жестких диска типоразмера 3.5 дюйма на съемные металлические пластины.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Еще два 2.5 дюймовых диска на съемные пластины на задней стойке платы. В целом же в актуальных сборках акцент смещается на твердотельные накопители и этих возможностей будет с запасом.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Стойку с накопителями можно полностью демонтировать, получив дополнительное пространство под укладку кабелей и аксессуары. По умолчанию же для интерфейсного и питающего пучка кабелей выделено углубление на задней стенке. Также по периметру распределены ушки под стяжки. Несколько с липучками уже собирают стартовый набор кабелей.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Отверстия для подвода кабелей сопровождаются клапанами. Общая система укладки кабелей в корпусе понравилась. Располагает к аккуратной укладке.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Поддерживаются башенные системы охлаждения высотой до 169 мм. Длина графического ускорителя ограничена отметкой 341 мм с учетом вентиляторов на передней панели.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Для жидкого охлаждения доступны посадочные места для одного 360 или 280 мм радиатора. На верхнюю стенку радиатор 240 мм.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Под удобный доступен выделен вырез в районе сокета. Общий монтаж и доступ ко всем компонентам свободны.

Fractal Design Meshify 2 Compact

С завода корпус комплектуется сразу тремя вентиляторами с регулируемой скоростью вращения. Большинство типовых сценариев сборки они вполне закрывают без дополнительных трат на корпусные вентиляторы.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Тесты

Fractal Design Meshify 2 Compact

Мы собирали систему с материнской платой ASUS ROG Strix Z490-E Gaming и процессором Intel Core i5-10600K. В качестве охлаждения было выбрано решение с радиатором 120 мм. Сам корпус не ограничивает с выбором, здесь можно собирать и высокопроизводительные системы с радиаторами 360 или 280 мм. С последним будет совместимость комплектных вентиляторов на лицевой панели.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Уровень шума замерялся на расстоянии 40 сантиметров с закрытой боковой стенкой.

Fractal Design Meshify 2 Compact

Fractal Design Meshify 2 Compact

Итоги по Fractal Design Meshify 2 Compact

Золото. Выбор редакции MegaObzorFractal Design Meshify 2 Compact при своих компактных габаритах предлагает возможность собрать систему на топовых компонентах, получив низкие рабочие температуры и эффективную защиту от пыли. Продуманная конструкция, удобная фиксация боковых стенок, простое обслуживание, набор скоростных разъемов на лицевой панели, модульность, три вентилятора в комплекте, совместимость с радиаторами 280 и 360 мм. Основные же ограничения с которыми можно столкнуться в ходе сборки касаются длины видеокарты, радиатор и вентиляторы на лицевой стенке будут ее дополнительно ограничивать.
Fractal Design Meshify 2 Compact получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Fractal Design Meshify 2 Compact
Обзоры:
Обзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стекломОбзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стеклом
Обзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпусОбзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпус
Обзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стекломОбзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стеклом
Новости:
ПК-корпус Antec NX410 получил две расцветки

Компания Antec представила компьютерный корпус NX410, который выйдет в черной и белой расцветках. Новинка...
Antec представила ITX корпус Dark Cube необычной формы

Antec Dark Cube - корпус необычной формы, но с широкими возможностями для энтузиастов. ...
Zalman представила корпуса серии Z8

Zalman представила три корпуса серии Z8, в которую вошли Z8, Z8 MS и Z8 TG. Корпуса в целом схожи за искл...
Обзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпусОбзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпус
Обзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работыОбзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работы
Лучшие фены для волос до 2000. BBK BHD3201iЛучшие фены для волос до 2000. BBK BHD3201i
Обзор ASUS ROG Strix 750G 750W. Блок питания с 10-летней гарантиейОбзор ASUS ROG Strix 750G 750W. Блок питания с 10-летней гарантией
Обзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинкиОбзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинки
Sony Xperia 5 II получил обновление до A...
Sony Xperia 5 II получил обновление до AКомпания Sony выполнила обещание по графику обновлений Android 11. Компания выпустила обновление для смар...
Обзор SVEN RX-G850. Недорогая игровая мы...
Обзор SVEN RX-G850. Недорогая игровая мыТестируемая сегодня игровая мышка SVEN RX-G850 относится к недорогому сегменту. Но при этом здесь есть уп...
Mercusys представила двухдиапазонный гиг...
Mercusys представила двухдиапазонный гигMercusys представила новый двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi 6 роутер MR70X. Роутер оснащен технологией OF...
Индийцы рассекретили Samsung Galaxy F62...
Индийцы рассекретили Samsung Galaxy F62Индийский магазин Flipkart раскрыл дизайн и основные характеристики смартфона Samsung Galaxy F62, официал...
Samsung Galaxy S21 появился в продаже...
Samsung Galaxy S21 появился в продажеКомпания Samsung Electronics дала старт продажам флагманских смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy ...
Смартфон Nokia 8.3 5G обновили до Androi...
Смартфон Nokia 8.3 5G обновили до AndroiКомпания HMD Global выпустила обновление до Android 11 для смартфона Nokia 8.3 5G, который был представле...
EK представила охлаждающую пластину для ...
EK представила охлаждающую пластину для EK представила распределительную пластину Quantum Reflection PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB разработанную спец...
Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноу...
Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. НоуЕсли речь заходит про ноутбуки с сенсорным дисплеем и откидываемой на 360 градусов крышкой, то чаще всего...
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит 144-Гц 2...
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит 144-Гц 2 Китайские источники раскрыли подробные характеристики планшета Xiaomi Mi Pad 5, который еще не был пред...
Бюджетный смартфон Infinix Hot 10 Play п...
Бюджетный смартфон Infinix Hot 10 Play пКомпания Infinix представила бюджетный смартфон Hot 10 Play, который оценен в 75-85 долларов в зависимост...
Лучший ноутбук для работы. Lenovo Ideapa...
Лучший ноутбук для работы. Lenovo IdeapaВ последнее время из-за коронавируса и различных запретов пользователи стали работать из дома, но есть та...
Роскачество оценило Xiaomi Mi 10T Lite в...
Роскачество оценило Xiaomi Mi 10T Lite вРоскачество опубликовало список лучших смартфонов года в категории до 30 тысяч рублей. В тройку лучших во...
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHDОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD
Обзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишамиОбзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишами
Обзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPodsОбзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPods
Обзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистраторОбзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Logitech HD Pro Webcam C920. Веб-камера для удаленки и стримовОбзор Logitech HD Pro Webcam C920. Веб-камера для удаленки и стримов
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor