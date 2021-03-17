Обзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпус

В рамках «Лаборатории» в конце прошлого года мы проводили тестирование корпуса Fractal Design Meshify 2 XL, рассчитанного на материнские платы до типоразмера E-ATX и предлагающего свободный подбор компонентов, включая кастомные системы охлаждения. Не так давно компания расширила эту популярную линейку, выпустив компактный Fractal Design Meshify 2 Compact, предлагающий сразу несколько интересных инженерных решений и уже зарекомендовавшие себя конструктивные особенности от старших версий.

Комплектация

Его продажи в ключевых российских магазинах уже стартовали. Средняя стоимость 12 699 рублей.Упакован в коробку со схематичным изображением корпуса и общими данными по особенностям. Внутри надежно зафиксирован в транспортировочный пенопласт. Комплект включает руководство пользователя, салфетку из микрофибры, стяжки, набор всех необходимых винтов.

Внешний вид

Вышло несколько вариантов его исполнения в зависимости от исполнения боковой стенки: металл и стекло с двумя степенями тонировки. Версия с металлической стенкой является базовой и она стоит на 1 тысячу дешевле.

Помимо этого есть черная и серая вариация окраски. В нашем случае это корпус со стенкой из закаленного стекла в сером цвете и этот цвет выигрышно подчеркивает особенности конструкции.

Относится он к типоразмеру Mid-Tower. Длина – 424 мм, ширина – 210 мм, высота – 475 мм.

Как и ранее, производитель уделяет повышенное внимание эффективности отвода тепла и движению воздуха внутри корпуса. Лицевая панель у него — это металлическая решетка с противопылевым фильтром.

Она открывается по принципу дверцы. Сама поверхность сетки с полигональными панелями. В нижней части металлическая накладка с логотипом производителя. Этот элемент используется как импровизированная ручка для открытия стенки.

Ключевая боковая стенка в тестируемом Fractal Design Meshify 2 Compact из закаленного стекла, не подверженного появлению царапин. Снимается и ставится без винтов.

Это же касается противоположной металлической сетки. В собранном состоянии самопроизвольно не открываются.

Большая часть верхней крышки также оптимизирована с учетом размещения радиатора или вентиляторов. Тут сетка сопровождается съемным противопылевым фильтром.

На панели разъемов доступны два полноразмерных USB, один USB-C 3.2 gen.2, раздельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и кнопка включения.

Стоит корпус на четырех усиленных пластиковых ножках с резиновыми накладками. Вдоль всей длины идет противопылевой фильтр. Съемная рамка с удобным обслуживанием.

Начинка

Обратная сторона традиционная для корпусов с нижним расположением блока питания. Заглушки съемные и их можно будет использовать повторно.Уже привычная раздельная организация внутреннего пространства. Г-образная перегородка со скошенной боковой гранью. Ближе к фронтальной стенке две пластиковые заглушки. Их можно будет снять при установке массивного радиатора охлаждения. Сама же верхняя часть с перфорацией, обеспечивающей движение воздуха между отсеками.

В скрытой части у Fractal Design Meshify 2 Compact стойка под жесткие диски и посадочное место для блока питания. Два жестких диска типоразмера 3.5 дюйма на съемные металлические пластины.

Еще два 2.5 дюймовых диска на съемные пластины на задней стойке платы. В целом же в актуальных сборках акцент смещается на твердотельные накопители и этих возможностей будет с запасом.

Стойку с накопителями можно полностью демонтировать, получив дополнительное пространство под укладку кабелей и аксессуары. По умолчанию же для интерфейсного и питающего пучка кабелей выделено углубление на задней стенке. Также по периметру распределены ушки под стяжки. Несколько с липучками уже собирают стартовый набор кабелей.

Отверстия для подвода кабелей сопровождаются клапанами. Общая система укладки кабелей в корпусе понравилась. Располагает к аккуратной укладке.

Поддерживаются башенные системы охлаждения высотой до 169 мм. Длина графического ускорителя ограничена отметкой 341 мм с учетом вентиляторов на передней панели.

Для жидкого охлаждения доступны посадочные места для одного 360 или 280 мм радиатора. На верхнюю стенку радиатор 240 мм.

Под удобный доступен выделен вырез в районе сокета. Общий монтаж и доступ ко всем компонентам свободны.

С завода корпус комплектуется сразу тремя вентиляторами с регулируемой скоростью вращения. Большинство типовых сценариев сборки они вполне закрывают без дополнительных трат на корпусные вентиляторы.

Тесты

Мы собирали систему с материнской платой ASUS ROG Strix Z490-E Gaming и процессором Intel Core i5-10600K. В качестве охлаждения было выбрано решение с радиатором 120 мм. Сам корпус не ограничивает с выбором, здесь можно собирать и высокопроизводительные системы с радиаторами 360 или 280 мм. С последним будет совместимость комплектных вентиляторов на лицевой панели.

Уровень шума замерялся на расстоянии 40 сантиметров с закрытой боковой стенкой.

Итоги по Fractal Design Meshify 2 Compact

Fractal Design Meshify 2 Compact при своих компактных габаритах предлагает возможность собрать систему на топовых компонентах, получив низкие рабочие температуры и эффективную защиту от пыли. Продуманная конструкция, удобная фиксация боковых стенок, простое обслуживание, набор скоростных разъемов на лицевой панели, модульность, три вентилятора в комплекте, совместимость с радиаторами 280 и 360 мм. Основные же ограничения с которыми можно столкнуться в ходе сборки касаются длины видеокарты, радиатор и вентиляторы на лицевой стенке будут ее дополнительно ограничивать.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".