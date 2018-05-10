Обзор Midi-Tower корпуса Fractal Design Meshify C TG Black (FD-CA-MESH-C-BKO-TG)

2018-05-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Fractal Design Meshify C TG Black; [44]
В наше распоряжение попал корпус Fractal Design Meshify C TG, выполненный в корпусе со сложной геометрией лицевой панели и продуманной организацией воздушной вентиляции, а также оснащенный закаленным стеклом. Выполнен он в форм-факторе Midi-Tower, поддерживая установку материнских плат ATX. К моменту выхода этого обзора он стал доступен в разных расцветках, а также в модификации Mini.

Fractal Design Meshify C TG

К моменту публикации тестируемый нами Fractal Design Meshify C TG доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Fractal Design Meshify C TG Black обзор

Комплектация

Поставляется корпус в коробке из неокрашенного картона с нанесенным схематичным его изображением и ключевыми данными по характеристикам.

Fractal Design Meshify C TG

Комплект включает набор крепежных винтов, головку для закрутки стоек материнской платы, салфетку из микрофибры и техническую документацию.

Fractal Design Meshify C TG

Внешний вид

Лицевая панель Fractal Design Meshify C TG выполнена со сложной геометрией решетки на лицевой панели. Напоминает она грани обработанного драгоценного камня.

Fractal Design Meshify C TG

Fractal Design Meshify C TG

При попадании света она играет цветами. В нижней части панели расположена вставка с логотипом производителя.

Fractal Design Meshify C TG

Панель можно снять получив доступ к шасси, поддерживающего установку трех вентиляторов 120 мм, радиатора СВО 120/240/280/360 мм. По умолчанию на эту стенку установлен вентилятор Fractal Design Dynamic X2 GP-12.

Fractal Design Meshify C TG

Еще одна массивная по площади вентиляционная решетка расположена сверху. Она прикрыта съемной пылевой сеткой, фиксируемой на магнитах. Сюда можно поставить два 120/140 мм вентилятора или радиатор СВО 120/240мм.

Fractal Design Meshify C TG

Ближе к фронтальной стороне доступны два скоростных USB 3.0, пара аудиоразъемов, кнопки включения и перезагрузки.

Fractal Design Meshify C TG

Fractal Design Meshify C TG

Боковая стенка у Fractal Design Meshify C TG выполнена из цельного закаленного стекла, закрепленного при помощи четырех винтов с накатанной головкой.

Fractal Design Meshify C TG

Fractal Design Meshify C TG

Присутствует тонировка. Стекло позволит акцентировать внимание на установленных внутри компонентах. Противоположная стенка глухая.

Fractal Design Meshify C TG

Стоит корпус на четырех ножках с хромированной окантовкой. Для устойчивого расположения дополнительно нанесены резиновые накладки.

Fractal Design Meshify C TG

Под зоной блока питания расположен еще один легкосъемный пылевой фильтр. Тыльная сторона с классической компоновкой корпусов с нижним расположением блока питания.

Fractal Design Meshify C TG

Fractal Design Meshify C TG

Общие габариты у корпуса составляют 395 x 212 x 440 мм. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Начинка

Внутреннее пространство основного отсека разделено на две зоны. Разграничением выступает Г-образная крышка, скрывающая зону блока питания. Так разграничиваются воздушные потоки и упрощается аккуратная укладка внутри кабелей.

Fractal Design Meshify C TG

Fractal Design Meshify C TG

В этой же скрытой зоне расположена корзина под жесткие диски. Тут можно установить два 3.5 или два 2.5-дюймовых жестких дисков.

Fractal Design Meshify C TG

Еще одна планка под три накопителя 2.5 дюйма фиксируется в районе окошка под в поддоне материнской платы. Она съемная, позволяя по необходимости получить доступ к тыльной стороне сокета для установки системы охлаждения.

Fractal Design Meshify C TG

Но само расположение тут дисков при продолжительной нагрузке системы будет повышать температуру не только процессора, но и этих накопителей.

Fractal Design Meshify C TG

Ближе к фронтальной стороне внутренняя стенка Fractal Design Meshify C TG углублена. В этой зоне удобно прятать и осуществлять аккуратную укладку проводов. С завода установлены три липучки с логотипом производителя. Дополнительно к ушкам присутствуют ушки по всему периметру поддона.

Fractal Design Meshify C TG

Отверстия по краям поддона платы с резиновыми шторками, всего таких отверстий четыре, группами по два. Корпус располагает к сборке красивых систем без лишних проводов в основной рабочей зоне.

Fractal Design Meshify C TG

Fractal Design Meshify C TG

Доступно семь съемных заглушек под платы расширения. Крепятся они при помощи винтов с накатанной головкой.

Fractal Design Meshify C TG

Поддерживается установка системы охлаждения процессора высотой до 17.2 см, видеокарты длиной до 31.5 см и блока питания до 17.5 см.

Fractal Design Meshify C TG

Дополнительно к озвученным выше зонам под вентиляторы, доступно еще одно посадочное место под вентилятор снизу. В комплекте с корпусом идет два вентилятора, один на фронтальной стороне, второй на тыльной стенке.

Итоги по Fractal Design Meshify C TG

Золото. Выбор редакции MegaObzorFractal Design Meshify C TG станет отличным выбором при поиске корпуса форм-фактора Midi-Tower. Эту модель отличает широкая совместимость с компонентами, полигональная лицевая панель, боковая стенка из закаленного стекла, хорошие возможности по организации активного охлаждения, наличие в комплекте двух вентиляторов, аккуратный кабель-менеджмент, удобные в обслуживании пылевые фильтры. Не устроить может потенциальный риск нагрева трех накопителей, фиксируемых в районе выреза материнской платы.
Fractal Design Meshify C TG получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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