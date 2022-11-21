Обзор Fractal Design Pop Air. Недорогой корпус с высоким качеством исполнения

Fractal Design Pop Air ARGB в белом исполнении обойдется в 8680 рублей.
Комплект включает руководство пользователя, пластиковые стяжки, прокладки для жесткого диска, различные типы винтов.
Общие габариты составляют 473 x 215 x 454 мм. Выполнен в типоразмере Midi-Tower.
У него интересное исполнение передней стенки. Большая часть площади — это вентиляционная решетка с полигональной формой. И в нижней части съемный участок, в котором располагается корзина с языком для удобного захвата. В ней можно будет хранить аксессуары, тюбик с термопастой или установить оптический привод.
Лицевую панель также можно будет полностью снять, освободив доступ для двух предустановленных вентиляторов. Отдельного противопылевого фильтра в этой части нет, но за счет мелкой ячейки пыль будет задерживаться на самой сетке.
Комплектуется Fractal Design Pop Air тремя 120 вентиляторами Aspect 12 RGB, рассмотренными нами в отдельном обзоре, в ходе которого продемонстрировали низкий уровень шума и хорошую производительность.
Изначально в стартовый набор входит контроллер с выведенной на панель кнопкой переключения эффектов. Также есть возможность синхронизировать с остальными компонентами, используя ARGB-канал.
За счет сетки на лицевой панели подсветку будет видно и в этой части. При этом в отличие от стекла, не ограничивается движение воздуха. Третий же вентилятор на задней стенке дает общую фоновую подсветку в основной камере.
Левая панель из закаленного стекла. Крепится при помощи пары накатанных винтов. В нижней части на шасси зафиксирован звукоизолирующий коврик. Противоположная из цельной стали.
На верхней стенке передняя часть глухая, вдоль боковой грани в ряд расположены: кнопка включения и управления подсветки, раздельные аудиоразъемы, два полноразмерных USB. USB-C выполнен в виде заглушки, кабель приобретается отдельно.
Задняя панель у Fractal Design Pop Air ARGB с традиционной компоновкой. Несколько зон с вентиляционной решеткой с треугольной сеткой. Семь съемных заглушек под платы расширения.
На основании четыре пластиковые ножки с прорезиненными накладками. Под блоком питания съемная рамка противопылевого фильтра.
Поддерживаются материнские платы формата ATX. По периметру зоны установки распределены вырезы для подвода интерфейсных и питающих кабелей. С внутренней стороны несколько стяжек для сбора в общий пучок, они же дополнены пластиковыми.
Башенные системы охлаждения высотой до 170 мм. Fractal Design Pop Air поддерживает системы жидкостного охлаждения с радиаторами 240 и 280 мм. Видеокарты длиной до 405 мм.
На обратной стороне стойки материнской платы, пластина для двух 2.5-дюймовых дисков. Еще одна съемная корзина с антивибрационными прокладками для одного 3.5-дюймового диска в отсеке блока питания. Последняя не мешает доступу к панели разъемов у модульного блока питания.
Часть стойки с углублением, оставляющим хороший запас по пространству для укладки всех кабелей. Проблем с закрытием боковой стенки нет.
В Fractal Design Pop Air собирали игровую систему с видеокартой GeForce RTX 3080 и процессором Intel Core i5-12600K. Для отвода тепла задействована башенная система охлаждения, корпусный набор вентилятора оставлен без добавления дополнительных.
Корпус дает все необходимое для аккуратного монтажа. В видимой части остались только ограниченные участки кабелей.
Также провели замеры нагрева при синтетической нагрузке и разогнанном процессоре.