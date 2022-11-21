Обзор Fractal Design Pop Air. Недорогой корпус с высоким качеством исполнения

Изучаемый сегодня корпус Fractal Design Pop Air вышел в разных расцветках и двух вариантах компоновки. Данная линейка у производителя направлена на массовый сегмент, сочетая разумную стоимость и высокое качество исполнения. Из особенностей отмечаются совместимость с современными компонентами, звукоизолирующие коврики, хорошая продуваемость и низкий уровень шума комплектных вентиляторов.

Fractal Design Pop Air

Fractal Design Pop Air ARGB в белом исполнении обойдется в 8680 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением, списком ключевых особенностей и данными по техническим характеристикам.

Fractal Design Pop Air

Комплект включает руководство пользователя, пластиковые стяжки, прокладки для жесткого диска, различные типы винтов.

Fractal Design Pop Air

Fractal Design Pop Air обзор

Внешний вид

Представлен в черном и белом вариантах исполнения, а также версиях с отличной цветовой окраской внутреннего отсека. У него характерный внешний вид с узнаваемым стилем Fractal Design.

Fractal Design Pop Air

Общие габариты составляют 473 x 215 x 454 мм. Выполнен в типоразмере Midi-Tower.

Fractal Design Pop Air

У него интересное исполнение передней стенки. Большая часть площади — это вентиляционная решетка с полигональной формой. И в нижней части съемный участок, в котором располагается корзина с языком для удобного захвата. В ней можно будет хранить аксессуары, тюбик с термопастой или установить оптический привод.

Fractal Design Pop Air

Лицевую панель также можно будет полностью снять, освободив доступ для двух предустановленных вентиляторов. Отдельного противопылевого фильтра в этой части нет, но за счет мелкой ячейки пыль будет задерживаться на самой сетке.

Fractal Design Pop Air

Комплектуется Fractal Design Pop Air тремя 120 вентиляторами Aspect 12 RGB, рассмотренными нами в отдельном обзоре, в ходе которого продемонстрировали низкий уровень шума и хорошую производительность.

Fractal Design Pop Air

Изначально в стартовый набор входит контроллер с выведенной на панель кнопкой переключения эффектов. Также есть возможность синхронизировать с остальными компонентами, используя ARGB-канал.

Fractal Design Pop Air

За счет сетки на лицевой панели подсветку будет видно и в этой части. При этом в отличие от стекла, не ограничивается движение воздуха. Третий же вентилятор на задней стенке дает общую фоновую подсветку в основной камере.

Fractal Design Pop Air

Левая панель из закаленного стекла. Крепится при помощи пары накатанных винтов. В нижней части на шасси зафиксирован звукоизолирующий коврик. Противоположная из цельной стали.

Fractal Design Pop Air

На верхней стенке передняя часть глухая, вдоль боковой грани в ряд расположены: кнопка включения и управления подсветки, раздельные аудиоразъемы, два полноразмерных USB. USB-C выполнен в виде заглушки, кабель приобретается отдельно.

Fractal Design Pop Air

Задняя панель у Fractal Design Pop Air ARGB с традиционной компоновкой. Несколько зон с вентиляционной решеткой с треугольной сеткой. Семь съемных заглушек под платы расширения.

Fractal Design Pop Air

На основании четыре пластиковые ножки с прорезиненными накладками. Под блоком питания съемная рамка противопылевого фильтра.

Fractal Design Pop Air

Начинка

Внутреннее пространство разделяется на две камеры несъемной Г-образной стенкой. Так разграничивается движение воздуха, упрощается монтаж и акцент делается на визуальной составляющей основных компонентов.

Fractal Design Pop Air

Поддерживаются материнские платы формата ATX. По периметру зоны установки распределены вырезы для подвода интерфейсных и питающих кабелей. С внутренней стороны несколько стяжек для сбора в общий пучок, они же дополнены пластиковыми.

Fractal Design Pop Air

Башенные системы охлаждения высотой до 170 мм. Fractal Design Pop Air поддерживает системы жидкостного охлаждения с радиаторами 240 и 280 мм. Видеокарты длиной до 405 мм.

Fractal Design Pop Air

На обратной стороне стойки материнской платы, пластина для двух 2.5-дюймовых дисков. Еще одна съемная корзина с антивибрационными прокладками для одного 3.5-дюймового диска в отсеке блока питания. Последняя не мешает доступу к панели разъемов у модульного блока питания.

Fractal Design Pop Air

Часть стойки с углублением, оставляющим хороший запас по пространству для укладки всех кабелей. Проблем с закрытием боковой стенки нет.

Сборка

Fractal Design Pop Air

В Fractal Design Pop Air собирали игровую систему с видеокартой GeForce RTX 3080 и процессором Intel Core i5-12600K. Для отвода тепла задействована башенная система охлаждения, корпусный набор вентилятора оставлен без добавления дополнительных.

Fractal Design Pop Air

Корпус дает все необходимое для аккуратного монтажа. В видимой части остались только ограниченные участки кабелей.

Fractal Design Pop Air

Тесты

Для начала приведем пример замера уровня шума на расстоянии 50 сантиметров. Работающую в нем систему на близком расстоянии не слышно.

Fractal Design Pop Air

Также провели замеры нагрева при синтетической нагрузке и разогнанном процессоре.

Deepcool AK500

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorFractal Design Pop Air – хорошо сбалансированный корпус типоразмера Midi-Tower, позволяющий собрать красивую и тихую систему, без проблем с отводом тепла. Собирать можно с гибким подходом к подборке компонентов, включая выбор топовых Core i9 и RTX 4090, три вентилятора с ARGB-подсветкой, поддержку жидкостного охлаждения с радиатором 280 мм, ящик для аксессуаров, защиту от пыли. Из особенностей отметим необходимость отдельной покупки USB-C кабеля.
Fractal Design Pop Air получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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