Обзор Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint (FD-C-TOR1A-04). Тесты и сборка корпуса

В изучаемом сегодня корпусе Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint производитель уделил большое внимание эффективной организации отвода тепла. Из его особенностей отмечаются открытая передняя панель с двумя предустановленными 180 мм вентиляторами и еще три 120 мм вентилятора на нижней грани. Ориентирован он на сборку игровых систем с компонентами топового уровня, а также высокопроизводительных рабочих станций.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Комплектация

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Упакован в коробку из транспортировочного картона, внутри которой надежно зафиксирован. Комплект включает пластиковые стяжки, различные крепежные винты, салфетку из микрофибры, металлические шасси для лицевой панели, кронштейн для видеокарты, руководство пользователя и гарантийный талон.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint обзор

Внешний вид

Есть несколько вариаций исполнения этого корпуса. Они отличаются между собой цветовым оформлением и стартовым заводским набором вентиляторов. У нас топовый вариант его оснащения.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Выполнен в типоразмере Full Tower. Он достаточно габаритный: высота 530 мм, ширина 242 мм, длина 544 мм.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Две его стенки выполнены из закаленного стекла. Между ними есть отличия в степени тонирования, правая пропускает меньше света. Необходимо это для скрытия зоны с интерфейсными и питающими кабелями.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Для крепления эти стенки используют защелки. Потребуется приложить усилие для открытия. Также предусмотрели фиксаторы с помощью винтов, будет актуально при переноске.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Решетка на лицевой панели у Fractal Design Torrent с интересной геометрией. Это пластиковые ребра, занимающие всю длину стенки с изгибами в верхней части.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

За ними находится противопылевой фильтр. Стенку можно будет снять для обслуживания вентиляторов и удаления пыли.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

В изучаемой модификации корпуса установлены два 180 мм вентилятора. Отметим дополнительные вставки, закрывающие все свободное пространство, не занятое лопастями. Верхняя стенка у корпуса глухая. Она также съемная. Под ней есть ниша для установки блока питания. Съем стенки потребуется для подключения съемных кабелей к модульным источникам питания.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Набор портов ввода и вывода включает раздельные аудиоразъемы, два скоростных полноразмерных USB 3.0, скоростной USB-C. Здесь же кнопка включения с кольцевой подсветкой и кнопка перезагрузки.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Задняя стенка с верхним расположением блока питания. Семь заглушек под платы расширения. Вся ее площадь представляет собой вентиляционную решетку, есть посадочные отверстия под один вентилятор.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Вдоль всей длины основания корпуса съемная рамка с противопылевым фильтром. Две пластиковые ножки, оставляющие хороший просвет для свободного доступа воздуха.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

А в случае с Fractal Design Torrent Black RGB он необходим для трех предустановленных вентиляторов, направляющих воздух внутрь рабочей камеры.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Два 180 мм и три 120 мм вентилятора с многоцветной ARGB-подсветкой. Также есть светодиодная лента в районе блока питания.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Управление подсветкой будет проходить программным обеспечением материнской платы или используемого контроллера. Этот способ реализации оптимален.

Платформа

У корпуса одна основная камера. В ней устанавливаются компоненты, а блок питания при этом скрывается в верхней выделенной части.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Поддерживаются материнские платы до типоразмера E-ATX. По краям зоны установки распределены вырезы с резиновыми клапанами, используемыми для подвода интерфейсных и питающих кабелей.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Для отвода тепла от процессора можно установить башенную систему высотой до 188 мм. При покупке в полной комплектации выбор в пользу нее будет оптимальным, учитывая то, что две стенки уже будут заняты заводским набором вентиляторов.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Но и жидкостные системы тоже поддерживаются. На лицевую панель можно поставить 360/420 мм радиатор, снизу – 360/420, сзади – 120/140. Есть площадка под резервуар кастомной системы жидкостного охлаждения.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

В стартовом комплекте Fractal Design Torrent Black RGB идут два металлических шасси, необходимых для установки вентиляторов с типоразмером 120 мм.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Есть место для видеокарт с массивными радиаторами длиной до 461 мм. Предусмотрели съемный кронштейн для исключения провисания под тяжестью.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Для дисковой подсистемы с SATA-интерфейсом доступна корзина с двумя местами под два 2.5-дюймовых диска или 3.5+2.5-дюймовые. Три отдельные пластины под 2.5-дюймовые диски.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Все кабели скрываются за стенкой материнской платы. По всему периметру распределены ушки для стяжек. Места достаточно, они не мешают закрытию боковой крышки и при этом не ухудшают внешний вид собранной системы.

Хаб для подключения группы вентиляторов.

Сборка

Мы собирали игровую систему на материнской плате ASUS ROG STRIX B660 F-GAMING Wi-Fi с процессором Intel Core i5-12600K.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Установлена видеокарта GeForce RTX 3060. Вся дисковая подсистема собрана из М.2 накопителей. Для охлаждения задействована жидкостная система с закрытым контуром и радиатором 360 мм. Ее монтаж потребовал установки комплектных шасси и съема штатных 180 мм вентиляторов. С системами, где соединительные трубки идут от 400 мм и более, можно установить радиатор на нижнюю стенку с сохранением всех заводских вентиляторов.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Проблем в ходе сборки не возникло. Корпус произвел приятные впечатления.

Тесты

Нагрев проходил в закрытом корпусе. Ниже представлены полученные результаты.

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorFractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint – корпус премиального уровня с продуманной организацией отвода тепла и эффектным внешним видом с управляемой ARGB-подсветкой. Как показала практика тестов и сборок, он обеспечит стабильную и долговечную работу компонентов топового уровня. Гибкость при подборе компонентов, пять комплектных вентиляторов высокого качества, защита от пыли, скоростные порты на лицевой панели, стенки из закаленного стекла.
Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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