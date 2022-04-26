Обзор Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint (FD-C-TOR1A-04). Тесты и сборка корпуса

Упакован в коробку из транспортировочного картона, внутри которой надежно зафиксирован. Комплект включает пластиковые стяжки, различные крепежные винты, салфетку из микрофибры, металлические шасси для лицевой панели, кронштейн для видеокарты, руководство пользователя и гарантийный талон.
Выполнен в типоразмере Full Tower. Он достаточно габаритный: высота 530 мм, ширина 242 мм, длина 544 мм.
Две его стенки выполнены из закаленного стекла. Между ними есть отличия в степени тонирования, правая пропускает меньше света. Необходимо это для скрытия зоны с интерфейсными и питающими кабелями.
Для крепления эти стенки используют защелки. Потребуется приложить усилие для открытия. Также предусмотрели фиксаторы с помощью винтов, будет актуально при переноске.
Решетка на лицевой панели у Fractal Design Torrent с интересной геометрией. Это пластиковые ребра, занимающие всю длину стенки с изгибами в верхней части.
За ними находится противопылевой фильтр. Стенку можно будет снять для обслуживания вентиляторов и удаления пыли.
В изучаемой модификации корпуса установлены два 180 мм вентилятора. Отметим дополнительные вставки, закрывающие все свободное пространство, не занятое лопастями. Верхняя стенка у корпуса глухая. Она также съемная. Под ней есть ниша для установки блока питания. Съем стенки потребуется для подключения съемных кабелей к модульным источникам питания.
Набор портов ввода и вывода включает раздельные аудиоразъемы, два скоростных полноразмерных USB 3.0, скоростной USB-C. Здесь же кнопка включения с кольцевой подсветкой и кнопка перезагрузки.
Задняя стенка с верхним расположением блока питания. Семь заглушек под платы расширения. Вся ее площадь представляет собой вентиляционную решетку, есть посадочные отверстия под один вентилятор.
Вдоль всей длины основания корпуса съемная рамка с противопылевым фильтром. Две пластиковые ножки, оставляющие хороший просвет для свободного доступа воздуха.
А в случае с Fractal Design Torrent Black RGB он необходим для трех предустановленных вентиляторов, направляющих воздух внутрь рабочей камеры.
Два 180 мм и три 120 мм вентилятора с многоцветной ARGB-подсветкой. Также есть светодиодная лента в районе блока питания.
Управление подсветкой будет проходить программным обеспечением материнской платы или используемого контроллера. Этот способ реализации оптимален.
Поддерживаются материнские платы до типоразмера E-ATX. По краям зоны установки распределены вырезы с резиновыми клапанами, используемыми для подвода интерфейсных и питающих кабелей.
Для отвода тепла от процессора можно установить башенную систему высотой до 188 мм. При покупке в полной комплектации выбор в пользу нее будет оптимальным, учитывая то, что две стенки уже будут заняты заводским набором вентиляторов.
Но и жидкостные системы тоже поддерживаются. На лицевую панель можно поставить 360/420 мм радиатор, снизу – 360/420, сзади – 120/140. Есть площадка под резервуар кастомной системы жидкостного охлаждения.
В стартовом комплекте Fractal Design Torrent Black RGB идут два металлических шасси, необходимых для установки вентиляторов с типоразмером 120 мм.
Есть место для видеокарт с массивными радиаторами длиной до 461 мм. Предусмотрели съемный кронштейн для исключения провисания под тяжестью.
Для дисковой подсистемы с SATA-интерфейсом доступна корзина с двумя местами под два 2.5-дюймовых диска или 3.5+2.5-дюймовые. Три отдельные пластины под 2.5-дюймовые диски.
Все кабели скрываются за стенкой материнской платы. По всему периметру распределены ушки для стяжек. Места достаточно, они не мешают закрытию боковой крышки и при этом не ухудшают внешний вид собранной системы.
Хаб для подключения группы вентиляторов.
Установлена видеокарта GeForce RTX 3060. Вся дисковая подсистема собрана из М.2 накопителей. Для охлаждения задействована жидкостная система с закрытым контуром и радиатором 360 мм. Ее монтаж потребовал установки комплектных шасси и съема штатных 180 мм вентиляторов. С системами, где соединительные трубки идут от 400 мм и более, можно установить радиатор на нижнюю стенку с сохранением всех заводских вентиляторов.
Проблем в ходе сборки не возникло. Корпус произвел приятные впечатления.