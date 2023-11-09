Беспроводная мышка для офиса и дома. Обзор A4Tech Fstyler FB35CS

Поставляется в коробке из плотного картона с прозрачным окошком. Комплект включает адаптер 2.4 ГГц, USB-кабель, руководство пользователя на русском языке.
В основе применен пластик и вся площадь верхней поверхности матовая. Не подвержена загрязнению следами пальцев, обеспечивается хороший уровень сцепления.
В оформлении манипулятора используется сочетание двух цветов и за счет этого смотрится она интереснее. При этом на выбор представлено три варианта исполнения.
Слева есть углубление и выраженная подставка под большой палец. В этой зоне находятся две дополнительные кнопки, выполняющие действия ВПЕРЕД и НАЗАД. У кнопок есть выступ и промежуток между ними, упрощающие слепую работу.
Основные клавиши получили тихие переключатели с высоким ресурсом службы. сами клавиши отделены от спинки видимой границей. Между клавишами островок в котором находятся колесико прокрутки и кнопка переключения уровня чувствительности сенсора.
На основании у A4Tech Fstyler FB35CS три ножки скольжения, окошко сенсора, переключатель питания и кнопка синхронизация. Есть пенал для хранения адаптера подключения.
Автономную работу обеспечивает встроенный литиевый аккумулятор. Зарядка проводится через USB-C на фронтальной стороне. Работает она несколько недель на одном заряде, для экономии поддерживает автоматически перевод в режим сна при бездействии.
Одновременно к A4Tech Fstyler FB35CS можно подключить до трех устройств с последующим переключением между ними. Также из важных технологий отметим возможность объединить мышку и клавиатуру к одному адаптеру, например, изученная ранее A4Tech Fstyler FBX51C.
Установлен сенсор с четырьмя уровня чувствительности: 1200, 1600, 2000 и 2400 DPI. Точность высокая, работал без дрожания, акселерации и срывов. Диапазона хватает для работы за мониторами с 4К-разрешением. Форма эргономичная, поддерживает разные типы хватов. Дополнительные кнопки расположены удобно.