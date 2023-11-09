Беспроводная мышка для офиса и дома. Обзор A4Tech Fstyler FB35CS

Осенью A4Tech расширила модельный ряд офисной периферии Fstyler выпустив сразу семь новых мышек, одну из которых сегодня рассмотрим детально. A4Tech Fstyler FB35CS использует для соединения два варианта беспроводного подключения на расстоянии до 15 метров, оснащена тихими переключателями и сенсором с регулируемым уровнем чувствительности.

A4Tech Fstyler FB35CS

Комплектация

A4Tech Fstyler FB35CS

Поставляется в коробке из плотного картона с прозрачным окошком. Комплект включает адаптер 2.4 ГГц, USB-кабель, руководство пользователя на русском языке.

A4Tech Fstyler FB35CS

Внешний вид

Выполнена в корпусе, форма которого рассчитана под правшей и повторяющая внутреннюю сторону ладони.

A4Tech Fstyler FB35CS

В основе применен пластик и вся площадь верхней поверхности матовая. Не подвержена загрязнению следами пальцев, обеспечивается хороший уровень сцепления.

A4Tech Fstyler FB35CS

В оформлении манипулятора используется сочетание двух цветов и за счет этого смотрится она интереснее. При этом на выбор представлено три варианта исполнения.

A4Tech Fstyler FB35CS

Слева есть углубление и выраженная подставка под большой палец. В этой зоне находятся две дополнительные кнопки, выполняющие действия ВПЕРЕД и НАЗАД. У кнопок есть выступ и промежуток между ними, упрощающие слепую работу.

A4Tech Fstyler FB35CS

Основные клавиши получили тихие переключатели с высоким ресурсом службы. сами клавиши отделены от спинки видимой границей. Между клавишами островок в котором находятся колесико прокрутки и кнопка переключения уровня чувствительности сенсора.

A4Tech Fstyler FB35CS

На основании у A4Tech Fstyler FB35CS три ножки скольжения, окошко сенсора, переключатель питания и кнопка синхронизация. Есть пенал для хранения адаптера подключения.

A4Tech Fstyler FB35CS

Автономную работу обеспечивает встроенный литиевый аккумулятор. Зарядка проводится через USB-C на фронтальной стороне. Работает она несколько недель на одном заряде, для экономии поддерживает автоматически перевод в режим сна при бездействии.

Тесты

Для соединения можно выбрать между радиоканалом 2.4 ГГц, подключив к ноутбуку или ПК комплектный USB-адаптер. С этим режимом работы расстояние до 15 метров. Вторым вариантом является Bluetooth, обеспечивая совместимость со смартфонами, планшетами, телевизорами и другими устройствами, на которых количество доступных USB ограничено.

A4Tech Fstyler FB35CS

Одновременно к A4Tech Fstyler FB35CS можно подключить до трех устройств с последующим переключением между ними. Также из важных технологий отметим возможность объединить мышку и клавиатуру к одному адаптеру, например, изученная ранее A4Tech Fstyler FBX51C.

A4Tech Fstyler FB35CS

Установлен сенсор с четырьмя уровня чувствительности: 1200, 1600, 2000 и 2400 DPI. Точность высокая, работал без дрожания, акселерации и срывов. Диапазона хватает для работы за мониторами с 4К-разрешением. Форма эргономичная, поддерживает разные типы хватов. Дополнительные кнопки расположены удобно.

Итоги

A4Tech Fstyler FB35CS – офисная мышка с двумя режимами беспроводного соединения, выполненная в эргономичном корпуса, рассчитанным под правшей. Привлекательное внешнее исполнение, четыре уровня чувствительности сенсора, объединение клавиатуры и мышки к одному адаптеру, встроенный аккумулятор.
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