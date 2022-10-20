Тесты клавиатуры A4Tech Fstyler FBX51C для Mac, iPad и Windows

Приобрести ее можно в среднем за 2900 рублей.
Комплект ее включает USB-C кабель, удлинительный кабель, адаптер подключения и документацию. Собрано все в коробке из плотного картона со стильным оформлением.
Выполнена в минималистичном оформлении. Внешне напоминает Apple Magic Keyboard, это же касается и качества исполнения.
Верхняя поверхность представляет собой алюминиевую пластину со шлифованным торцом. Она придает корпусу жесткости и добавляет премиальности.
Кнопки белого цвета. Выполнены из пластика, они низкопрофильные.
Ход у них линейный, при нажатии не раскачиваются. Из упрощений, связанных с невысокой стоимостью, тут отсутствие подсветки на символах.
Они нанесены краской. Читаемы и в ночное время при условии наличия света от монитора.
A4Tech Fstyler FBX51C получила набор как для Windows, так и MacOS. Маркировки, соответствующие выполняемым действиям, нанесены на клавиши.
На верхней рамке индикаторы, отображающие необходимость проведения зарядки, а также индикатор блокировки.
Сбоку пенал, позволяющий хранить комплектный адаптер подключения. Не потеряется при перевозке.
На обратной стороне разъем USB-C, используемый для сеанса восстановления зарядки. Есть механический тумблер.
Отдельных ножек для изменения угла наклона рабочей плоскости нет. Вместо них выступ в виде валика, занимающий всю ширину корпуса. Также есть резиновые ножки, предотвращающие смещение по поверхности стола. Само основание у клавиатуры пластиковое.
Комбинациями клавиш между подключенными устройствами можно быстро переключаться. Например, на столе, разместив планшет, смартфон, компьютер, используя только одну клавиатуру на все устройства.
Хотя последнее учтено. С одним адаптером можно будет связать совместимые мышки, например, FB35C. Общий стиль и общий адаптер. Все, как в более дорогих сериях конкурентов. С самим соединением проблем не было, быстрая печать шла без заметного отставания в наборе.
Понравилось исполнение переключателей. Тут они ножничного типа с коротким и тихим ходом. Нажимаются без вибрации и шума. При долгой работе не сталкивались с усталостью пальцев. Работать с ней одно удовольствие.
Автономную работу клавиатуры обеспечивает несъемная батарея с емкостью 300 мАч. В зависимости от режима подключения хватает до 8 месяцев эксплуатации. Активное использование — это примерно зарядка раз в 2 месяца, при этом подключенный USB-C кабель для зарядки не прерывает работу.