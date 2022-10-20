Тесты клавиатуры A4Tech Fstyler FBX51C для Mac, iPad и Windows

Изучаемая сегодня клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C нацелена на выполнение рабочих задач, поддерживая как настольные системы, так и планшеты. Она позволяет владельцу выбирать между двумя вариантами беспроводного подключения, а также поддерживает технологию объединения с совместимыми мышками в общий адаптер.

Комплектация

Приобрести ее можно в среднем за 2900 рублей.

Комплект ее включает USB-C кабель, удлинительный кабель, адаптер подключения и документацию. Собрано все в коробке из плотного картона со стильным оформлением.

A4Tech Fstyler FBX51C обзор

Внешний вид

Представлена клавиатура в четырех вариантах цветового исполнения: мятный, светло-розовый, серый и белый. Можно будет подобрать под общий интерьер или цвет своего iMac.

Выполнена в минималистичном оформлении. Внешне напоминает Apple Magic Keyboard, это же касается и качества исполнения.

Верхняя поверхность представляет собой алюминиевую пластину со шлифованным торцом. Она придает корпусу жесткости и добавляет премиальности.

Кнопки белого цвета. Выполнены из пластика, они низкопрофильные.

Ход у них линейный, при нажатии не раскачиваются. Из упрощений, связанных с невысокой стоимостью, тут отсутствие подсветки на символах.

Они нанесены краской. Читаемы и в ночное время при условии наличия света от монитора.

A4Tech Fstyler FBX51C получила набор как для Windows, так и MacOS. Маркировки, соответствующие выполняемым действиям, нанесены на клавиши.

На верхней рамке индикаторы, отображающие необходимость проведения зарядки, а также индикатор блокировки.

Сбоку пенал, позволяющий хранить комплектный адаптер подключения. Не потеряется при перевозке.

На обратной стороне разъем USB-C, используемый для сеанса восстановления зарядки. Есть механический тумблер.

Тесты

Отдельных ножек для изменения угла наклона рабочей плоскости нет. Вместо них выступ в виде валика, занимающий всю ширину корпуса. Также есть резиновые ножки, предотвращающие смещение по поверхности стола. Само основание у клавиатуры пластиковое.Работа A4Tech Fstyler FBX51C проверялась с настольным ПК на Windows и Mac Mini M1. Подключить ее можно без предварительной установки драйвера. Есть выбор между Bluetooth и адаптерами 2.4 ГГц. Адаптер хороший выбор для стационарных систем, Bluetooth, в свою очередь, для планшетов и смартфонов, а также устройств с ограниченным количеством USB-разъемов.

Комбинациями клавиш между подключенными устройствами можно быстро переключаться. Например, на столе, разместив планшет, смартфон, компьютер, используя только одну клавиатуру на все устройства.

Хотя последнее учтено. С одним адаптером можно будет связать совместимые мышки, например, FB35C. Общий стиль и общий адаптер. Все, как в более дорогих сериях конкурентов. С самим соединением проблем не было, быстрая печать шла без заметного отставания в наборе.

Понравилось исполнение переключателей. Тут они ножничного типа с коротким и тихим ходом. Нажимаются без вибрации и шума. При долгой работе не сталкивались с усталостью пальцев. Работать с ней одно удовольствие.

Тест шума A4Tech Fstyler FBX51C

Итоги

Автономную работу клавиатуры обеспечивает несъемная батарея с емкостью 300 мАч. В зависимости от режима подключения хватает до 8 месяцев эксплуатации. Активное использование — это примерно зарядка раз в 2 месяца, при этом подключенный USB-C кабель для зарядки не прерывает работу.A4Tech Fstyler FBX51C станет хорошим выбором при поиске клавиатуры для оснащения рабочего места. Ее стильное внешнее исполнение позволяет рассматривать ее как альтернативу дорогому решению под брендом Apple. Два варианта беспроводного подключения, компактный размер, переключатели ножничного типа, USB-C для зарядки, сопряжение до 4 устройств с быстрым переключением, объединение с мышкой в общий адаптер. Не устроить может отсутствие подсветки.