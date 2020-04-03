Обзор GAMDIAS Argus E4 (GM-GCAE4). Недорогой корпус со стеклом и подсветкой

Продолжая изучение недорогих корпусов, сегодня в центре внимания у нас будет GAMDIAS Argus E4, выполненный в типоразмере Mid-Tower. Несмотря на рекомендованную стоимость в 2 790 рублей, в нем есть многоцветная подсветка и боковая стенка из закаленного стекла. Ориентирован он на сборку игровых систем.

Комплектация

Комплект включает пластиковые стяжки, переходник для подачи питания на подсветку, кабель синхронизации подсветки и набор винтов. Собран в коробке из неокрашенного картона.

Внешний вид

Выполнен корпус в темной стилистике. В качестве материалов используются стекло, пластик и металл. Визуально производит приятное впечатление.

Левая стенка у корпуса снимается только частично. Нижняя часть является общей частью корпуса.

Большая часть её площади составляет съемное закаленное стекло, фиксируемое при помощи четырех винтов. Стыкуются без видимых зазоров и выступов.

Лицевая панель у GAMDIAS Argus E4 выполнена из пластика. Она съемная, открывает доступ к установленным в этой зоне вентиляторам. Для свободного движения воздуха выделены решетки по краям.

На фронтальной панели расположен вырез в виде полигональных линий. Подложка из прозрачного пластика, она подсвечивается многоцветной подсветкой.

Реализовано два способа работы подсветки. Под изменение эффекта и цвета выделена кнопка на панели. Встроенный контроллер дает 15 разных режимов работы. Второй вариант – синхронизация с программным обеспечением материнской платы.

На панели разъемов выведены кнопки включения, перезагрузки и переключения LED, пара светодиодных индикаторов, два аудиоразъема, два USB 2.0 и один USB 3.0.

Верхняя стенка представляет собой вентиляционную решетку с посадочными местами под радиатор или вентиляторы. Установлен съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Задняя панель с нижним расположением блока питания. Под ним находится еще один фильтр. Стоит на четырех пластиковых ножках с резиновыми уплотнителями.

Правая стенка из металла. Фиксируется с помощью накатанных винтов. Снимается сдвигом.

Начинка

Несъемная часть слева продолжена в панель внутри корпуса, отделяющую блок питания и жесткие диски. Для обеспечения движения воздуха предусмотрены вентиляционные отверстия.

В скрытой зоне помимо источника питания находится стойка под жесткий диск формата 3.5 дюйма. На задней стенке фиксируется один 2.5-дюймовый диск.

На обратной стороне выделен выступ под укладку всех кабелей. Отдельная линия для питания подсветки на корпусе.

В районе сокета у GAMDIAS Argus E4 большое окошко, упрощающее монтаж системы охлаждения процессора. По периметру вырезы для подвода кабелей, все они без клапанов.

Заглушки под платы расширения съемные. Прижимаются планкой. Поддерживается горизонтальная установка видеокарт длиной до 300 мм.

Башенные системы охлаждения высотой до 170 мм. Для активного водяного охлаждения выделено посадочное место под радиатор 240 мм.

Два 120 мм или два 140 мм вентилятора сверху, один 120 или 140 мм сзади и два 120 мм снизу. В комплекте отсутствуют комплектные вентиляторы.

GAMDIAS Argus E4 обзор

Итоги по GAMDIAS Argus E4

GAMDIAS Argus E4 – недорогой корпус со стенкой из закаленного стекла и настраиваемой многоцветной подсветкой. Аккуратный внешний вид, оптимизированная система прокладки кабелей и набор разъемов на лицевой панели. К минусам отнесем ограниченное количество посадочных мест под диски.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".