Обзор GAMDIAS Argus E4 (GM-GCAE4). Недорогой корпус со стеклом и подсветкой

2020-04-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - GAMDIAS Argus E4; [310]
Продолжая изучение недорогих корпусов, сегодня в центре внимания у нас будет GAMDIAS Argus E4, выполненный в типоразмере Mid-Tower. Несмотря на рекомендованную стоимость в 2 790 рублей, в нем есть многоцветная подсветка и боковая стенка из закаленного стекла. Ориентирован он на сборку игровых систем.

GAMDIAS Argus E4

Комплектация

Комплект включает пластиковые стяжки, переходник для подачи питания на подсветку, кабель синхронизации подсветки и набор винтов. Собран в коробке из неокрашенного картона.

GAMDIAS Argus E4

Внешний вид

Выполнен корпус в темной стилистике. В качестве материалов используются стекло, пластик и металл. Визуально производит приятное впечатление.

GAMDIAS Argus E4

Левая стенка у корпуса снимается только частично. Нижняя часть является общей частью корпуса.

GAMDIAS Argus E4

Большая часть её площади составляет съемное закаленное стекло, фиксируемое при помощи четырех винтов. Стыкуются без видимых зазоров и выступов.

GAMDIAS Argus E4

Лицевая панель у GAMDIAS Argus E4 выполнена из пластика. Она съемная, открывает доступ к установленным в этой зоне вентиляторам. Для свободного движения воздуха выделены решетки по краям.

GAMDIAS Argus E4

На фронтальной панели расположен вырез в виде полигональных линий. Подложка из прозрачного пластика, она подсвечивается многоцветной подсветкой.

GAMDIAS Argus E4

Реализовано два способа работы подсветки. Под изменение эффекта и цвета выделена кнопка на панели. Встроенный контроллер дает 15 разных режимов работы. Второй вариант – синхронизация с программным обеспечением материнской платы.

GAMDIAS Argus E4

На панели разъемов выведены кнопки включения, перезагрузки и переключения LED, пара светодиодных индикаторов, два аудиоразъема, два USB 2.0 и один USB 3.0.

GAMDIAS Argus E4

Верхняя стенка представляет собой вентиляционную решетку с посадочными местами под радиатор или вентиляторы. Установлен съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.

GAMDIAS Argus E4

Задняя панель с нижним расположением блока питания. Под ним находится еще один фильтр. Стоит на четырех пластиковых ножках с резиновыми уплотнителями.

GAMDIAS Argus E4

Правая стенка из металла. Фиксируется с помощью накатанных винтов. Снимается сдвигом.

GAMDIAS Argus E4

Начинка

Несъемная часть слева продолжена в панель внутри корпуса, отделяющую блок питания и жесткие диски. Для обеспечения движения воздуха предусмотрены вентиляционные отверстия.

GAMDIAS Argus E4

В скрытой зоне помимо источника питания находится стойка под жесткий диск формата 3.5 дюйма. На задней стенке фиксируется один 2.5-дюймовый диск.

GAMDIAS Argus E4

На обратной стороне выделен выступ под укладку всех кабелей. Отдельная линия для питания подсветки на корпусе.

GAMDIAS Argus E4

В районе сокета у GAMDIAS Argus E4 большое окошко, упрощающее монтаж системы охлаждения процессора. По периметру вырезы для подвода кабелей, все они без клапанов.

GAMDIAS Argus E4

Заглушки под платы расширения съемные. Прижимаются планкой. Поддерживается горизонтальная установка видеокарт длиной до 300 мм.

GAMDIAS Argus E4

Башенные системы охлаждения высотой до 170 мм. Для активного водяного охлаждения выделено посадочное место под радиатор 240 мм.

GAMDIAS Argus E4

Два 120 мм или два 140 мм вентилятора сверху, один 120 или 140 мм сзади и два 120 мм снизу. В комплекте отсутствуют комплектные вентиляторы.

GAMDIAS Argus E4

GAMDIAS Argus E4 обзор

Итоги по GAMDIAS Argus E4

Золото. Выбор редакции MegaObzorGAMDIAS Argus E4 – недорогой корпус со стенкой из закаленного стекла и настраиваемой многоцветной подсветкой. Аккуратный внешний вид, оптимизированная система прокладки кабелей и набор разъемов на лицевой панели. К минусам отнесем ограниченное количество посадочных мест под диски.
GAMDIAS Argus E4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы GAMDIAS Argus E4
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