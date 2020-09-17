Обзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасов

Продажи уже стартовали. Рекомендованная его стоимость составляет 6990 рублей.
КомплектацияПоставляется в коробке с подробной информацией по особенностям работы и данными по техническим характеристикам.
Комплект включает:
- сменный фильтр,
- щетку для очистки валика,
- инструкцию по применению
Внешний видВыполнен в формате ручного пылесоса с проводным подключением. Здесь насадка является несъемной частью корпуса.
Основу составляет серебристый пластик. Он достаточно компактный и визуально привлекательный.
Широкая ручка для надежного хвата. В основании ручки две хромированные кнопки, отвечающие за переключение режимов работы и включение. Доступны следующие режимы:
- взбивание + ультрафиолетовая обработка,
- только взбивание без ультрафиолетовой обработки,
- только ультрафиолетовая обработка.
На верхней части GENIO MITE L10 зафиксирован контейнер с циклонным фильтром. Легко снимается нажатием на клавишу
Конструкция разборная. Поворотная крышка с карбоновой текстурой. Под ней находится съемный фильтр и блок циклона. На боковой грани отметка по максимальному уровню заполнения контейнера.
Ширина модуля для сбора пыли составляет 24 сантиметра. Верхняя крышка прозрачная, позволяет контролировать степень загрязнения очищенной поверхности, а также намотавшиеся нитки и волосы. Вращающийся внутри валик съемный. Он легко очищается.
В отличие от пылесосов для уборки полового покрытия, тут валик дополнен решеткой с УФ-лампой и блоком подачи горячего воздуха. Ультрафиолет обеспечивает обеззараживание убираемых поверхностей. По данным научных исследований, ультрафиолетовые лучи уничтожают 99,8% микроорганизмов.
На основании по краям находятся датчики перепада высоты. Они отвечают за автоматическое отключение лампы при отрыве пылесоса от убираемой поверхности.
Питание подается через кабель с широким сечением длиной 5 метров.
Тесты
GENIO MITE L10 предлагает несколько режимов работы, переключение между которым проходит последовательным нажатием клавиши РЕЖИМ. Для контроля текущего статуса выведены светодиодные индикаторы на щетке.
Полный режим с включением подачи горячего воздуха и активацией УФ-лампы или отключение одного из них. УФ-лампа обезвреживает микроорганизмы. Горячий воздух температурой 60 градусов обеспечивает дополнительную обработку и повышает эффективность уборки матрасов, одеял, подушек и мягкой мебели. Такой способ очистки безопасен для убираемых поверхностей.
За всасывание пыли отвечает мощный мотор с давлением до 14 000 Па. Мощность до 700 Вт. Попавшая в сопло пыль переносится в блок контейнера с циклоном. На этом этапе отсекается основная часть загрязнений. Далее воздух с мелкой пылью проходит через многоступенчатый фильтр.
Важной составляющей конструкции является композитная турбощетка. Ряды из антистатических и мягких волокон. Взбивает поверхность матрасов и мебели захватывая больше пыли, чем насадки на обычных пылесосах.
После завершения уборки необходимо будет очистить контейнер. Проводится полным съемом чашки и разбором конструкции. Пыль высыпается легко и без контакта с руками. Блок циклона и сам стакан можно будет промыть под струей воды.
Мы проводили не только сеансы уборки мебели и матрасов дома, но и сравнительный вариант, когда первоначально используется беспроводной пылесос с насадкой для мягкой мебели, а уже после него контрольный проход MITE L10. Так вот даже после предварительной очистки остается пыль, которую смог захватить только этот пылесос.
Итоги по GENIO MITE L10GENIO MITE L10 эффективно решает вопросы уборки и очистки мягкой мебели, матрасов, одеял и подушек. Эргономичная конструкция, турбощетка, не повреждающая структуру убираемых поверхностей, несколько режимов работы, антибактериальная и антиклещевая обработка, запас по длине кабеля, очистка контейнера от пыли без контакта с руками. Простая и надежная конструкция.
- В пылесос встроена УФ-лампа, которая убивает пылевых клещей и бактерии.
- Ширина модуля сбора пыли - 24 см.
- Контейнер легко снимать и вытряхивать.
- Мощный мотор пылесоса выдаёт до 700 Вт с давлением до 14 000 Па!
- Пылесос имеет эффективную многоступенчатую систему фильтрации.
- Турбощётка особого дизайна выполняет не только функцию сбора пыли, но и функцию взбивания.
- Длина провода 5 м. позволит убрать даже большую кровать.
- Помимо УФ-лампы в пылесос встроена функция подачи горячего воздуха. Температура воздуха достигает 60 градусов Цельсия.