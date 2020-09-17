Обзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасов

Обычно вопрос очистки мягкой мебели решается дополнительной насадкой на обычный пылесос. Такой способ вполне подходит для тех, у кого нет повышенных требований к чистоте и отсутствует склонность к аллергии. Тестируемый сегодня GENIO MITE L10 создавался четко под решение задачи очистки мягкой мебели, матрасов и подушек. Одной из главных особенностей его является обеззараживание поверхностей.

Комплектация

Продажи уже стартовали. Рекомендованная его стоимость составляет 6990 рублей.Поставляется в коробке с подробной информацией по особенностям работы и данными по техническим характеристикам.

сменный фильтр,

щетку для очистки валика,

инструкцию по применению

Внешний вид

Комплект включает:Выполнен в формате ручного пылесоса с проводным подключением. Здесь насадка является несъемной частью корпуса.

Основу составляет серебристый пластик. Он достаточно компактный и визуально привлекательный.

взбивание + ультрафиолетовая обработка,

только взбивание без ультрафиолетовой обработки,

только ультрафиолетовая обработка.

Широкая ручка для надежного хвата. В основании ручки две хромированные кнопки, отвечающие за переключение режимов работы и включение. Доступны следующие режимы:

На верхней части GENIO MITE L10 зафиксирован контейнер с циклонным фильтром. Легко снимается нажатием на клавишу

Конструкция разборная. Поворотная крышка с карбоновой текстурой. Под ней находится съемный фильтр и блок циклона. На боковой грани отметка по максимальному уровню заполнения контейнера.

Ширина модуля для сбора пыли составляет 24 сантиметра. Верхняя крышка прозрачная, позволяет контролировать степень загрязнения очищенной поверхности, а также намотавшиеся нитки и волосы. Вращающийся внутри валик съемный. Он легко очищается.

В отличие от пылесосов для уборки полового покрытия, тут валик дополнен решеткой с УФ-лампой и блоком подачи горячего воздуха. Ультрафиолет обеспечивает обеззараживание убираемых поверхностей. По данным научных исследований, ультрафиолетовые лучи уничтожают 99,8% микроорганизмов.

На основании по краям находятся датчики перепада высоты. Они отвечают за автоматическое отключение лампы при отрыве пылесоса от убираемой поверхности.

Тесты

Питание подается через кабель с широким сечением длиной 5 метров.

GENIO MITE L10 предлагает несколько режимов работы, переключение между которым проходит последовательным нажатием клавиши РЕЖИМ. Для контроля текущего статуса выведены светодиодные индикаторы на щетке.

Полный режим с включением подачи горячего воздуха и активацией УФ-лампы или отключение одного из них. УФ-лампа обезвреживает микроорганизмы. Горячий воздух температурой 60 градусов обеспечивает дополнительную обработку и повышает эффективность уборки матрасов, одеял, подушек и мягкой мебели. Такой способ очистки безопасен для убираемых поверхностей.

За всасывание пыли отвечает мощный мотор с давлением до 14 000 Па. Мощность до 700 Вт. Попавшая в сопло пыль переносится в блок контейнера с циклоном. На этом этапе отсекается основная часть загрязнений. Далее воздух с мелкой пылью проходит через многоступенчатый фильтр.

Важной составляющей конструкции является композитная турбощетка. Ряды из антистатических и мягких волокон. Взбивает поверхность матрасов и мебели захватывая больше пыли, чем насадки на обычных пылесосах.

После завершения уборки необходимо будет очистить контейнер. Проводится полным съемом чашки и разбором конструкции. Пыль высыпается легко и без контакта с руками. Блок циклона и сам стакан можно будет промыть под струей воды.

Мы проводили не только сеансы уборки мебели и матрасов дома, но и сравнительный вариант, когда первоначально используется беспроводной пылесос с насадкой для мягкой мебели, а уже после него контрольный проход MITE L10. Так вот даже после предварительной очистки остается пыль, которую смог захватить только этот пылесос.

Итоги по GENIO MITE L10

В пылесос встроена УФ-лампа, которая убивает пылевых клещей и бактерии.

Ширина модуля сбора пыли - 24 см.

Контейнер легко снимать и вытряхивать.

Мощный мотор пылесоса выдаёт до 700 Вт с давлением до 14 000 Па!

Пылесос имеет эффективную многоступенчатую систему фильтрации.

Турбощётка особого дизайна выполняет не только функцию сбора пыли, но и функцию взбивания.

Длина провода 5 м. позволит убрать даже большую кровать.

Помимо УФ-лампы в пылесос встроена функция подачи горячего воздуха. Температура воздуха достигает 60 градусов Цельсия.

GENIO MITE L10 эффективно решает вопросы уборки и очистки мягкой мебели, матрасов, одеял и подушек. Эргономичная конструкция, турбощетка, не повреждающая структуру убираемых поверхностей, несколько режимов работы, антибактериальная и антиклещевая обработка, запас по длине кабеля, очистка контейнера от пыли без контакта с руками. Простая и надежная конструкция.