Обзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасов

Обычно вопрос очистки мягкой мебели решается дополнительной насадкой на обычный пылесос. Такой способ вполне подходит для тех, у кого нет повышенных требований к чистоте и отсутствует склонность к аллергии. Тестируемый сегодня GENIO MITE L10 создавался четко под решение задачи очистки мягкой мебели, матрасов и подушек. Одной из главных особенностей его является обеззараживание поверхностей.

GENIO MITE L10

Продажи уже стартовали. Рекомендованная его стоимость составляет 6990 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке с подробной информацией по особенностям работы и данными по техническим характеристикам.

GENIO MITE L10

Комплект включает:
  • сменный фильтр,
  • щетку для очистки валика,
  • инструкцию по применению

Внешний вид

Выполнен в формате ручного пылесоса с проводным подключением. Здесь насадка является несъемной частью корпуса.

GENIO MITE L10

Основу составляет серебристый пластик. Он достаточно компактный и визуально привлекательный.

GENIO MITE L10

Широкая ручка для надежного хвата. В основании ручки две хромированные кнопки, отвечающие за переключение режимов работы и включение. Доступны следующие режимы:
  • взбивание + ультрафиолетовая обработка,
  • только взбивание без ультрафиолетовой обработки,
  • только ультрафиолетовая обработка.

GENIO MITE L10

На верхней части GENIO MITE L10 зафиксирован контейнер с циклонным фильтром. Легко снимается нажатием на клавишу

GENIO MITE L10

Конструкция разборная. Поворотная крышка с карбоновой текстурой. Под ней находится съемный фильтр и блок циклона. На боковой грани отметка по максимальному уровню заполнения контейнера.

GENIO MITE L10

Ширина модуля для сбора пыли составляет 24 сантиметра. Верхняя крышка прозрачная, позволяет контролировать степень загрязнения очищенной поверхности, а также намотавшиеся нитки и волосы. Вращающийся внутри валик съемный. Он легко очищается.

GENIO MITE L10

В отличие от пылесосов для уборки полового покрытия, тут валик дополнен решеткой с УФ-лампой и блоком подачи горячего воздуха. Ультрафиолет обеспечивает обеззараживание убираемых поверхностей. По данным научных исследований, ультрафиолетовые лучи уничтожают 99,8% микроорганизмов.

GENIO MITE L10

На основании по краям находятся датчики перепада высоты. Они отвечают за автоматическое отключение лампы при отрыве пылесоса от убираемой поверхности.

GENIO MITE L10

Питание подается через кабель с широким сечением длиной 5 метров.

Тесты

GENIO MITE L10

GENIO MITE L10 предлагает несколько режимов работы, переключение между которым проходит последовательным нажатием клавиши РЕЖИМ. Для контроля текущего статуса выведены светодиодные индикаторы на щетке.

GENIO MITE L10

Полный режим с включением подачи горячего воздуха и активацией УФ-лампы или отключение одного из них. УФ-лампа обезвреживает микроорганизмы. Горячий воздух температурой 60 градусов обеспечивает дополнительную обработку и повышает эффективность уборки матрасов, одеял, подушек и мягкой мебели. Такой способ очистки безопасен для убираемых поверхностей.

GENIO MITE L10

За всасывание пыли отвечает мощный мотор с давлением до 14 000 Па. Мощность до 700 Вт. Попавшая в сопло пыль переносится в блок контейнера с циклоном. На этом этапе отсекается основная часть загрязнений. Далее воздух с мелкой пылью проходит через многоступенчатый фильтр.

GENIO MITE L10

Важной составляющей конструкции является композитная турбощетка. Ряды из антистатических и мягких волокон. Взбивает поверхность матрасов и мебели захватывая больше пыли, чем насадки на обычных пылесосах.

GENIO MITE L10

После завершения уборки необходимо будет очистить контейнер. Проводится полным съемом чашки и разбором конструкции. Пыль высыпается легко и без контакта с руками. Блок циклона и сам стакан можно будет промыть под струей воды.

GENIO MITE L10

Мы проводили не только сеансы уборки мебели и матрасов дома, но и сравнительный вариант, когда первоначально используется беспроводной пылесос с насадкой для мягкой мебели, а уже после него контрольный проход MITE L10. Так вот даже после предварительной очистки остается пыль, которую смог захватить только этот пылесос.

GENIO MITE L10

Итоги по GENIO MITE L10

GENIO MITE L10 эффективно решает вопросы уборки и очистки мягкой мебели, матрасов, одеял и подушек. Эргономичная конструкция, турбощетка, не повреждающая структуру убираемых поверхностей, несколько режимов работы, антибактериальная и антиклещевая обработка, запас по длине кабеля, очистка контейнера от пыли без контакта с руками. Простая и надежная конструкция.
  • В пылесос встроена УФ-лампа, которая убивает пылевых клещей и бактерии.
  • Ширина модуля сбора пыли - 24 см.
  • Контейнер легко снимать и вытряхивать.
  • Мощный мотор пылесоса выдаёт до 700 Вт с давлением до 14 000 Па!
  • Пылесос имеет эффективную многоступенчатую систему фильтрации.
  • Турбощётка особого дизайна выполняет не только функцию сбора пыли, но и функцию взбивания.
  • Длина провода 5 м. позволит убрать даже большую кровать.
  • Помимо УФ-лампы в пылесос встроена функция подачи горячего воздуха. Температура воздуха достигает 60 градусов Цельсия.
Комментарии и отзывы GENIO MITE L10
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