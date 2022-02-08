Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G (GV-N3050GAMING OC-8GD). Тесты видеокарты

Судя по публичной информации от производителей игровых консолей и видеокарт в 2022 году не стоит ожидать нормализации цен на видеокарты. Сложности с производством, дефицит чипов, эпидемиологические ограничения и нецелевое использование для майнинга. Это коснулось и десктопной версии GeForce RTX 3050, она вышла позже, чем версия для ноутбуков. Построена на базе чипа GA106 с уменьшенным в сравнение с GeForce GTX 3060 количеством шейдерных ALU (2560 против 3584), блоков наложения текстур (80 против 112), блоков операций растеризации (32 против 48), тензорных (80 против 112) и RT-ядер (20 против 28).

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

Уменьшилась пропускная способность шины с 192 до 128 бит, а также объема графической памяти с 12 до 8 Гбайт. Традиционный подход, который применялся и в прошлых поколениях. Изучать мы ее будем на примере GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G.

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

Комплектация

Упакована в коробку с традиционным оформлением. Комплект включает компактное руководство пользователя.

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

Внешний вид

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC оснащена полноразмерной системой охлаждения с тремя вентиляторами. Это оправдано даже несмотря на то, что это линейка относится к начальному уровню.

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

Связано с тем, что в основе используется модификация ядра GA106, а не GA107 как в мобильных ПК. У него выше TDP, да и в целом исторически сложилось недоверие к системам с одним вентилятором.

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

Установлена система WINDFORCE 3X. Три вентилятора диаметром 80 мм с оптимизированной формой лопастей. Поддерживает режим полной остановки при отсутствии нагрузки.

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

Пластиковый кожух с полигональной формой. Длина в 282 мм дает возможность устанавливать в корпуса с разным типоразмером, включая и те, что рассчитаны на компактные игровые сборки.

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

Задняя часть печатной платы защищена металлической пластиной. Тыльная ее часть с уже традиционным вырезом, обеспечивающим сквозное движение воздуха через ребра радиатора.

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

На панели разъемов два HDMI и два DisplayPort. Занимает два слота на материнской плате.

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

Графическое ядро у GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G разогнано до 1882 МГц. Память работает на частоте 14000 МГц.

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

Для работы требует подключение дополнительного питания через один 8-пиновый разъем на боковой грани. Рекомендованы источники питания от 450 Ватт.

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления, позволяющую контролировать рабочие параметры, а также проводить разгон.

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

Здесь же кастомизируется работа системы охлаждения, лимит питания. Настройки распределяются по профилям.

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

Вывод данных в виде графиков за интервал времени.

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

Обновление BIOS.

Тесты

Использовался тестовый стенд с процессором Intel Core i5-12600K и 32 Гбайт графической памяти GDDR6. Перед проведением тестов установлены актуальные версии драйверов и обновлений ПО. Работала система под управлением операционной системы Windows 11.

Нагрев в Geeks3D

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

3DMark 11

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

Port Royal

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

Night Raid

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

Time Spy

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

Fire Strike Extreme

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

DirectX Raytracing

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

NVIDIA DLSS/h4>

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

Sampler Feedback

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

PCMARK

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G

Тесты в играх

Тестирование проводили в разрешении Full HD с высокими настройками графики.

Far Cry 6: FHD. GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC

Shadow of the Tomb Raider: FHD. GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC

Red Dead Redemption 2: FHD и QHD. GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorСистема охлаждения в GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G эффективно справляется с отводом тепла, демонстрируя низкий уровень шума даже во время продолжительной нагрузки. Она же дает возможность увеличить лимит питания и поднять частоты, сократив разрыв до RTX 3060. Ближайший конкурент - Radeon RX 6500 XT, заметно проигрывает в уровне быстродействия в играх. Установленные в RTX 3050, 8 Гбайт графической памяти дают запас для игр в разрешении Full HD с высокими настройками графики.
GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC
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