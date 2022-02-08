Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G (GV-N3050GAMING OC-8GD). Тесты видеокарты

Судя по публичной информации от производителей игровых консолей и видеокарт в 2022 году не стоит ожидать нормализации цен на видеокарты. Сложности с производством, дефицит чипов, эпидемиологические ограничения и нецелевое использование для майнинга. Это коснулось и десктопной версии GeForce RTX 3050, она вышла позже, чем версия для ноутбуков. Построена на базе чипа GA106 с уменьшенным в сравнение с GeForce GTX 3060 количеством шейдерных ALU (2560 против 3584), блоков наложения текстур (80 против 112), блоков операций растеризации (32 против 48), тензорных (80 против 112) и RT-ядер (20 против 28).

Уменьшилась пропускная способность шины с 192 до 128 бит, а также объема графической памяти с 12 до 8 Гбайт. Традиционный подход, который применялся и в прошлых поколениях. Изучать мы ее будем на примере GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G.

Комплектация

Упакована в коробку с традиционным оформлением. Комплект включает компактное руководство пользователя.

Внешний вид

GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC оснащена полноразмерной системой охлаждения с тремя вентиляторами. Это оправдано даже несмотря на то, что это линейка относится к начальному уровню.

Связано с тем, что в основе используется модификация ядра GA106, а не GA107 как в мобильных ПК. У него выше TDP, да и в целом исторически сложилось недоверие к системам с одним вентилятором.

Установлена система WINDFORCE 3X. Три вентилятора диаметром 80 мм с оптимизированной формой лопастей. Поддерживает режим полной остановки при отсутствии нагрузки.

Пластиковый кожух с полигональной формой. Длина в 282 мм дает возможность устанавливать в корпуса с разным типоразмером, включая и те, что рассчитаны на компактные игровые сборки.

Задняя часть печатной платы защищена металлической пластиной. Тыльная ее часть с уже традиционным вырезом, обеспечивающим сквозное движение воздуха через ребра радиатора.

На панели разъемов два HDMI и два DisplayPort. Занимает два слота на материнской плате.

Графическое ядро у GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G разогнано до 1882 МГц. Память работает на частоте 14000 МГц.

Для работы требует подключение дополнительного питания через один 8-пиновый разъем на боковой грани. Рекомендованы источники питания от 450 Ватт.

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления, позволяющую контролировать рабочие параметры, а также проводить разгон.

Здесь же кастомизируется работа системы охлаждения, лимит питания. Настройки распределяются по профилям.

Вывод данных в виде графиков за интервал времени.

Тесты

Нагрев в Geeks3D

Обновление BIOS.Использовался тестовый стенд с процессором Intel Core i5-12600K и 32 Гбайт графической памяти GDDR6. Перед проведением тестов установлены актуальные версии драйверов и обновлений ПО. Работала система под управлением операционной системы Windows 11.

3DMark 11

Port Royal

Night Raid

Time Spy

Fire Strike Extreme

DirectX Raytracing

NVIDIA DLSS/h4>

Sampler Feedback

PCMARK

Тесты в играх

Far Cry 6: FHD. GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC

Shadow of the Tomb Raider: FHD. GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC

Red Dead Redemption 2: FHD и QHD. GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC

Итоги

Тестирование проводили в разрешении Full HD с высокими настройками графики.Система охлаждения в GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G эффективно справляется с отводом тепла, демонстрируя низкий уровень шума даже во время продолжительной нагрузки. Она же дает возможность увеличить лимит питания и поднять частоты, сократив разрыв до RTX 3060. Ближайший конкурент - Radeon RX 6500 XT, заметно проигрывает в уровне быстродействия в играх. Установленные в RTX 3050, 8 Гбайт графической памяти дают запас для игр в разрешении Full HD с высокими настройками графики.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".