Обзор GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC 8G (GV-R665XTGAMING OC-8GD). Тесты видеокарты

Ситуация с ценами на видеокарты приходит в норму на российском рынке, это касается как флагманских решений, так и «народного» сегмента. Выходят и новинки, так недавно стартовали продажи Radeon RX 6650 XT, ставшей улучшенной модификацией Radeon RX 6600 XT. Построена она на чипе Navi 23 с 2048 потоковыми процессорами, работающими на частоте 2410 МГц и 2635 МГц в режиме BOOST. Это отразилось на TDP, тут он 180 Вт, против 160 Вт ранее. Помимо увеличения рабочих частот также установлена более быстрый тип графической памяти типа GDDR6 с шиной 128 бит. За счет этого выросла пропускная способность с 256 до 288 Гбайт/с.

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Заявленная прибавка уровня быстродействия будет составляет 5-10%, согласно данным самой AMD. Как и ранее, видеокарты этой серии ориентированы на комфортный гейминг в разрешении Full HD. При это у нее есть 32 ядра, используемых для трассировки лучей. Геймеры смогут насладиться улучшенным отображением теней, точность освещения и реалистичностью в целом ряде проектов. Использует она интерфейс PCIe Gen 4.0, который несмотря на анонс PCIe Gen 5.0, будет еще долгое время актуальным.

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Мы ее изучали на примере GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC 8G уже доступной в российских магазинах со средней стоимостью в 57 тысяч рублей, а версия без разгона (Radeon RX 6650 XT EAGLE) обойдется в 52 тысячи рублей.

Комплектация

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Упакована в коробку с характерным для линейки EAGLE оформлением. Комплект включает руководство пользователя.

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Внешний вид

Несмотря на относительно невысокий уровень TDP тут установлен крупногабаритная система охлаждения с тремя вентиляторами. Это отразится положительно на температурных режимах работы и увеличит общий срок службы, а также даст запас для экспериментов с проведением ручного разгона.

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

При этом она совместима с большинством доступных корпусов. Длина составляет 285 мм, ширина 115 мм. Занимает два слота расширения.

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Используется пластиковый кожух с полигональными линиями. В оформлении сочетаются черный и темно-серебристые цвета.

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Задняя пластина выполнена из металла. Она защищает обратную сторону печатной платы. На ней есть крупный вырез, позволяющий последнему вентилятору продувать воздух через радиатор, повышая эффективность отвода тепла.

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

В конструкции кулера используется три вентилятора с увеличенным сроком службы. GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC поддерживает режим полной остановки вращения, обеспечивая полностью бесшумный режим работы.

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Уровень ее TDP составляет 180 Вт. Для работы рекомендован источник питания мощностью от 500 Вт. Дополнительное питание подается через 8-пиновый разъем на боковой грани.

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Это видеокарта с заводским разгоном, в игровом режиме частота повышена с 2410 МГц до 2523 МГц, в BOOST режиме с 2635 МГц до 2694 МГц.

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Располагает 8 Гбайт графической памяти типа GDDR6 с шиной 128 бит. Работает она на частоте 17500 МГц.

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

На панели вывода доступны два DisplaуPort 1.4a и два HDMI 2.1. Поддерживает вывод изображения в высоком разрешении.

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Есть зона с управляемой и синхронизируемой подсветкой. Это логотип бренда на боковой грани.

Софт

С официального сайта для GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC можно загрузить утилиту управления AORUS ENGINE. В ней можно будет провести ручную корректировку рабочих частот процессора и памяти, лимит энергопотребления, а также один из режимов работы вентилятора. Настройки можно сохранять в профилях с быстрым переключением между ними.

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Мониторинг частоты процессора, памяти и вольтажа в виде графиков за интервал времени.

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Она также включает RGB Fusion 2.0, используемая для управления и синхронизации подсветки. Выбор цветов и эффектов, яркости и скорости.

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Тесты

Тестирование велось в системе, собранной с процессором Intel Core i5-12600K, материнской памятью Z690 и памятью DDR5.

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

3DMark 11

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Port Royal

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Night Raid

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Time Spy

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Fire Strike Extreme

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

DirectX Raytracing

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Sampler Feedback

GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

PCMARK

Тесты в играх

Оценка уровня быстродействия в играх проводилась в разрешении Full HD с максимальными настройками графики.

Far Cry 6: FHD. GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Cyberpunk 2077. GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Shadow of Tomb Raider. GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Red Dead Redemption 2: FHD. GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

World of Tanks. GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Разгон

Несмотря на заводской разгон, также провели изучение потенциала для ручного разгона. Удалось получить стабильную работу на частоте 2950 МГц в режиме BOOST. Память разогнали до 19200 МГц.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC – видеокарта для игр на высоких настройках в разрешении Full HD и 2K со средними настройками графики. В целом же это ожидаемый REFRESH уже знакомой видеокарты, предлагающий прирост в пределах 10%. Протестированное нами решение продемонстрировало низкие рабочие температуры в режимах продолжительной нагрузки, а также низкий уровень шума, при невысоком уровне энергопотребления. При наличии опыта можно будет немного сэкономить, взяв Radeon RX 6650 XT EAGLE без заводского разгона и провести его вручную при помощи фирменной утилиты AORUS ENGINE
GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC/b> получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
EK и XFX анонсировали видеокарту с водоблоком XFX Speedster …
EK заключила партнерское соглашение с XFX, чтобы предоставить заводской графический процессор Radeon RX 6…
EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN оснащена 28-фазной печатной…
GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN от EVGA — одна из двух видеокарт компании с полноценным графическим ядром GA1…
NVIDIA выпустила видеокарту RTX A5500 и графический процессо…
NVIDIA выпустила профессиональную видеокарту RTX A5500 в форм-факторе PCI-Express AIC и графический проце…
Первые тесты графического процессора AMD Radeon RX 6750 XT…
Анонсированный графический процессор AMD Radeon RX 6750 XT появился в списке тестов на веб-сайте GFXBench…
Графические процессоры AMD RDNA 3 будут поддерживать стандар…
В ближайшей серии видеокарт AMD RADEON RX 7000 на основе архитектуры RDNA 3 должны быть включены протокол…
GIGABYTE выпустила видеокарты серии GeForce RTX 3090 Ti…
Компания GIGABYTE TECHNOLOGY, ведущий производитель игрового оборудования премиум-класса, сегодня анонсир…
Sapphire Radeon RX 6950X TOXIC разгоняется до 2565 МГц при T…
Поскольку AMD готовится к выпуску долгожданного обновления серии Radeon RX 6000 под кодовым названием сер…
Линейка графических процессоров Intel Arc Alchemist будет вк…
Ходят слухи, что линейка графических карт Intel Arc Alchemist A-Series будет включать в себя абсолютно бю…
Обзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусовОбзор Palit GeForce RTX 3060 StormX (NE63060019K9-190AF). Видеокарта для ультракомпактных корпусов
Обзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпусаОбзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпуса
Обзор GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC 8G (GV-R665XTGAMING OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC 8G (GV-R665XTGAMING OC-8GD). Тесты видеокарты
Обзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro 12GB (NED308T019KB-132AA). Детальный тест видеокарты
Обзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor