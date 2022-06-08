Обзор GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC 8G (GV-R665XTGAMING OC-8GD). Тесты видеокарты

Ситуация с ценами на видеокарты приходит в норму на российском рынке, это касается как флагманских решений, так и «народного» сегмента. Выходят и новинки, так недавно стартовали продажи Radeon RX 6650 XT, ставшей улучшенной модификацией Radeon RX 6600 XT. Построена она на чипе Navi 23 с 2048 потоковыми процессорами, работающими на частоте 2410 МГц и 2635 МГц в режиме BOOST. Это отразилось на TDP, тут он 180 Вт, против 160 Вт ранее. Помимо увеличения рабочих частот также установлена более быстрый тип графической памяти типа GDDR6 с шиной 128 бит. За счет этого выросла пропускная способность с 256 до 288 Гбайт/с.

Заявленная прибавка уровня быстродействия будет составляет 5-10%, согласно данным самой AMD. Как и ранее, видеокарты этой серии ориентированы на комфортный гейминг в разрешении Full HD. При это у нее есть 32 ядра, используемых для трассировки лучей. Геймеры смогут насладиться улучшенным отображением теней, точность освещения и реалистичностью в целом ряде проектов. Использует она интерфейс PCIe Gen 4.0, который несмотря на анонс PCIe Gen 5.0, будет еще долгое время актуальным.

Комплектация

Мы ее изучали на примере GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC 8G уже доступной в российских магазинах со средней стоимостью в 57 тысяч рублей, а версия без разгона (Radeon RX 6650 XT EAGLE) обойдется в 52 тысячи рублей.

Упакована в коробку с характерным для линейки EAGLE оформлением. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Несмотря на относительно невысокий уровень TDP тут установлен крупногабаритная система охлаждения с тремя вентиляторами. Это отразится положительно на температурных режимах работы и увеличит общий срок службы, а также даст запас для экспериментов с проведением ручного разгона.

При этом она совместима с большинством доступных корпусов. Длина составляет 285 мм, ширина 115 мм. Занимает два слота расширения.

Используется пластиковый кожух с полигональными линиями. В оформлении сочетаются черный и темно-серебристые цвета.

Задняя пластина выполнена из металла. Она защищает обратную сторону печатной платы. На ней есть крупный вырез, позволяющий последнему вентилятору продувать воздух через радиатор, повышая эффективность отвода тепла.

В конструкции кулера используется три вентилятора с увеличенным сроком службы. GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC поддерживает режим полной остановки вращения, обеспечивая полностью бесшумный режим работы.

Уровень ее TDP составляет 180 Вт. Для работы рекомендован источник питания мощностью от 500 Вт. Дополнительное питание подается через 8-пиновый разъем на боковой грани.

Это видеокарта с заводским разгоном, в игровом режиме частота повышена с 2410 МГц до 2523 МГц, в BOOST режиме с 2635 МГц до 2694 МГц.

Располагает 8 Гбайт графической памяти типа GDDR6 с шиной 128 бит. Работает она на частоте 17500 МГц.

На панели вывода доступны два DisplaуPort 1.4a и два HDMI 2.1. Поддерживает вывод изображения в высоком разрешении.

Софт

Есть зона с управляемой и синхронизируемой подсветкой. Это логотип бренда на боковой грани.С официального сайта для GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC можно загрузить утилиту управления AORUS ENGINE. В ней можно будет провести ручную корректировку рабочих частот процессора и памяти, лимит энергопотребления, а также один из режимов работы вентилятора. Настройки можно сохранять в профилях с быстрым переключением между ними.

Мониторинг частоты процессора, памяти и вольтажа в виде графиков за интервал времени.

Она также включает RGB Fusion 2.0, используемая для управления и синхронизации подсветки. Выбор цветов и эффектов, яркости и скорости.

Тесты

Тестирование велось в системе, собранной с процессором Intel Core i5-12600K, материнской памятью Z690 и памятью DDR5.

3DMark 11

Port Royal

Night Raid

Time Spy

Fire Strike Extreme

DirectX Raytracing

Sampler Feedback

PCMARK

Тесты в играх

Far Cry 6: FHD. GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Cyberpunk 2077. GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Shadow of Tomb Raider. GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Red Dead Redemption 2: FHD. GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

World of Tanks. GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC

Разгон

Итоги

Оценка уровня быстродействия в играх проводилась в разрешении Full HD с максимальными настройками графики.Несмотря на заводской разгон, также провели изучение потенциала для ручного разгона. Удалось получить стабильную работу на частоте 2950 МГц в режиме BOOST. Память разогнали до 19200 МГц.GIGABYTE Radeon RX 6650 XT EAGLE OC – видеокарта для игр на высоких настройках в разрешении Full HD и 2K со средними настройками графики. В целом же это ожидаемый REFRESH уже знакомой видеокарты, предлагающий прирост в пределах 10%. Протестированное нами решение продемонстрировало низкие рабочие температуры в режимах продолжительной нагрузки, а также низкий уровень шума, при невысоком уровне энергопотребления. При наличии опыта можно будет немного сэкономить, взяв Radeon RX 6650 XT EAGLE без заводского разгона и провести его вручную при помощи фирменной утилиты AORUS ENGINE