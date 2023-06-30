Обзор GMNG 999GK. Механическая клавиатура с Hot-Swap и съемной подставкой

Изучаемая сегодня механическая клавиатура GMNG 999GK получила дополнительные сменные кейкапы, позволяя кастомизировать ее под свой стиль игры и предпочтения. Это восемь коричневых и четыре красных, сама же замена здесь проходит быстро, это система Hot-Swap.

Комплектация

Упакована в коробку с ее изображением и данными по техническим характеристикам, комплект включает дополнительные переключатели в количестве 12 штук, ключ для извлечения кейкапов и отдельный для переключателей, четыре красных кейкапа, снижающие шум силиконовые прокладки, USB-кабель, руководство пользователя.

GMNG 999GK обзор

Внешний вид

Выполнена в полноразмерном формате с цифровым блоком. На борту 116 клавиш, среди них дополнительные для макросов, управления мультимедиа, громкостью и подсветкой.

Слева пять клавиш на которые владелец сможет записать макросы без необходимости установки дополнительного софта и не сворачивая в это время игры. При этом вся информация будет сохранена во внутренней памяти и все настройки будут сохранены и при переносе клавиатуры между разными системами. С помощью клавиш М1 и М2 можно будет переключать две группы записанных макросов, увеличивая их общее количество до 10.

Справа поворотный барабан, отвечающий за изменение громкости. Кнопка отключения звука. Есть отдельные клавиши выключения/включения общей подсветки и боковой зоны. Последняя создает фоновое освещение на рабочем столе.

С помощью комбинаций клавиш в GMNG 999GK можно также менять скорость эффекта, цвет и уровень яркости. Выбор хороший, но нет синхронизации с остальной периферией в системе.

Основа корпуса у клавиатуры выполнена из пластика черного цвета. Сверху цельная металлическая пластина со шлицем по краю. Прочное и надежное исполнение. Вес 1.4 килограмма. Колпачки выполнены методом двойного литья. Латинские и кириллические символы хорошо читаются, но у кириллицы меньше уровень яркости подсветки. В комплекте есть четыре колпачка красного цвета для WASD.

Интересно исполнена съемная подставка под запястья. У нее есть встроенный аккумулятор, отвечающий за работу подсветки, выведенной вдоль всего периметра. Ее работа синхронизируется автоматически через ИК-порт на верхней грани.

Для нее в комплекте идет отдельный кабель, который используется для зарядки встроенного аккумулятора. Индикатора для контроля уровня заряда нет.

Сама клавиатура подключается при помощи кабеля с защитной нейлоновой оплеткой и ферритовой защитой длиной 1.8 метра.

На основании ножка, исполнение которой дает возможность выбрать между тремя вариантами углами наклона рабочей плоскости. Во всех стоит устойчиво.

Тесты

GMNG 999GK оснащена переключателями OUTEMU RED. Это линейный ход с силой активации 50G. Точка срабатывания находится на отметке в 2 мм, полный ход – 4 мм. Шум во время нажатия умеренный, дополнительно его можно будет уменьшить с помощью силиконовых прокладок.

Также владелец сможет заменить любые из восьми переключателей на комплектные OUTEMU BROWN. Замена проходит быстро, в комплекте для этого идет специальный ключ. После проведения процедуры замены проведение дополнительной настройки не требуется. Отдельно отметим четыре запасных RED.

Клавиатура отлично себя показала в играх. Срабатывает точно и быстро. Наличие подставки повышает комфорт, снижая усталость и нагрузку на суставы. За счет отсутствия жесткой фиксации есть возможность корректировать их положения.

Управление воспроизведением, громкостью, а также работа макросов идет с помощью комбинаций клавиш на самой клавиатуре, не требуя установки дополнительного софта. Согласно же информации на сайте в будущем планируется выпуск софта, объединяющего экосистему этого производителя.

Итоги

GMNG 999GK – механическая клавиатура с Hot-Swap и съемной подставкой под запястья. Макросы без софта, подсветка, корпус с алюминиевой пластиной, 12 переключателей, сменные кейкапы и силиконовые кольца в комплекте, три рабочих положения, кабель в нейлоновой оплетке.