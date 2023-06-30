Обзор GMNG 999GK. Механическая клавиатура с Hot-Swap и съемной подставкой

Слева пять клавиш на которые владелец сможет записать макросы без необходимости установки дополнительного софта и не сворачивая в это время игры. При этом вся информация будет сохранена во внутренней памяти и все настройки будут сохранены и при переносе клавиатуры между разными системами. С помощью клавиш М1 и М2 можно будет переключать две группы записанных макросов, увеличивая их общее количество до 10.
Справа поворотный барабан, отвечающий за изменение громкости. Кнопка отключения звука. Есть отдельные клавиши выключения/включения общей подсветки и боковой зоны. Последняя создает фоновое освещение на рабочем столе.
С помощью комбинаций клавиш в GMNG 999GK можно также менять скорость эффекта, цвет и уровень яркости. Выбор хороший, но нет синхронизации с остальной периферией в системе.
Основа корпуса у клавиатуры выполнена из пластика черного цвета. Сверху цельная металлическая пластина со шлицем по краю. Прочное и надежное исполнение. Вес 1.4 килограмма. Колпачки выполнены методом двойного литья. Латинские и кириллические символы хорошо читаются, но у кириллицы меньше уровень яркости подсветки. В комплекте есть четыре колпачка красного цвета для WASD.
Интересно исполнена съемная подставка под запястья. У нее есть встроенный аккумулятор, отвечающий за работу подсветки, выведенной вдоль всего периметра. Ее работа синхронизируется автоматически через ИК-порт на верхней грани.
Для нее в комплекте идет отдельный кабель, который используется для зарядки встроенного аккумулятора. Индикатора для контроля уровня заряда нет.
Сама клавиатура подключается при помощи кабеля с защитной нейлоновой оплеткой и ферритовой защитой длиной 1.8 метра.
На основании ножка, исполнение которой дает возможность выбрать между тремя вариантами углами наклона рабочей плоскости. Во всех стоит устойчиво.
Также владелец сможет заменить любые из восьми переключателей на комплектные OUTEMU BROWN. Замена проходит быстро, в комплекте для этого идет специальный ключ. После проведения процедуры замены проведение дополнительной настройки не требуется. Отдельно отметим четыре запасных RED.
Клавиатура отлично себя показала в играх. Срабатывает точно и быстро. Наличие подставки повышает комфорт, снижая усталость и нагрузку на суставы. За счет отсутствия жесткой фиксации есть возможность корректировать их положения.
Управление воспроизведением, громкостью, а также работа макросов идет с помощью комбинаций клавиш на самой клавиатуре, не требуя установки дополнительного софта. Согласно же информации на сайте в будущем планируется выпуск софта, объединяющего экосистему этого производителя.