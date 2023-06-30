Обзор GMNG 999GK. Механическая клавиатура с Hot-Swap и съемной подставкой

Изучаемая сегодня механическая клавиатура GMNG 999GK получила дополнительные сменные кейкапы, позволяя кастомизировать ее под свой стиль игры и предпочтения. Это восемь коричневых и четыре красных, сама же замена здесь проходит быстро, это система Hot-Swap.

GMNG 999GK

Комплектация

Упакована в коробку с ее изображением и данными по техническим характеристикам, комплект включает дополнительные переключатели в количестве 12 штук, ключ для извлечения кейкапов и отдельный для переключателей, четыре красных кейкапа, снижающие шум силиконовые прокладки, USB-кабель, руководство пользователя.

GMNG 999GK

GMNG 999GK обзор

Внешний вид

Выполнена в полноразмерном формате с цифровым блоком. На борту 116 клавиш, среди них дополнительные для макросов, управления мультимедиа, громкостью и подсветкой.

GMNG 999GK

Слева пять клавиш на которые владелец сможет записать макросы без необходимости установки дополнительного софта и не сворачивая в это время игры. При этом вся информация будет сохранена во внутренней памяти и все настройки будут сохранены и при переносе клавиатуры между разными системами. С помощью клавиш М1 и М2 можно будет переключать две группы записанных макросов, увеличивая их общее количество до 10.

GMNG 999GK

Справа поворотный барабан, отвечающий за изменение громкости. Кнопка отключения звука. Есть отдельные клавиши выключения/включения общей подсветки и боковой зоны. Последняя создает фоновое освещение на рабочем столе.

GMNG 999GK

С помощью комбинаций клавиш в GMNG 999GK можно также менять скорость эффекта, цвет и уровень яркости. Выбор хороший, но нет синхронизации с остальной периферией в системе.

GMNG 999GK

Основа корпуса у клавиатуры выполнена из пластика черного цвета. Сверху цельная металлическая пластина со шлицем по краю. Прочное и надежное исполнение. Вес 1.4 килограмма. Колпачки выполнены методом двойного литья. Латинские и кириллические символы хорошо читаются, но у кириллицы меньше уровень яркости подсветки. В комплекте есть четыре колпачка красного цвета для WASD.

GMNG 999GK

Интересно исполнена съемная подставка под запястья. У нее есть встроенный аккумулятор, отвечающий за работу подсветки, выведенной вдоль всего периметра. Ее работа синхронизируется автоматически через ИК-порт на верхней грани.

GMNG 999GK

Для нее в комплекте идет отдельный кабель, который используется для зарядки встроенного аккумулятора. Индикатора для контроля уровня заряда нет.

GMNG 999GK

Сама клавиатура подключается при помощи кабеля с защитной нейлоновой оплеткой и ферритовой защитой длиной 1.8 метра.

GMNG 999GK

На основании ножка, исполнение которой дает возможность выбрать между тремя вариантами углами наклона рабочей плоскости. Во всех стоит устойчиво.

GMNG 999GK

Тесты

GMNG 999GK оснащена переключателями OUTEMU RED. Это линейный ход с силой активации 50G. Точка срабатывания находится на отметке в 2 мм, полный ход – 4 мм. Шум во время нажатия умеренный, дополнительно его можно будет уменьшить с помощью силиконовых прокладок.

GMNG 999GK

Также владелец сможет заменить любые из восьми переключателей на комплектные OUTEMU BROWN. Замена проходит быстро, в комплекте для этого идет специальный ключ. После проведения процедуры замены проведение дополнительной настройки не требуется. Отдельно отметим четыре запасных RED.

GMNG 999GK

Клавиатура отлично себя показала в играх. Срабатывает точно и быстро. Наличие подставки повышает комфорт, снижая усталость и нагрузку на суставы. За счет отсутствия жесткой фиксации есть возможность корректировать их положения.

GMNG 999GK

Управление воспроизведением, громкостью, а также работа макросов идет с помощью комбинаций клавиш на самой клавиатуре, не требуя установки дополнительного софта. Согласно же информации на сайте в будущем планируется выпуск софта, объединяющего экосистему этого производителя.

GMNG 999GK

Итоги

GMNG 999GK – механическая клавиатура с Hot-Swap и съемной подставкой под запястья. Макросы без софта, подсветка, корпус с алюминиевой пластиной, 12 переключателей, сменные кейкапы и силиконовые кольца в комплекте, три рабочих положения, кабель в нейлоновой оплетке.
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