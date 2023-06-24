Обзор GREENWORKS 24В G24SVK4D. Ультимативный беспроводной пылесос с быстрой зарядкой

Порой, одна только мысль о предстоящей уборке в квартире обычным проводным пылесосом вызывает напряжение, ведь его необходимо каждый раз перетаскивать из комнаты в комнату, а кабель будет вечно путаться под ногами. Беспроводные же пылесосы лишены этих недостатков и, кроме того, они еще более универсальны в использовании и работают тише. К нам на обзор попала модель GREENWORKS 24В G24SVK4D, обладающая бесщеточным мотором, силой всасывания до 170 Вт, а также 6 комплектными насадками, напольной док-станцией и быстрой зарядкой. В этом обзоре мы расскажем о всех особенностях данной модели: ее преимуществах, недостатках и том, чем так хороша экосистема устройств GREENWORKS в целом.

Комплектация

GREENWORKS 24В G24SVK4D поставляется в большой и увесистой картонной коробке. Комплектация щедрая. В него входят сам пылесос, аккумулятор 24В, удлинительная трубка, универсальная турбощетка с подсветкой, турбощетка для гладких поверхностей с мягким валиком и подсветкой, щелевая насадка, мини-электрощетка для шерсти животных, комбинированная насадка 2-в-1, мягкая насадка-щетка, насадка для дивана, аккумулятор, настенное крепление, зарядное устройство, руководство пользователя, зарядная база, подставка для зарядной базы, клипсы для крепления насадок на трубке, кабель для зарядки мобильных устройств USB Type-C и различная документация.

Внешний вид

Для начала позволим себе сделать небольшое отступление и расскажем пару слов о том, какую продукцию выпускает бренд Greenworks. В основном он занимается производством электрических инструментов и садовой техники, работающие на аккумуляторах, которые совместимы с другими устройствами компании. Благодаря этому существует возможность создания целой экосистемы из различных устройств Greenworks, при этом не требуется в обязательном порядке приобретать аккумуляторы для каждого из них.Как вы уже поняли у GREENWORKS еще есть своя серия вертикальных беспроводных пылесосов, в которую сейчас входят 4 модели: GREENWORKS 24В GD24SV без АКБ и ЗУ, GREENWORKS 24В GD24SV2 c 4 А/ч АКБ и ЗУ, GREENWORKS 24В G24SVK4 с АКБ 4Ач и ЗУ и GREENWORKS 24В G24SVK4D с АКБ 4Ач и ЗУ. Пылесосы отличаются друг от друга только расцветкой и комплектацией. К нам же на тест попала самая расширенная версия GREENWORKS 24В G24SVK4D с 6 комплектными насадками и напольной док-станцией.

В данном пылесосе используется аккумулятор GREENWORKS G24B4+ 24V, который совместим в работе с более чем 70 различными электроинструментами.

Сам пылесос имеет стильный современный дизайн. Касательно материалов, он выполнен из добротного глянцевого пластика в цветовой гамме белого, серого и местами зеленого цветов. Вся конструкция выглядит гармонично и довольно неплохо смотрится в интерьере. Вес пылесоса вместе с аккумулятором составляет 3 кг.Модель имеет удобную ручку с пусковой кнопкой вкл/выкл. Чтобы пылесос начал работать, её не нужно постоянно удерживать, будет достаточно один раз на неё нажать. Для выключения нужно нажать на кнопку еще раз.

Минимальный: до 45 минут;

Средний: до 18 минут;

Максимальный: до 10 минут.

Панель управления расположена на лицевой части. На ней можно посмотреть, сколько еще времени пылесос может проработать и выставленную степень мощности. Всего их имеется три. Чем выше мощность, тем меньше время работы:

Объем пылесборника составляет 500 мл. Чтобы его очистить, необходимо нажать на кнопку с левой стороны и на еще одну, находящуюся на самом контейнере.

Внутри него находится HEPA-фильтр, который захватывает мельчайшие частицы пыли и других аллергенов, таких как пыльца, вирусы, бактерии и т.д. Его достаточно просто достать и очистить.

Комплектная подставка заслуживает отдельного внимания. Обычно вертикальные пылесосы поставляются док-станциями, которые необходимо прикрутить к стене. В данном же случае она является напольной и на ней можно разом разместить абсолютно все 6 насадок благодаря специальным прорезиненным клипсам. Вся конструкция выглядит аккуратно и ощущается монолитной.

Насадки

Как мы уже сказали, GREENWORKS 24В G24SVK4D поставляется с 6 различными насадками: универсальная турбощётка с LED-подсветкой, турбощётка для гладких поверхностей с мягким валиком, щелевая насадка, мини электрощетка для шерсти животных, комбинированная насадка 2-в-1 и мягкая насадка-щетка.Система крепления насадок на пылесос проста и интуитивно понятна. Для этого достаточно просто в одно движение совместить два паза. Сами насадки сделаны из добротного толстого пластика, который вызывает доверие.

Все три насадки с внутренними валиками имеют откидывающийся механизм. Решение удачное, ведь благодаря этому намного проще будет чистить валик от накопившихся со временем волос и пыли.

Тестирование

Мы тестировали пылесос GREENWORKS 24В G24SVK4D на протяжении двух недель, и за это время нам удалось воспользоваться всеми его возможностями и сформировать о нем свое независимое мнение.

Пылесос работает на долговечном бесщеточном моторе. Максимальная мощность составляет 500 Вт, а сила всасывания может достигать 170 Вт. Уборку квартиры мы начали с ламината. Для этого лучше всего подойдет насадка с мягким валиком. Она обладает плавным шарниром, способный поворачиваться на 180 градусов, что сильно облегчает процесс уборки. С помощью этому можно быстро добраться до любой труднодоступной области в комнате. Чтобы полностью очистить гладкую поверхность пола с небольшим количеством пыли вполне себе достаточно и минимального уровня мощности пылесоса. Немаловажным плюсом является наличие в насадке LED-подсветки, благодаря которой вся пыль сразу бросается в глаза.

Далее мы перешли к более серьезной задаче — чистке ковра. Для этой задачи лучше всего выставить максимальный уровень мощности. Таким образом, не придется много раз проходиться пылесосом в одних и тех же местах. В данной насадке тоже есть LED-подсветка. Чтобы полностью очистить ковер размерами 100 на 150 см понадобилось коло 3.5 минут.

После приступили к чистке дивана от накопившейся пыли. Для этого цели подошла насадка для мягкой мебели. Пылесос смог на высоком уровне справиться с поставленной задачей. Единственное, порой приходилось выставлять максимальную мощность.

Под конец мы вооружились щелевой насадкой для очистки вентиляционной решетки, которая спустя время всегда забивается пылью. Даже в таком неудобном положении за счет относительно небольшого веса пылесоса рука не успевает устать.

Время работы

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Его хватает до 45 минут работы. Пылесос можно зарядить с помощью фирменной док-станции всего за 30 минут. Мало, кто из производителей можно похвастаться такой же скоростью зарядки.

Данная док-станция поражает своей продуманностью, ведь на нее мало того, что можно поставить заряжать еще один аккумулятор и смотреть, сколько осталось времени до полного заряда, так еще и поставить на зарядку другие устройства, ведь на ней есть два разъем USB Type-C и еще один USB Type-A. Портит всю идиллию лишь тот момент, что в процессе зарядки док-станция издает небольшой писк. Также сам аккумулятор можно при желании использовать, как power bank.

Итоги

GREENWORKS 24В G24SVK4D можно считать отличным решением для тех, кто ищет бескомпромиссный беспроводной пылесос высокого качества. Его основными преимуществами являются высокий запас автономности, быстрое время зарядки и продуманную док-станцию , которые в сочетании с мощным мотором и 6 насадками, делают его достойным выбором для обеспечения качественной уборки дома, мебели, автомобиля или других областей. К минусам мы отнесли наличие небольшого писка во время зарядки.