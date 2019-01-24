Обзор GUTREND FUSION 150. Робот-пылесос с влажной и сухой уборкой

Поддержание чистоты в квартире или доме зачастую требует усилий и свободное время. Особенно если в помещении проживают домашние животные и дети. Решать эти задачи призваны автоматизированные роботы-пылесосы. Тестируемый сегодня GUTREND FUSION 150 поддерживает сухую и влажную уборки. Имеет три уровня регулировки мощности всасывания и оснащен умной системой автоподачей воды SMART DRIP 2.0.

GUTREND FUSION 150 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство, док-станцию, пульт ДУ, контейнер для влажной уборки, микрофибру для влажной уборки, виртуальную стенку, четыре боковые щетки, HEPA-фильтр, поролоновый фильтр, щеточку для чистки, салфетку, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением пылесоса и данными по техническим характеристикам.

Внешний вид

Корпус робота-пылесоса GUTREND FUSION 150 изготовлен из пластика. Внешний вид стильный и гармоничный.

Верхняя панель глянцевая, по периметру идет ярко-желтая окантовка. Боковые поверхности устойчивы к деформации и получению царапин.

Сверху расположена кнопка с подсвечиваемой индикацией. Она хорошо видна как в ночное, так и дневное время.

На боковой грани находится механический тумблер и гнездо питания. Восстанавливать заряд можно будет установкой на док-станцию или напрямую.

Второй вариант будет полезен если планируется провести уборку на втором этаже или другой квартире.

Пылесос имеет идеально круглую форму. Общие габариты составляют 317 на 323 мм. Высота 79 мм.

С тыльной стороны расположен съемный контейнер. Владелец получает два варианта контейнера: для сухой и для влажной уборки.

Контейнер для влажной уборки идет с установленной тряпкой из микрофибры. В верхней зоне расположена заглушка емкости под воду.

На днище у GUTREND FUSION 150 две боковые щеточки, центральный вал, два колеса, поворотный ролик и отсек аккумулятора. Здесь же контактная группа и набор датчиков.

Оси ведущих колес расположены по центру корпуса, позволяя совершать разворот на месте. Небольшая высота обеспечивает достаточную маневренность.

Колеса с подпружиненными рычагами, упрощая преодоление препятствий. Есть неглубокие грунтозацепы.

Тесты

Всю переднюю половину корпуса огибает подпруженный бампер. Сдвиг бампера приводит к срабатыванию механических датчиков препятствий. Снизу нанесена полоса из резины.В задней части корпуса GUTREND FUSION 150, как и говорили выше, находится съемный пылесборник. Корпус пылесборника выполнен из прозрачного пластика, позволяя оценить степень заполненности.

Контейнер открывается полностью, упрощая удаление собранной грязи. Чистить удобно. Также можно будет снять фильтры.

Воздух проходит сначала через предварительный фильтр, потом через HEPA-фильтр. Многоступенчатая система фильтрации снижает попадание пыли в воздух.

Боковые щетки имеют длинную щетину средней жесткости. В комплекте есть запасная пара. Вал основной щетки с большим диаметром, его можно будет извлекать. Удалять нитки и волосы, можно не снимая его с места установки.

Для влажной уборки есть отдельный контейнер. На дно прикреплена салфетка из микрофибры. Перед уборкой салфетку можно будет предварительно увлажнить. Далее залить, ориентируясь на отметки, воду в контейнер. Здесь используется интеллектуальная система автоподачи воды SMART DRIP 2.0, дозирую поступление воды. Объем можно регулировать вручную.

Помимо подачи воды, также можно изменять мощность всасывания. Есть три уровня.

Итоги по GUTREND FUSION 150

База, на которой пылесос паркуется и заряжается, имеет относительно широкое основание с противоскользящими накладками. Питается от внешнего блока питания.GUTREND FUSION 150 поддерживает автоматическую уборку. Можно задать время запуска и расписание. По завершению уборки робот корректно возвращается на базу для зарядки аккумулятора. Есть режимы ручной уборки вдоль стен и препятствий или выбирая направление вручную.По наблюдениям, уже через 30 минут с сильно загрязненного пола, собирается большая часть мусора. Единичные скопления остаются в углах и труднодоступных участках. При регулярной уборке по расписанию сохраняется чистота.Встроенного аккумулятора хватает примерно на 2-2.5 часа работы. Этого достаточно для уборки 2-3 комнатной квартиры. В режиме нормальной мощности шум во время работы умеренный, равномерный и нераздражающий.GUTREND FUSION 150 – незаменимый помощник, поддерживающий чистоту в квартире или доме. Автоматическая уборка, расписание, влажная и сухая уборка, очистка пятен на полу, уборка сильных загрязнений, быстрая уборка, интеллектуальная система подачи воды, три уровня мощности, стильный внешний вид. Не устроить может подверженность крышки к загрязнению следами пальцев.