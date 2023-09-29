Стелс, экшен, головоломки и хоррор. Обзор GYLT…

Инди-хоррор GYLT, первоначально стартовавший в STEAM, в конце лета текущего года стал доступен на консолях текущего и прошлого поколений, а сегодня еще и вышла в коллекционном издании для SONY. На старте мы ее пропустили, сейчас же исправили эту ошибку и прошли весь сюжет на платину.

Сама игра выполнена в виде повествовательного приключения с экшеном и стелсом, а также набором головоломок. События разворачиваются в шахтерском городке штата Мэн. Игрок берет на себя управление девочкой Салли, которая в прологе расклеивать объявления с поиском пропавшей двоюродной сестры Эмили. Спасаясь от хулиганов на улице она сбегая попадает в потусторонний мир, впитавший в себя плохие воспоминания и страхи.

Далее используя хитрость, навыки выживания и логику нужно будет искать возможность спасти сестру, разобраться в происходящем и остаться здесь самой. Разбросанных по миру врагов, девочка победить простой силой не может, вместо этого нужно будет активно использовать стелс и хитрить. В последующем в арсенале появится фонарь с ограниченным зарядом и огнетушитель для заморозки, но даже с полным арсеналом идти на пролом не получиться, стелс всегда будет оставаться базовой механикой.

Будут в игре и боссы, к которым разработчики Tequila Works подошли ответственно. Каждый из них требует особый подход, они не повторяются. Для победы здесь также помимо ловкости придется подбирать оптимальные маршруты и решения.

Тесно вплетены механики с решением головоломок как для дальнейшего прохождения, так и доступа в секретные локации. Что-то похожее видеть можно было в серии Resident Evil. При этом их нельзя назвать излишне сложными, разобраться в них можно и детям, это же касается в целом низкого порога вхождения, поддерживающего игроков возможностью подлечиться, перезапустить отдельный сегмент, а также использовать ингаляторы для восстановления здоровья.

В игре GYLT есть три концовки, одна из которых потребует найти каменных узников и собрать 10 кровавых кристаллов. Отдельным испытанием необходимо пройти всю игру не убивая врагов, за исключением боссов.

Понравился визуал игры, это микс между Обителью зла, Alan Wake и Little Nightmares. Атмосферные локации с мелкими деталями и приятным визуалом. За счет этого получается полностью прогрузиться в происходящее на экране и хочется все исследовать детально. Кстати, несмотря на то что игра подходит для разных возрастов, хватает здесь и напряжения, а также скримров.

GYLT обзор

Итоги

На выходе получаем интересное приключение в жанре хоррор с элементами стэлс и головоломками. В GYLT все это удачно перемешано, позволяя насладиться полным прохождением истории в течение 6-10 часов. Приятный визуал, музыка, разнообразие головоломок и механик сражений с боссами, перевод на русский язык, общее наполнение истории. При этом стоит понимать, что серьезных испытаний и вызовов тут ждать не стоит, игра рассчитана на широкий порог вхождения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".