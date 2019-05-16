Обзор Gamdias Hebe P1A RGB. Наушники с вибрацией и 7.1 звуком

2019-05-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Gamdias Hebe P1A RGB; [362]
В начале апреля компания Gamdias анонсировала выпуск игровых наушников Hebe P1 и Gamdias Hebe P1A. Мы будем изучать их на примере старшей версии с функцией вибрацией и настраиваемой подсветкой. Выдвижной микрофон, полноразмерные амбушюры из эко-кожи, виртуальный объемный звук, удаленное управление со смартфона.

Gamdias Hebe P1A RGB

Рекомендованная стоимость составляет 5990 рублей.

Gamdias Hebe P1A RGB обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с традиционным оформлением. Внутри наушники зафиксированы в подложку из губки. Комплект включает тряпичный чехол.

Gamdias Hebe P1A RGB

Внешний вид

Выглядят наушники массивно, широкое оголовье и круглые чашки с глубокими амбушюрами. Но при этой массивности они не создают излишнего давления на голову.

Gamdias Hebe P1A RGB

Оголовье в Gamdias Hebe P1A RGB выполнено из металла. Оно устойчиво к деформациям и не подвержено излому при падении.

Gamdias Hebe P1A RGB

За прижим к голове отвечает подвижная внутренняя часть с мягкой подкладкой. Она не дает наушникам смещаться при ношении и поворотах головы.

Gamdias Hebe P1A RGB

Массивные круглые чашки фиксируются к оголовью жестко. В месте крепления вставка с хромированным логотипом производителя.

Gamdias Hebe P1A RGB

Основная площадь из глянцевого пластика, он отлично сочетается с круговой многоцветной подсветкой.

Gamdias Hebe P1A RGB

Реализована подсветка аккуратно, выглядит стильно.

Gamdias Hebe P1A RGB

Амбушюры из экокожи. Они глубокие, динамик защищает ткань. По периметру аккуратный стежок нитками.

Gamdias Hebe P1A RGB

На левой чашке скрывается выдвижной микрофон с гибкой ножкой. Можно будет самостоятельно выбрать оптимальное рабочее положение.

Gamdias Hebe P1A RGB

Подключается при помощи кабеля в защитной оплетке с широким сечением. На конце фигурный позолоченный коннектор.

Gamdias Hebe P1A RGB

Все элементы управления перенесены с чашки на внешний пульт управления. Есть клипса для фиксации на одежде.

Gamdias Hebe P1A RGB

Выведены кнопка выключения микрофона, регулировка громкости и активатор вибрации в чашках.

Софт для ПК

Gamdias Hebe P1A RGB

На официальном сайте производителя доступна утилита управления Hera, она объединяет всю периферию этого производителя.

Gamdias Hebe P1A RGB

Оформлена в греческой стилистике. Выбрав гарнитуру, можно будет настроить виртуальное звучание, провести балансировку и оценку работы.

Gamdias Hebe P1A RGB

Есть эквалайзер с выбором предустановок под различные сценарии эксплуатации и ручную корректировку.

Gamdias Hebe P1A RGB

Выбирается сцена воспроизведения и объем.

Gamdias Hebe P1A RGB

Отдельная настройка микрофона с выбором усиления, изменения голоса налету.

Gamdias Hebe P1A RGB

Софт для смартфона

На свой смартфон можно будет загрузить утилиту для удаленного управления. Она поддерживает возможность изменения пресета эквалайзера.

Gamdias Hebe P1A RGBGamdias Hebe P1A RGB

Тесты

Gamdias Hebe P1A RGB поддерживает технологию вибрации, заметно преображающей ощущения при воспроизведении низких частот. Эта же технология будет полезна для позиционирования врагов в шутерах. Звуковая сцена хорошо сбалансирована на широком диапазоне частот. В этих наушниках установлены 53 мм динамики. Подойдут для воспроизведения музыки, просмотра фильмов. В играх в деталях раскрываются динамические сцены с выстрелами, взрывами и ревом моторов. Есть хороший запас по уровню максимальной громкости.

Gamdias Hebe P1A RGB

На голове сидят удобно. Уши в чашках буквально утопают. Отсекаются все внешние шумы. Длительное ношение не приводит к усталости и неприятным ощущениям. Конструкция сама адаптирует оптимальную силу прижима и обхват головы.

Gamdias Hebe P1A RGB

Отсутствует зависимость от установленной в системе видеокарты, работать начинают сразу после подключения. Есть удобный пульт управления, с помощью которого можно будет не только отрегулировать громкость, но и наглядно контролировать статус работы микрофона. Подсветка аккуратная, во время игр не отвлекает.

Gamdias Hebe P1A RGB

Микрофон продемонстрировал чистую передачу голоса. Как показала практика тестов, наушники можно будет использовать для записи подкастов и проведения трансляций, а также общения в онлайн играх и мессенджерах.

Итоги по Gamdias Hebe P1A RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorGamdias Hebe P1A RGB добротная игровая гарнитура с объемным звучанием и вибрацией. К плюсам отнесем поддержку настройки, дистанционное управление со смартфона, виртуальный 7.1 звук, подсветку, микрофон с шумоподавлением, эргономичную конструкцию, пульт управления на кабеле. Из особенностей отметим отсутствие возможности управления подсветкой, на момент публикации этой функции в программном обеспечении нет.
Gamdias Hebe P1A RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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