Обзор Gamdias Hebe P1A RGB. Наушники с вибрацией и 7.1 звуком

В начале апреля компания Gamdias анонсировала выпуск игровых наушников Hebe P1 и Gamdias Hebe P1A. Мы будем изучать их на примере старшей версии с функцией вибрацией и настраиваемой подсветкой. Выдвижной микрофон, полноразмерные амбушюры из эко-кожи, виртуальный объемный звук, удаленное управление со смартфона.

Gamdias Hebe P1A RGB обзор

Рекомендованная стоимость составляет 5990 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с традиционным оформлением. Внутри наушники зафиксированы в подложку из губки. Комплект включает тряпичный чехол.

Внешний вид

Выглядят наушники массивно, широкое оголовье и круглые чашки с глубокими амбушюрами. Но при этой массивности они не создают излишнего давления на голову.

Оголовье в Gamdias Hebe P1A RGB выполнено из металла. Оно устойчиво к деформациям и не подвержено излому при падении.

За прижим к голове отвечает подвижная внутренняя часть с мягкой подкладкой. Она не дает наушникам смещаться при ношении и поворотах головы.

Массивные круглые чашки фиксируются к оголовью жестко. В месте крепления вставка с хромированным логотипом производителя.

Основная площадь из глянцевого пластика, он отлично сочетается с круговой многоцветной подсветкой.

Реализована подсветка аккуратно, выглядит стильно.

Амбушюры из экокожи. Они глубокие, динамик защищает ткань. По периметру аккуратный стежок нитками.

На левой чашке скрывается выдвижной микрофон с гибкой ножкой. Можно будет самостоятельно выбрать оптимальное рабочее положение.

Подключается при помощи кабеля в защитной оплетке с широким сечением. На конце фигурный позолоченный коннектор.

Все элементы управления перенесены с чашки на внешний пульт управления. Есть клипса для фиксации на одежде.

Софт для ПК

Выведены кнопка выключения микрофона, регулировка громкости и активатор вибрации в чашках.

На официальном сайте производителя доступна утилита управления Hera, она объединяет всю периферию этого производителя.

Оформлена в греческой стилистике. Выбрав гарнитуру, можно будет настроить виртуальное звучание, провести балансировку и оценку работы.

Есть эквалайзер с выбором предустановок под различные сценарии эксплуатации и ручную корректировку.

Выбирается сцена воспроизведения и объем.

Отдельная настройка микрофона с выбором усиления, изменения голоса налету.

Софт для смартфона

На свой смартфон можно будет загрузить утилиту для удаленного управления. Она поддерживает возможность изменения пресета эквалайзера.

Тесты

Gamdias Hebe P1A RGB поддерживает технологию вибрации, заметно преображающей ощущения при воспроизведении низких частот. Эта же технология будет полезна для позиционирования врагов в шутерах. Звуковая сцена хорошо сбалансирована на широком диапазоне частот. В этих наушниках установлены 53 мм динамики. Подойдут для воспроизведения музыки, просмотра фильмов. В играх в деталях раскрываются динамические сцены с выстрелами, взрывами и ревом моторов. Есть хороший запас по уровню максимальной громкости.

На голове сидят удобно. Уши в чашках буквально утопают. Отсекаются все внешние шумы. Длительное ношение не приводит к усталости и неприятным ощущениям. Конструкция сама адаптирует оптимальную силу прижима и обхват головы.

Отсутствует зависимость от установленной в системе видеокарты, работать начинают сразу после подключения. Есть удобный пульт управления, с помощью которого можно будет не только отрегулировать громкость, но и наглядно контролировать статус работы микрофона. Подсветка аккуратная, во время игр не отвлекает.

Итоги по Gamdias Hebe P1A RGB

Микрофон продемонстрировал чистую передачу голоса. Как показала практика тестов, наушники можно будет использовать для записи подкастов и проведения трансляций, а также общения в онлайн играх и мессенджерах.Gamdias Hebe P1A RGB добротная игровая гарнитура с объемным звучанием и вибрацией. К плюсам отнесем поддержку настройки, дистанционное управление со смартфона, виртуальный 7.1 звук, подсветку, микрофон с шумоподавлением, эргономичную конструкцию, пульт управления на кабеле. Из особенностей отметим отсутствие возможности управления подсветкой, на момент публикации этой функции в программном обеспечении нет.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".