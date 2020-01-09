Обзор Gamdias TALOS M1B (GM-GCTM1B). Корпус с тремя RGB-вентиляторами и стенками из стекла

Тестируемый сегодня компьютерный корпус Gamdias TALOS M1B относится к форм-фактору Mid-Tower. Как и изученная ранее модель, здесь в конструкции используются прозрачные стенки, выгодно подчеркивающие установленные внутри элементы с подсветкой. Сам производитель изначально предлагает пользователям комплект из трех вентиляторов с управляемым свечением, а также помимо этого модульное подключение панели разъемов.

Gamdias TALOS M1B обзор

Рекомендованная стоимость составляет 4790 рублей. Он уже доступен в ключевых российских магазинах.

Комплектация

В комплекте покупатель получает набор винтов, необходимых для проведения сборки, тряпочку для протирки экрана и пластиковый фиксатор.

Внешний вид

За лицевой панелью Gamdias TALOS M1B установлены три вентилятора с многоцветной подсветкой. Они защищены тонированным стеклом.

Справа и слева присутствует широкий зазор, обеспечивающий достаточный приток свободного воздуха для работающих вентиляторов.

Управлять цветами и эффектами можно без установки программного обеспечения. Для этого выведена отдельная кнопка. Помимо этого, пользователь сможет синхронизировать его с остальными компонентами, подключив к 5V-разъему на материнской плате.

Отдельно подается питание на подсветку блока с логотипом производителя. Этот элемент, как и панель разъема, съемный. Это дает возможность выбирать расположение разъемов.

Расположение на верхней части лицевой панели или снизу. Второй вариант удобнее при размещении корпуса на столе рядом с монитором. Сверху при классическом размещении на полу.

Из разъемов доступны два USB 3.0, два USB 2.0 и аудиоразъемы. Здесь же сосредоточены кнопки управления. Среди них отметим управление скоростью вращения вентиляторов.

Основная боковая стенка в Gamdias TALOS M1B выполнена из закаленного стекла. Фиксируется на шарнирах. Открывать ее удобно.

Противоположная стенка глухая. Фиксируется при помощи накатанных винтов. Верхняя панель практически полностью занята вентиляционной решеткой со съемным противопылевым фильтром.

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми уплотнителями. В районе блока питания еще один съемный противопылевой фильтр.

Начинка

Задняя стенка со схемой 7+2 для плат расширения. Видеокарту можно будет поставить как горизонтально, так и вертикально. К сожалению, все заглушки одноразовые.Увеличенная ширина корпуса положительно отразилась на объеме внутреннего пространства и совместимости с башенными системами охлаждения. Высота ограничена отметкой в 168 мм.

Это же касается жидкостных систем охлаждения. На фронтальной стенке найдется место под 360 и 280 мм радиатор. Сверху найдется место под 240 мм радиатор.

Для большинства задач будет достаточно трех комплектных вентиляторов в Gamdias TALOS M1B. Подобраны удачные модели по параметрам производительности и шума. Плюс возможность вручную регулировать скорость вращения.

Основной отсек от блока питания отделен Г-образной стенкой. В ней предусмотрена группа вырезов под вывод кабелей. Все они без уплотнителей. Вырезы также есть на боковой стенке. Продумали отверстие под вертикальную установку видеокарты, но сам шлейф нужно будет покупать отдельно. Наличие его в комплекте заметно подняло стоимость корпуса.

Для удобного монтажа охлаждения процессора предусмотрен большой вырез. Внутреннюю часть можно будет использовать для аккуратной укладки кабелей. Толстые кабели можно будет провести в выступе ближе к фронтальной части.

Два твердотельных диска ставятся в остальной части корпуса. Плюс два в пластиковые корзины в зоне блока питания. Эта стойка съемная, её удаление освободит место под кабели модульного блока питания.

Итоги по Gamdias TALOS M1B

Gamdias TALOS M1B для корпуса в сегменте до 5000 рублей предлагает три комплектных вентилятора с управляемой подсветкой, стенки из закаленного стекла, продуманную конструкцию и хорошую совместимость с компонентами. Этот корпус позволит собрать высокопроизводительную систему и при этом привлекательную внешне. Не устроить в нем могут ограниченное количество посадочных мест под жесткие диски и отсутствие пылевого фильтра на лицевой панели.