Обзор Genio Handy S15. Ручной беспроводной пылесос…

Собирается и разбирается интуитивно. Форма и вес оптимальны. Его удобно держать в руке.
Включается и выключается при помощи механической кнопки на лицевой панели. Предусмотрено два режима всасывания.
Рядом с кнопкой включения трехуровневый светодиодный индикатор заряда аккумулятора. Автоматически активируется при работе.
Съемный контейнер для сбора выполнен из полупрозрачного пластика. Будет возможность наглядно контролировать объем собранных загрязнений.
Фильтр у Genio Handy S15 состоит из двух элементов, это внешний кожух, отсекающий крупные частицы, а также HEPA фильтр, отвечающий за удаление мельчайших частиц. Как итог удаляет 99% загрязнений с размером частиц до 0.3 мкм.
Комплектуется зарядной станцией – органайзером, в котором удобно хранится сам пылесос и две насадки.
Вторая насадка щелевая, выполнена в формате 2-в-1. На ее носике есть откидной блок с искусственным ворсом.
Но собирать загрязнения удобно и без насадок за счет специально спроектированной формы сопла.
С помощью этого пылесоса мы убирали пыль и мелкие загрязнения в корпусе ПК, а также в пространстве между кейкапами у клавиатуры. Пылесос отлично справился с задачей! За счет узкого носика щелевой насадки почистил даже удаленные и труднодоступные участки.
Провели уборку салона автомобиля с тканевой обивкой сидений. Использовали поочередно оба вида насадок – узкую щелевую и широкую для мягкой мебели. Заряда аккумулятора хватило на уборку всего салона.
Почистили обивку кресел и дивана в офисе. За счет компактной конструкции его удобно использовать регулярно, сборка и чистка при этом не занимает времени.
Объема контейнера хватает на несколько сеансов уборки, а его очистка производится без контакта пыли с руками.