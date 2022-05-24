Обзор Genio Handy S15. Ручной беспроводной пылесос

Часто дома надо что-то убрать «по-быстрому» - крошки, например, или небольшое количество рассыпанного мусора. А доставать для этого полноформатный пылесос становится проблематично. В таких ситуациях спасает ручной пылесос, еще он здорово помогает поддерживать чистоту салона автомобиля и мягкой мебели дома. Изучаем сегодня ручной пылесос Genio Handy S15. На маркетплейсе ОЗОН он доступен за 5990 рублей.

Genio Handy S15

Комплектация

Комплект включает зарядную станцию с блоком питания, сменный фильтр, пылевую насадку, насадку для мягкой мебели, руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона.

Genio Handy S15

Внешний вид

Корпус устройства разборный, состоит из моторного блока и контейнера для сбора сухих загрязнений. Основной элемент выполнен из прочного пластика черного цвета.

Genio Handy S15

Собирается и разбирается интуитивно. Форма и вес оптимальны. Его удобно держать в руке.

Genio Handy S15

Включается и выключается при помощи механической кнопки на лицевой панели. Предусмотрено два режима всасывания.

Genio Handy S15

Рядом с кнопкой включения трехуровневый светодиодный индикатор заряда аккумулятора. Автоматически активируется при работе.

Genio Handy S15

Съемный контейнер для сбора выполнен из полупрозрачного пластика. Будет возможность наглядно контролировать объем собранных загрязнений.

Genio Handy S15

Фильтр у Genio Handy S15 состоит из двух элементов, это внешний кожух, отсекающий крупные частицы, а также HEPA фильтр, отвечающий за удаление мельчайших частиц. Как итог удаляет 99% загрязнений с размером частиц до 0.3 мкм.

Genio Handy S15

Комплектуется зарядной станцией – органайзером, в котором удобно хранится сам пылесос и две насадки.

Насадки

В комплекте две насадки. Одна из них для чистки мягкой мебели. У нее есть широкое основание с мягким войлоком по периметру.

Genio Handy S15

Вторая насадка щелевая, выполнена в формате 2-в-1. На ее носике есть откидной блок с искусственным ворсом.

Genio Handy S15

Но собирать загрязнения удобно и без насадок за счет специально спроектированной формы сопла.

Тесты

За качество уборки в Genio Handy S15 отвечает бесщеточный двигатель с мощностью 1400 Pa (120 Вт). Собирает сухие загрязнения эффективно. Емкости встроенного аккумулятора хватает до 22 минут автономной работы, то есть на несколько дней.

Genio Handy S15

С помощью этого пылесоса мы убирали пыль и мелкие загрязнения в корпусе ПК, а также в пространстве между кейкапами у клавиатуры. Пылесос отлично справился с задачей! За счет узкого носика щелевой насадки почистил даже удаленные и труднодоступные участки.

Genio Handy S15

Провели уборку салона автомобиля с тканевой обивкой сидений. Использовали поочередно оба вида насадок – узкую щелевую и широкую для мягкой мебели. Заряда аккумулятора хватило на уборку всего салона.

Genio Handy S15

Почистили обивку кресел и дивана в офисе. За счет компактной конструкции его удобно использовать регулярно, сборка и чистка при этом не занимает времени.

Genio Handy S15

Объема контейнера хватает на несколько сеансов уборки, а его очистка производится без контакта пыли с руками.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGenio Handy S15 – компактный и мощный беспроводной ручной пылесос. Эффективно решает задачу уборки локальных загрязнений дома, рабочего места в офисе, салона автомобиля и других ограниченных по площади зон. Подходит также для уборки шерсти домашних животных с мебели. Аккуратный внешний вид, хорошие показатели автономной работы, HEPA-фильтр, продуманная конструкция, низкий уровень шума.
Genio Handy S15 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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