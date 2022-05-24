Обзор Genio Handy S15. Ручной беспроводной пылесос…

Часто дома надо что-то убрать «по-быстрому» - крошки, например, или небольшое количество рассыпанного мусора. А доставать для этого полноформатный пылесос становится проблематично. В таких ситуациях спасает ручной пылесос, еще он здорово помогает поддерживать чистоту салона автомобиля и мягкой мебели дома. Изучаем сегодня ручной пылесос Genio Handy S15. На маркетплейсе ОЗОН он доступен за 5990 рублей.

Комплектация

Комплект включает зарядную станцию с блоком питания, сменный фильтр, пылевую насадку, насадку для мягкой мебели, руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона.

Внешний вид

Корпус устройства разборный, состоит из моторного блока и контейнера для сбора сухих загрязнений. Основной элемент выполнен из прочного пластика черного цвета.

Собирается и разбирается интуитивно. Форма и вес оптимальны. Его удобно держать в руке.

Включается и выключается при помощи механической кнопки на лицевой панели. Предусмотрено два режима всасывания.

Рядом с кнопкой включения трехуровневый светодиодный индикатор заряда аккумулятора. Автоматически активируется при работе.

Съемный контейнер для сбора выполнен из полупрозрачного пластика. Будет возможность наглядно контролировать объем собранных загрязнений.

Фильтр у Genio Handy S15 состоит из двух элементов, это внешний кожух, отсекающий крупные частицы, а также HEPA фильтр, отвечающий за удаление мельчайших частиц. Как итог удаляет 99% загрязнений с размером частиц до 0.3 мкм.

Насадки

Комплектуется зарядной станцией – органайзером, в котором удобно хранится сам пылесос и две насадки.В комплекте две насадки. Одна из них для чистки мягкой мебели. У нее есть широкое основание с мягким войлоком по периметру.

Вторая насадка щелевая, выполнена в формате 2-в-1. На ее носике есть откидной блок с искусственным ворсом.

Тесты

Но собирать загрязнения удобно и без насадок за счет специально спроектированной формы сопла.За качество уборки в Genio Handy S15 отвечает бесщеточный двигатель с мощностью 1400 Pa (120 Вт). Собирает сухие загрязнения эффективно. Емкости встроенного аккумулятора хватает до 22 минут автономной работы, то есть на несколько дней.

С помощью этого пылесоса мы убирали пыль и мелкие загрязнения в корпусе ПК, а также в пространстве между кейкапами у клавиатуры. Пылесос отлично справился с задачей! За счет узкого носика щелевой насадки почистил даже удаленные и труднодоступные участки.

Провели уборку салона автомобиля с тканевой обивкой сидений. Использовали поочередно оба вида насадок – узкую щелевую и широкую для мягкой мебели. Заряда аккумулятора хватило на уборку всего салона.

Почистили обивку кресел и дивана в офисе. За счет компактной конструкции его удобно использовать регулярно, сборка и чистка при этом не занимает времени.

Итоги

Объема контейнера хватает на несколько сеансов уборки, а его очистка производится без контакта пыли с руками.Genio Handy S15 – компактный и мощный беспроводной ручной пылесос. Эффективно решает задачу уборки локальных загрязнений дома, рабочего места в офисе, салона автомобиля и других ограниченных по площади зон. Подходит также для уборки шерсти домашних животных с мебели. Аккуратный внешний вид, хорошие показатели автономной работы, HEPA-фильтр, продуманная конструкция, низкий уровень шума.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".