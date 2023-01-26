Обзор Genio Laser L650. Робот-пылесос с лидаром и влажной уборкой с вибрацией

Комплект его включает контейнер для влажной уборки, две салфетки из микрофибры, две пары щеток, щетку для очистки, пульт ДУ, напольную база, блок питания и руководство пользователя на русском языке.
С учетом него высота корпуса составляет 95 мм. Проблем с прохождением вдоль мягкой мебели и шкафов нет, в ходе тестов он свободно заезжал под кровать.
Также на верхней крышке находится механическая кнопка управления, позволяющая запустить и остановить уборку. Рядом с ней индикатор состояния сетевого подключения.
Передняя часть Genio Laser L650 с подвижным бампером, по периметру которого распределены инфракрасные сенсоры, используемые для определения местоположения базы и определения расстояния до препятствий. Есть прорезиненные накладки, смягчающие возможные столкновения.
На боковой стороне механический тумблер питания и гнездо питания, через которое можно будет провести зарядку напрямую проводом. В обычное же время парковка и зарядка проходят на напольной зарядной станции.
С тыльной стороны фиксируется один из двух комплектных контейнеров, и оба с технологическими улучшениями. Так контейнер для сбора сухих загрязнений объемом 500 мл идет с циклонной системой фильтрации и HEPA-фильтром, задерживающим даже мельчайшие частицы пыли.
Контейнер для проведения влажной уборки оснащен помпой с тремя уровнями увлажнения салфетки и вибрирующим блоком, имитирующим работу полотера.
Основание из износоустойчивого пластика с матовым покрытием с традиционным расположением элементов. По краям щетки-кисточки, сопло с валиком с рядами искусственного ворса и ламелями, два колеса с грунтозацепами на амортизаторах и поворотный ролик. По периметру распределены датчики определения перепадов высоты, благодаря которым робот не упадет с лестницы.
В комплекте с роботом-пылесосом идет пульт управления с монохромным дисплеем, кнопками смены режимов работы, изменения мощности, возврата на базу, постановки уборки на паузу, а также выбора направления движения вручную.
Карта редактируется с выбором зон, виртуальными стенами, в которые пылесос не будет заезжать, а также разделением на отдельные комнаты, разделением на этажи.
В настройках предлагается выставить расписание уборки, задать режим мощности и подачи воды. Включение режима уборки, выбор голосового оповещения, просмотр истории уборок.
В расписании выбираются дни и время для автоматического запуска. Для каждого запуска можно задать свои настройки режимов.
В окне управления можно запустить и остановить уборку.
Доступен список с примерами голосовых команд, упрощающий освоение на начальном этапе. Помимо базового запуска и остановки уборки можно задать таймер и запрограммировать запуск голосом через нужный интервал времени.
Робот-пылесос оснащен NIDEC двигателем с мощностью всасывания до 2200 Паскалей, дополненный эффективной системой циклонной фильтрации. Предлагается три уровня мощности всасывания: слабый, средний и сильный. Увеличение мощности будет актуальным на коврах, на твердых покрытиях со сбором всех загрязнений робот справляется и на слабом уровне.
Использование в Genio Laser L650 лазерной навигации дает точное построение маршрута перемещения по помещению, избегая все препятствия и исключая удары о стены. Отдельные участки и зоны при этом можно ограничить, используя только редактирование создаваемой карты помещения в приложении.
Хорошо проработана и влажная уборка. За счет наличия помпы идет равномерная подача воды из резервуара на салфетку из микрофибры с одним из трех уровней подаваемого объема. За счет вибрирующего блока хорошо убирает засохшую грязь.
Емкости батареи хватило на полную уборку трехкомнатной квартиры. Здесь батарея с емкостью 2900 мАч, позволяющая роботу убирать около 2 часов в режиме низкой мощности всасывания. При этом есть функция “зарядись и продолжи”, когда робот разрядился, не закончив уборку всего помещения, он идет на базу, заряжается, и продолжает уборку с того места, где прервался.