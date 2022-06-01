Обзор Genio Mop 350. Беспроводной полотер…

Телескопическая труба позволяет регулировать высоту расположения ручки под рост и удобство пользователя.
Пластиковая ручка с широким хватом, выполнена из пластика белого цвета. На ее внешней грани выведена пара механических кнопок управления.
С помощью одной из них подается вода через форсунку. С помощью другой происходит включение и выключение вращения салфеток из микрофибры. Расположение элементов управления удобное под любую руку.
Труба соединяется при помощи шарнирного механизма, за счет чего ее можно наклонять в разные стороны, добираясь даже до труднодоступных участков.
Основной блок Genio Mop 350 выполнен из белоснежного пластика с матовым покрытием, на котором не остаются отпечатки пальцев.
В центре лицевой стороны основного блока расположена заглушка бака для воды емкостью 300 мл. Сверху на корпусе кнопка питания – удобно нажимается ногой.
По центру передней грани расположена форсунка для разбрызгивания жидкости. Выше блок со светодиодами. Они подсвечивают половое покрытие по пути движения.
Аккумулятор съемный. Заряжается с помощью комплектного адаптера. На корпусе аккумулятора расположен трехпозиционный индикатор уровня заряда.
На внутренней стороне блока два вращающихся диска, на которые крепятся салфетки из микрофибры в трех точках с помощью липкой ленты. В комплекте полотера две пары салфеток.
Перед проведением влажной уборки необходимо с помощью комплектного мерного стакана залить воду или воду с моющим средством в бак. Его емкость 300 мл, как показала практика текстов тоже с запасом хватает на проведение полной уборки помещения.
Комплектуется двумя видами салфеток из микрофибры. С розовым ворсом для ежедневной уборки помещения, с синим цветом ворса для полировки. Подходит этот полотер для разных типов полового покрытия, включая паркет и ламинат. В отличие от обычной швабры, тут диски вращаются с большой скоростью (260 оборотов в минуту). За счет этого эффективно удаляется засохшая и въевшаяся грязь, масляные пятна. Вторым преимуществом является легкое управление – достаточно просто вести его в нужном направлении одной рукой. Никакого дискомфорта и усталости.