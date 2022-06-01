Обзор Genio Mop 350. Беспроводной полотер…

Комплектация

Внешний вид

Сегодня в центре внимания у нас будет беспроводной полотер Genio Mop 350, выполняющий полировку и протирку пола. Полотёр по принципу работы чем-то напоминает робот для мойки окон с круглыми дисками. Из его особенностей можно отметить: съемный аккумулятор, обеспечивающий длительное время работы, наличие форсунки для распыления жидкости, две вращающие салфетки из микрофибры и подсветку. Отдельно надо упомянуть бесшумную работу. Приобрести его можно на маркетплейсе ОЗОН за 11 990 рублей.Упакован в коробку из плотного картона с изображением и данными по ключевым техническим характеристикам. Комплект включает две пары салфеток из микрофибры с разным типом ворса, телескопическую трубу, ручку, аккумулятор, зарядное устройство, основной блок полотера, мерный стакан и руководство пользователя на русском языке.Состоит полотер из нескольких элементов, сборка которых проходит интуитивно легко. Это основной блок, металлическая телескопическая труба и ручка. Разборная конструкция упрощает хранение и транспортировку, если понадобится.

Телескопическая труба позволяет регулировать высоту расположения ручки под рост и удобство пользователя.

Пластиковая ручка с широким хватом, выполнена из пластика белого цвета. На ее внешней грани выведена пара механических кнопок управления.

С помощью одной из них подается вода через форсунку. С помощью другой происходит включение и выключение вращения салфеток из микрофибры. Расположение элементов управления удобное под любую руку.

Труба соединяется при помощи шарнирного механизма, за счет чего ее можно наклонять в разные стороны, добираясь даже до труднодоступных участков.

Основной блок Genio Mop 350 выполнен из белоснежного пластика с матовым покрытием, на котором не остаются отпечатки пальцев.

В центре лицевой стороны основного блока расположена заглушка бака для воды емкостью 300 мл. Сверху на корпусе кнопка питания – удобно нажимается ногой.

По центру передней грани расположена форсунка для разбрызгивания жидкости. Выше блок со светодиодами. Они подсвечивают половое покрытие по пути движения.

Аккумулятор съемный. Заряжается с помощью комплектного адаптера. На корпусе аккумулятора расположен трехпозиционный индикатор уровня заряда.

Тесты

На внутренней стороне блока два вращающихся диска, на которые крепятся салфетки из микрофибры в трех точках с помощью липкой ленты. В комплекте полотера две пары салфеток.За автономную работу Genio Mop 350 отвечает литий-ионный аккумулятор емкостью 2600 мАч. Полного заряда хватает до 35 минут уборки. Этого времени достаточно для 2-3 сеансов очистки пола в трехкомнатной квартире.

Перед проведением влажной уборки необходимо с помощью комплектного мерного стакана залить воду или воду с моющим средством в бак. Его емкость 300 мл, как показала практика текстов тоже с запасом хватает на проведение полной уборки помещения.

Итоги

Комплектуется двумя видами салфеток из микрофибры. С розовым ворсом для ежедневной уборки помещения, с синим цветом ворса для полировки. Подходит этот полотер для разных типов полового покрытия, включая паркет и ламинат. В отличие от обычной швабры, тут диски вращаются с большой скоростью (260 оборотов в минуту). За счет этого эффективно удаляется засохшая и въевшаяся грязь, масляные пятна. Вторым преимуществом является легкое управление – достаточно просто вести его в нужном направлении одной рукой. Никакого дискомфорта и усталости.Genio Mop 350 заметно упрощает процесс и значительно повышает качество уборки полового покрытия. Два вида салфеток в комплекте, длительное время автономной работы, высокая скорость вращения, удобное расположение элементов управления, светодиодная подсветка, тонкий корпус и эргономичная телескопическая ручка. Его очень просто собрать, разобрать и хранить.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".