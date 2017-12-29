Обзор Genius Scorpion K10. Мембранная клавиатура с подсветкой

2017-12-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Genius Scorpion K10; [145]
Далеко не все из нас располагают средствами на покупку дорогой игровой периферии, да и, что скрывать хорошие результаты в играх и сетевых баталиях зависят от периферии только опосредовано. Приобрести достойные решения можно и при скромных вложениях, в этом сегменте определенно заслуживает внимания игровая серия от компании Genius, демонстрируя удачное сочетание качества исполнения и функциональности. Не так давно они выпустили и запустили продажи клавиатуры Genius Scorpion K10 с настраиваемой подсветкой, кнопками для быстрой смены оружия, а также быстрым откликом.

Genius Scorpion K10

На момент публикации средняя стоимость составляет 1650 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Genius Scorpion K10 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с эффектным оформлением. Приведены описания ключевых преймуществ и особенностей. Комплект включает набор технической документации.

Genius Scorpion K10

Внешний вид

Выполнена Genius Scorpion K10 в классическом корпусе из черного пластика. Строгий дизайн, ровные линии и отсутствие вычурных элементов.

Genius Scorpion K10

Сборка качественная, отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу. Стоит на ровной поверхности устойчиво.

Genius Scorpion K10

На нижней поверхности есть пара откидных ножек, позволяющих выбрать один из вариантов наклона основной поверхности.

Genius Scorpion K10

Из интересных решений стоит отметить наличие канавки под кабель подключения. Можно зафиксировать его выбрав одно из трех мест выхода: по центру, слева или справа.

Genius Scorpion K10

Данная клавиатура может похвастаться RGB-подсветкой. В память записано несколько эффектов свечения.

Genius Scorpion K10

С помощью комбинаций клавиш можно выбирать цвет для каждой из шести зон. Выставляется скорость эффекта и уровень яркости подсветки.

Genius Scorpion K10

Также у Genius Scorpion K10 дополнительные действия выполняет группа F1-F12, соответствующие иконки нанесены на клавиши.

Genius Scorpion K10

Наиболее часто используемые клавиши распознаются и при одновременных нажатиях, таких клавиш тут девятнадцать.

Genius Scorpion K10

На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Символы на кнопки нанесены методом лазерной гравировкой.

Genius Scorpion K10

SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Кириллица и латиница подсвечиваются равномерно. Над блоком стрелок нанесен логотип серии.

Genius Scorpion K10

Подключается при помощи кабеля в резиновой оплетке длиной 1.8 метра с позолоченным коннектором.

Тесты

В Genius Scorpion K10 установлены переключатели с быстрым откликом. По ощущениям нажатия похожи на механические. Присутствует шум при нажатиях и тактильный отклик. Заявлен высокий ресурс службы.

Genius Scorpion K10

Клавиатура хорошо себя показала в динамических шутерах, обеспечивая необходимую скорость реакции и предсказуемое поведение. Для начала работы она не требует установки программного обеспечения, полноценное управление осуществляется при помощи комбинаций клавиш. Быстрая печать незатруднительная, ложные нажатия сведены к минимуму. Понравилась реализация подсветки и возможности её настройки, помимо RGB можно выбрать статичную подсветку без мерцания.

Genius Scorpion K10

Итоги по Genius Scorpion K10

Genius Scorpion K10 продемонстрировала стабильную и быструю работу в динамичных играх, позволяя также использовать для выполнения повседневных задачах. К плюсам отнесем качество сборки, настраиваемую подсветку, возможность распределения действий по клавишам, строгий дизайн.

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