Обзор Genius Scorpion K10. Мембранная клавиатура с подсветкой

Далеко не все из нас располагают средствами на покупку дорогой игровой периферии, да и, что скрывать хорошие результаты в играх и сетевых баталиях зависят от периферии только опосредовано. Приобрести достойные решения можно и при скромных вложениях, в этом сегменте определенно заслуживает внимания игровая серия от компании Genius, демонстрируя удачное сочетание качества исполнения и функциональности. Не так давно они выпустили и запустили продажи клавиатуры Genius Scorpion K10 с настраиваемой подсветкой, кнопками для быстрой смены оружия, а также быстрым откликом.

Genius Scorpion K10 обзор

На момент публикации средняя стоимость составляет 1650 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с эффектным оформлением. Приведены описания ключевых преймуществ и особенностей. Комплект включает набор технической документации.

Внешний вид

Выполнена Genius Scorpion K10 в классическом корпусе из черного пластика. Строгий дизайн, ровные линии и отсутствие вычурных элементов.

Сборка качественная, отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу. Стоит на ровной поверхности устойчиво.

На нижней поверхности есть пара откидных ножек, позволяющих выбрать один из вариантов наклона основной поверхности.

Из интересных решений стоит отметить наличие канавки под кабель подключения. Можно зафиксировать его выбрав одно из трех мест выхода: по центру, слева или справа.

Данная клавиатура может похвастаться RGB-подсветкой. В память записано несколько эффектов свечения.

С помощью комбинаций клавиш можно выбирать цвет для каждой из шести зон. Выставляется скорость эффекта и уровень яркости подсветки.

Также у Genius Scorpion K10 дополнительные действия выполняет группа F1-F12, соответствующие иконки нанесены на клавиши.

Наиболее часто используемые клавиши распознаются и при одновременных нажатиях, таких клавиш тут девятнадцать.

На борту традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Символы на кнопки нанесены методом лазерной гравировкой.

SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. Кириллица и латиница подсвечиваются равномерно. Над блоком стрелок нанесен логотип серии.

Тесты

Подключается при помощи кабеля в резиновой оплетке длиной 1.8 метра с позолоченным коннектором.В Genius Scorpion K10 установлены переключатели с быстрым откликом. По ощущениям нажатия похожи на механические. Присутствует шум при нажатиях и тактильный отклик. Заявлен высокий ресурс службы.

Клавиатура хорошо себя показала в динамических шутерах, обеспечивая необходимую скорость реакции и предсказуемое поведение. Для начала работы она не требует установки программного обеспечения, полноценное управление осуществляется при помощи комбинаций клавиш. Быстрая печать незатруднительная, ложные нажатия сведены к минимуму. Понравилась реализация подсветки и возможности её настройки, помимо RGB можно выбрать статичную подсветку без мерцания.

Итоги по Genius Scorpion K10

Genius Scorpion K10 продемонстрировала стабильную и быструю работу в динамичных играх, позволяя также использовать для выполнения повседневных задачах. К плюсам отнесем качество сборки, настраиваемую подсветку, возможность распределения действий по клавишам, строгий дизайн.