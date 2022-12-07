Обзор Genius Scorpion K11 Pro. Мембранная клавиатура с макросами

Изучаемая сегодня игровая клавиатура Genius Scorpion K11 Pro оснащена мембранными переключателями с многоцветной подсветкой и разными возможностями по настройке цвета под свой стиль и вкус. Из особенностей отмечаются программируемые и мультимедийные клавиши, программное обеспечение и одновременное распознавание до 19 одновременно.

Genius Scorpion K11 Pro

Комплектация

Genius Scorpion K11 Pro

Покупатель получает клавиатуру упакованной в коробку с изображением, отображающим пример работы подсветки, а также приведены данные по ключевым характеристикам. Комплект включает руководство пользователя.

Genius Scorpion K11 Pro

Внешний вид

Выполнена в полноразмерном формате. Корпус ее из пластика черного цвета, шириной 490 мм и весом в 600 граммов.

Genius Scorpion K11 Pro

На внутренней стороне усиливающие ребра, снижающие риск излома при сильном давлении на корпус в центральной части. С ними же он не дребезжит при быстрой печати.

Genius Scorpion K11 Pro

Есть ножки для регулировки положения. Выбрать можно будет между двумя вариантами угла наклона рабочей плоскости.

Genius Scorpion K11 Pro

Рамка по периметру полигональной формы, в нижней ее части есть заметный по ширине выступ, выполняющий функцию подставки под запястья.

Genius Scorpion K11 Pro

На верхней рамке по двум группам распределены дополнительные клавиши. Левая группа управляет воспроизведением, правая отвечает за изменение громкости, запуск почтового клиента и поиска.

Genius Scorpion K11 Pro

Слева у Genius Scorpion K11 Pro шесть клавиш, используемых для распределения быстрых команд и макросов.

Genius Scorpion K11 Pro

Основной набор кнопок традиционный для решений с цифровым блоком. Оба SHIFT полноразмерные, ENTER двухрядный.

Genius Scorpion K11 Pro

Это пластиковые колпачки с подсвечиваемыми символами. Латиница и кириллица с равномерной яркостью. Помимо них также подсвечивается пространство между кнопками.

Genius Scorpion K11 Pro

Управлять яркостью подсветки и эффектами можно зажатием кнопки FN и нажатием на одну из стрелок. Действия, соответствующие выполняемым, нанесены в виде понятной маркировки.

Genius Scorpion K11 Pro

Подключается при помощи кабеля с защитной нейлоновой оплеткой. Место выхода смещено правее, оно усилено и защищено от излома. Длина кабеля 1.8 метра.

Софт

Для Genius Scorpion K11 Pro доступна бесплатная утилита для проведения управления. Ее интерфейс полностью адаптирован под русскоязычных пользователей.

Genius Scorpion K11 Pro

В главном окне можно провести управление дополнительных клавиш, расположенных в верхнем ряду. Идет управление подсветкой с выбором яркости и эффекта. У нее тут их два: волна и выделенный. Выбирается действие для шести макроклавиш.

Genius Scorpion K11 Pro

Есть встроенный редактор макросов с опцией повтора действий и изменения задержек между нажатиями.

Genius Scorpion K11 Pro

Помимо отмеченных выше клавиш, также можно задать быстрое действие для блока F1-F12. В итоге получаем хороший набор кнопок для проведения настроек.

Тесты

Клавиатура совместима с разными платформами, максимальные же возможности с учетом софта для Windows, Genius Scorpion K11 Pro даст на устройствах, работающих с этой операционной системой. Мы в ходе тестов использовали ее как для набора текста, так и игр.

Genius Scorpion K11 Pro

Отметим низкий уровень шума установленных здесь переключателей. Они мембранного типа, заявлен ресурс в 10 миллионов нажатий. Умеет распознавать до 19 одновременных нажатий. Проблем со скоростью срабатывания при нажатиях выявлено не было. По традиции приводим отдельный ролик с примером работы переключателей, позволяющий оценить уровень шума.

Genius Scorpion K11 Pro

Итоги

Genius Scorpion K11 Pro – мембранная игровая клавиатура с макросами, дополнительными клавишами, двумя эффектами подсветки и программным обеспечением, позволяющим распределить действия в играх и рабочих инструментах. К плюсам отнесем кабель в тканевой оплетке, наличие подставки под запястья и низкий уровень шума. Не устроить может отсутствие синхронизации с остальными компонентами, но не будем забывать про ее невысокую стоимость.
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