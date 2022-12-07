Обзор Genius Scorpion K11 Pro. Мембранная клавиатура с макросами

Изучаемая сегодня игровая клавиатура Genius Scorpion K11 Pro оснащена мембранными переключателями с многоцветной подсветкой и разными возможностями по настройке цвета под свой стиль и вкус. Из особенностей отмечаются программируемые и мультимедийные клавиши, программное обеспечение и одновременное распознавание до 19 одновременно.

Комплектация

Покупатель получает клавиатуру упакованной в коробку с изображением, отображающим пример работы подсветки, а также приведены данные по ключевым характеристикам. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена в полноразмерном формате. Корпус ее из пластика черного цвета, шириной 490 мм и весом в 600 граммов.

На внутренней стороне усиливающие ребра, снижающие риск излома при сильном давлении на корпус в центральной части. С ними же он не дребезжит при быстрой печати.

Есть ножки для регулировки положения. Выбрать можно будет между двумя вариантами угла наклона рабочей плоскости.

Рамка по периметру полигональной формы, в нижней ее части есть заметный по ширине выступ, выполняющий функцию подставки под запястья.

На верхней рамке по двум группам распределены дополнительные клавиши. Левая группа управляет воспроизведением, правая отвечает за изменение громкости, запуск почтового клиента и поиска.

Слева у Genius Scorpion K11 Pro шесть клавиш, используемых для распределения быстрых команд и макросов.

Основной набор кнопок традиционный для решений с цифровым блоком. Оба SHIFT полноразмерные, ENTER двухрядный.

Это пластиковые колпачки с подсвечиваемыми символами. Латиница и кириллица с равномерной яркостью. Помимо них также подсвечивается пространство между кнопками.

Управлять яркостью подсветки и эффектами можно зажатием кнопки FN и нажатием на одну из стрелок. Действия, соответствующие выполняемым, нанесены в виде понятной маркировки.

Софт

Подключается при помощи кабеля с защитной нейлоновой оплеткой. Место выхода смещено правее, оно усилено и защищено от излома. Длина кабеля 1.8 метра.Для Genius Scorpion K11 Pro доступна бесплатная утилита для проведения управления. Ее интерфейс полностью адаптирован под русскоязычных пользователей.

В главном окне можно провести управление дополнительных клавиш, расположенных в верхнем ряду. Идет управление подсветкой с выбором яркости и эффекта. У нее тут их два: волна и выделенный. Выбирается действие для шести макроклавиш.

Есть встроенный редактор макросов с опцией повтора действий и изменения задержек между нажатиями.

Тесты

Помимо отмеченных выше клавиш, также можно задать быстрое действие для блока F1-F12. В итоге получаем хороший набор кнопок для проведения настроек.Клавиатура совместима с разными платформами, максимальные же возможности с учетом софта для Windows, Genius Scorpion K11 Pro даст на устройствах, работающих с этой операционной системой. Мы в ходе тестов использовали ее как для набора текста, так и игр.

Отметим низкий уровень шума установленных здесь переключателей. Они мембранного типа, заявлен ресурс в 10 миллионов нажатий. Умеет распознавать до 19 одновременных нажатий. Проблем со скоростью срабатывания при нажатиях выявлено не было. По традиции приводим отдельный ролик с примером работы переключателей, позволяющий оценить уровень шума.

Итоги

Genius Scorpion K11 Pro – мембранная игровая клавиатура с макросами, дополнительными клавишами, двумя эффектами подсветки и программным обеспечением, позволяющим распределить действия в играх и рабочих инструментах. К плюсам отнесем кабель в тканевой оплетке, наличие подставки под запястья и низкий уровень шума. Не устроить может отсутствие синхронизации с остальными компонентами, но не будем забывать про ее невысокую стоимость.