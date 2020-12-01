Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 Super

В ходе презентации ее производительность сравнивали с GeForce RTX 2080 Super, которая стоила и на старте, и сейчас заметно дороже. С уровнем ее быстродействия в играх, рабочих приложениях и бенчмарках мы познакомились на примере Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC.
Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC обзор
КомплектацияКомплект включает руководство пользователя. Упакована в коробку с изображением видеокарты и данными по ее особенностям. Внутри нее зафиксирована во вспененную подложку, предотвращающую тряску при транспортировке.
Внешний видВ основе видеокарты используется графический чип GA104-200-A1, выполненный по 8 нм техпроцессу на мощностях Samsung. Содержит чип 4864 ядра CUDA. Базовая частота в референсной версии 1410 МГц и 1665 МГц в Boost.
У тестируемой нами видеокарты Gigabyte проведен разгон частоты до 1695 МГц. Память функционирует на частоте 1750 МГц.
Доступны 8 Гбайт графической памяти с 256-битной шиной. Это GDDR6. В ней используются чипы памяти Samsung.
В схемотехнике используются дроссели и конденсаторы с высоким ресурсом службы. В ходе продолжительных нагрузок шума и сбоев замечено не было.
Длина кожуха видеокарты составляет 24.5 сантиметра. Она двухслотовая. Можно будет рассматривать для установки в компактные корпуса.
В отличие от изученной ранее GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE, тут вместо трех вентиляторов используется только два. Для повышения эффективности обдува радиатора вращаются они в разных направлениях.
Поверхность крыльчатки дополнительно оптимизирована для повышения объема прокачиваемого воздуха и снижения уровня шума.
Вентиляторы можно будет снять для удаления пыли, не разбирая общую конструкцию. Крепятся к направляющим балкам при помощи трех винтов.
Выполнен кожух из пластика с текстурным покрытием. В верхней зоне полупрозрачная вставка. В этой зоне находится подсвечиваемый элемент с поддержкой фирменной технологии RGB Fusion 2.0.
С обратной стороны Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC защитная пластина из пластика. Тут она несет декоративную функцию, в отводе тепла участие не принимает.
Как и в старших RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090, длина радиатора больше, чем у печатной платы. Часть его открыта, обеспечивая сквозное движение воздуха через радиатор.
Дополнительное питание подается через 8-пиновый разъем. Для нее заявлен TDP на уровне 200 Вт.
На панели разъемов доступны два HDMI 2.1 и два DisplayPort. Остальная часть представляет собой вентиляционную решетку.
Под кожухом расположен радиатор, состоящий из металлических пластин и контактной площадки. Тепло отводится от графического чипа, подсистемы питания и чипов памяти. Четыре медные тепловые трубки.
Тесты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC
Температура
FireStrike Extreme
TimeSpy
Blender
PCMARK 10
3DMark11
Тесты в играх в FHD, QHD, UHDВ играх используются Ultra настройки графики. Система построена на базе процессора Intel Core i5-10600K, дополнительный его разгон не проводился. Видеокарта установлена в закрытом корпусе.
Assassin's Creed Valhalla: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC
Escape from Tarkov: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC
Far Cry New Dawn: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC
Total War Saga: Troy: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC
Watch Dogs: Legion: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC
Rise of Tomb Raider: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC
World of Tanks: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC
4K тесты игры с разными настройками графики
Assassin's Creed Valhalla 4K: Medium, High, Ultra. (Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti)
Escape from Tarkov 4K: Medium, High, Ultra. (Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti)
Watch Dogs: Legion 4K: Medium, High, Ultra. (Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti)
Сравнение RTX 3060 Ti vs RTX 2080 Super
RTX 3060 Ti vs RTX 2080 Super. Quad HD Ultra: Far Cry New Dawn vs Rise of Tomb Raider
Сравнение RTX 3060 Ti vs RTX 3070
RTX 3060 Ti vs RTX 3070: Far Cry New Dawn, Rise of Tomb Raider, Assassin's Creed Valhalla, Escape from Tarkov
Разгон
Мы также провели ручной разгон Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC, получив стабильную прибавку в 50 Гц по ядру и 600 МГц по памяти. Температура ее при этом не превышала 64 градусов.
Технологии
NVIDIA RTX IO – повышает скорость загрузки данных с накопителя в графический ускоритель для обработки. С ней большая часть обмена данными осуществляется через центральный процессор, минуя весь путь обращения к накопителю. Это сокращает время загрузки и дает прибавку в частоте кадров, а также в целом повышает качество восприятия игровых локаций.
NVIDIA Reflex – набор технологий для измерений и оптимизаций задержек системы в киберспортивных играх. Это API, которые разработчики могут добавлять в свои проекты. Уже сейчас есть в целом ряде популярных кибердисциплин.
NVIDIA Broadcast – инструменты для организации потоковых трансляций, включая фильтры в реальном времени.
NVIDIA STUDIO – дает преимущество для тех, кто работает с 2D- и 3D-графикой. Ускорение рендеринга при работе со сложными эффектами.
Итоги по Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OCGigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC при своих компактных габаритах продемонстрировала низкие рабочие температуры и тихую работу при продолжительной нагрузке. Хороший набор интерфейсных разъемов, аккуратный и привлекательный внешний вид системы охлаждения, возможность простого удаления пыли. Энтузиастам она позволит получить дополнительную прибавку в 3-5 кадров в играх и бенчмарках после проведения ручного разгона. Сама же GeForce RTX 3060 Ti продемонстрировала высокую частоту кадров при игре в 2K-разрешении в современных тайтлах.
Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".