Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 Super

Сегодня прошла официальная презентация и запущен старт семейства видеокарт GeForce RTX 3060 Ti, занявших в модельной линейке NVIDIA младшую позицию среди решений на архитектуре Ampere и являющихся самыми недорогими на начало декабря. Несмотря на это, предлагает 16.2 шейдерных TFLOPs, 31.6 RT TFLOP и 129.6 тензорных TFLOPs. Поддерживает все актуальные технологии, включая NVIDIA Reflex, Broadcast, Ray tracing и DLSS.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

В ходе презентации ее производительность сравнивали с GeForce RTX 2080 Super, которая стоила и на старте, и сейчас заметно дороже. С уровнем ее быстродействия в играх, рабочих приложениях и бенчмарках мы познакомились на примере Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC обзор

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя. Упакована в коробку с изображением видеокарты и данными по ее особенностям. Внутри нее зафиксирована во вспененную подложку, предотвращающую тряску при транспортировке.

Внешний вид

В основе видеокарты используется графический чип GA104-200-A1, выполненный по 8 нм техпроцессу на мощностях Samsung. Содержит чип 4864 ядра CUDA. Базовая частота в референсной версии 1410 МГц и 1665 МГц в Boost.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

У тестируемой нами видеокарты Gigabyte проведен разгон частоты до 1695 МГц. Память функционирует на частоте 1750 МГц.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Доступны 8 Гбайт графической памяти с 256-битной шиной. Это GDDR6. В ней используются чипы памяти Samsung.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

В схемотехнике используются дроссели и конденсаторы с высоким ресурсом службы. В ходе продолжительных нагрузок шума и сбоев замечено не было.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Длина кожуха видеокарты составляет 24.5 сантиметра. Она двухслотовая. Можно будет рассматривать для установки в компактные корпуса.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

В отличие от изученной ранее GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE, тут вместо трех вентиляторов используется только два. Для повышения эффективности обдува радиатора вращаются они в разных направлениях.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Поверхность крыльчатки дополнительно оптимизирована для повышения объема прокачиваемого воздуха и снижения уровня шума.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Вентиляторы можно будет снять для удаления пыли, не разбирая общую конструкцию. Крепятся к направляющим балкам при помощи трех винтов.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Выполнен кожух из пластика с текстурным покрытием. В верхней зоне полупрозрачная вставка. В этой зоне находится подсвечиваемый элемент с поддержкой фирменной технологии RGB Fusion 2.0.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

С обратной стороны Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC защитная пластина из пластика. Тут она несет декоративную функцию, в отводе тепла участие не принимает.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Как и в старших RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090, длина радиатора больше, чем у печатной платы. Часть его открыта, обеспечивая сквозное движение воздуха через радиатор.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Дополнительное питание подается через 8-пиновый разъем. Для нее заявлен TDP на уровне 200 Вт.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

На панели разъемов доступны два HDMI 2.1 и два DisplayPort. Остальная часть представляет собой вентиляционную решетку.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Под кожухом расположен радиатор, состоящий из металлических пластин и контактной площадки. Тепло отводится от графического чипа, подсистемы питания и чипов памяти. Четыре медные тепловые трубки.

Тесты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Температура

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

FireStrike Extreme

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

TimeSpy

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Blender

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

PCMARK 10

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

3DMark11

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Тесты в играх в FHD, QHD, UHD

В играх используются Ultra настройки графики. Система построена на базе процессора Intel Core i5-10600K, дополнительный его разгон не проводился. Видеокарта установлена в закрытом корпусе.

Assassin's Creed Valhalla: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Escape from Tarkov: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Far Cry New Dawn: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Total War Saga: Troy: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Watch Dogs: Legion: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Rise of Tomb Raider: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

World of Tanks: FHD, QHD, UHD. Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

4K тесты игры с разными настройками графики

Assassin's Creed Valhalla 4K: Medium, High, Ultra. (Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti)

Escape from Tarkov 4K: Medium, High, Ultra. (Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti)

Watch Dogs: Legion 4K: Medium, High, Ultra. (Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti)

Сравнение RTX 3060 Ti vs RTX 2080 Super

RTX 3060 Ti vs RTX 2080 Super. Quad HD Ultra: Far Cry New Dawn vs Rise of Tomb Raider

Сравнение RTX 3060 Ti vs RTX 3070

RTX 3060 Ti vs RTX 3070: Far Cry New Dawn, Rise of Tomb Raider, Assassin's Creed Valhalla, Escape from Tarkov

Разгон

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Мы также провели ручной разгон Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC, получив стабильную прибавку в 50 Гц по ядру и 600 МГц по памяти. Температура ее при этом не превышала 64 градусов.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Технологии

NVIDIA RTX IO – повышает скорость загрузки данных с накопителя в графический ускоритель для обработки. С ней большая часть обмена данными осуществляется через центральный процессор, минуя весь путь обращения к накопителю. Это сокращает время загрузки и дает прибавку в частоте кадров, а также в целом повышает качество восприятия игровых локаций.

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

NVIDIA Reflex – набор технологий для измерений и оптимизаций задержек системы в киберспортивных играх. Это API, которые разработчики могут добавлять в свои проекты. Уже сейчас есть в целом ряде популярных кибердисциплин.

NVIDIA Broadcast – инструменты для организации потоковых трансляций, включая фильтры в реальном времени.

NVIDIA STUDIO – дает преимущество для тех, кто работает с 2D- и 3D-графикой. Ускорение рендеринга при работе со сложными эффектами.

Итоги по Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC

Золото. Выбор редакции MegaObzorGigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC при своих компактных габаритах продемонстрировала низкие рабочие температуры и тихую работу при продолжительной нагрузке. Хороший набор интерфейсных разъемов, аккуратный и привлекательный внешний вид системы охлаждения, возможность простого удаления пыли. Энтузиастам она позволит получить дополнительную прибавку в 3-5 кадров в играх и бенчмарках после проведения ручного разгона. Сама же GeForce RTX 3060 Ti продемонстрировала высокую частоту кадров при игре в 2K-разрешении в современных тайтлах.
Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC
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