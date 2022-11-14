Обзор God of War: Ragnarok. Конец миров или лучшая игра года…

Господа, да грядет Рагнарек! На прошлой неделе прошел запуск одной из самых ожидаемых игр 2022 года - God of War: Ragnarok. Вышла она на фоне общего затишья, отсутствия серьезных релизов у конкурента в лице Microsoft. Выпустила ее студия Santa Monica, получившая полный карт-бланш после хороших сборов God of War 2018 сначала на консолях PlayStation, а уже позже на ПК. Собственно «пекари» смогут в будущем насладиться продолжением этой истории.

Но возвращаясь к игре, мы по хорошей традиции перед публикацией рецензии стараемся делиться впечатлениями после полного погружения с прохождением на платиновый трофей. Эта игр не стала исключением.

Сюжет

Между событиями двух игр прошло относительно немного времени, за которое начала подходить к концу трехлетняя зима, являющаяся предвестником конца времен – Рагнарека. Сын бога войны Кратосам возмужал, но все еще остается подростком, как и ранее желающим узнать свое предназначение и получить ответы. Как и ранее, используется проверенная тема с проблемами отцов и детей. Только здесь сценаристы смогли поднять ее на новый уровень, не используя уже опробованные сюжетные решения.

Само же начало игры было положено еще в финальном ролике God of War 2018. К семье наведываются боги Тор и Один, предлагая мир и отказ от надвигающейся войны, которая должна привести к разрушению Асгарда.

Как и ранее, тут нет нудных стартовых обучающих миссий. Уже через короткое время игрока ждет первое сражение с богом Тором с возможностью размять свои кулаки и применить топор по назначению. И это же касается всего игрового процесса, все за что любили первые игры о Кратосе, а это брутальность, тестостерон, агрессия и эффектные сражения тут стали только лучше в сравнении с предыдущей частью.

Сам сюжет здесь спойлерить считаем неуместным. Но общими деталями поделиться о нем стоит. Общее его построение понравилось, нет повторений, меняются локации, сцены, миры, да и в ходе сюжета будет возможность по управлять разными ключевыми персонажами. Есть и неожиданные повороты, редко получается предугадать дальнейшие действия героев. Во всем чувствуется, что сценаристам и режиссерам дали свободу и достаточный бюджет.

Графика

Графика шикарная. Игра себя отлично чувствует на PlayStation 5, но не испытывают проблем и владельцы Playstation 4. Правильный подход со стороны Sony, сохраняющий возможность играть в ключевые игры и на давно вышедшей платформе. Такой уровень оптимизации бы для всех игр.

Прокачка

Игроков в God of War: Ragnarok ждут разные локации, в них меняются времена года, музыкальная атмосфера, растительность и общий дух, что не мало важно расширен и заметно расширен бестиарий. В каждой из локаций есть новые типы противников, которые часто требуют и применения новых тактик.

Фирменный набор оружий из топора и клинков хаоса дается сразу на старте сюжетной компании, как и ряд дополнительных приемов, опробованных в прошлой части. Дополнили его новыми видами стрел, включающими новые механики для выполнения загадок и нанесения урона врагам. Появилось и новое оружие – копье.

Прокачка орудий и брони сделана ненавязчиво, основные компоненты получаются в ходе выполнения основного сюжета и ключевых дополнительных квестов. Такой подход позволяет условно ограничить прокачку, да и в целом не отвлекаться на нудный гринд.

Но мудрёной получилась система оснащения оружий, к камням, открывающим специальные удары, теперь добавлены различные виды модулей. В итоге такое разнообразие начинает сбивать с толку. Появился амулет в которые вставляются девять усилений, опять же с большим выбором бонусом. Тут нет одного идеального сета, подбирать нужно будет методом проб и ошибок в ходе игры.

К слову, также игрок помимо оружия и брони, будет прокачивать умения для трех видов оружий в отдельности, а также прокачивать спутников. Опыта для всего этого хватает. Как и ранее, нет однообразной зачистки аванпостов и повторения активностей. Все что идет на фоне сюжета, раскрывает отдельных героев, позволяет погрузиться в общее повествование и в целом является проработанными историями. Плюс никуда не делись различные загадки, сундуки, закрытые зоны, коллекционирование.

Дополнительные активности

Если играли в God of War 2018 то наверняка сталкивались с Валькириями, которые требовали даже большей концентрации, чем на боссах. Чего стоила только королева Валькирий, на нее в свое время уходили часы на освоение тактик и механик. В God of War: Ragnarok вместо них здесь сразу 13 берсерков, у них также разные механики, а в конце ждет бонус в виде короля Хрольфа. Также в конце можно будет сразиться с новой руководительницей валькирий – Гна, она стала еще сильнее и динамичнее. Есть и испытания в Муспельхейме с ресурсами, необходимыми для прокачки брони на последнем уровне. Отказались только от лабиринта.

Звуковая атмосфера

В завершении отмечу звук, тут шикарный саундтрек. На который чувствуется потрачено не меньше усилий, чем на графику. Камерные композиции, удачная смена под происходящее на экране. Ответственно подошли к озвучке героев, тут сложно выделить тех, на кого не смогли попасть и передать характер (играли на английском).

Проблемы

Придраться можно к исполнению карты, используемых для ориентации на локациях. При свободном перемещении на них не всегда удается понять, где находится нужный переход или куда ведет конкретная тропинка. А с учетом того, что тут зачастую они многоуровневый и есть переходы, которые не бросаются в глаза, это заметно усложняет путешествие, как и отсутствие возможности перемещаться между вратами находясь не рядом с ними.

Сложность

В завершении отметим выбор сложности. В зависимости от выбранной игру можно ощущать по-разному. Это приключения с относительно простыми сражениями на легком уровне, сбалансированное на среднем или высокий, когда сложность боев не уступает Demons Souls .

Итоги

God of War: Ragnarok – достойное продолжение любимой истории Кратоса и его сына Атрея, ставшее полноценной историей, дарящей всю гамму эмоции и приковывающей к себе на всем ее протяжении. Шикарная визуальная и аудио составляющие, новые виды механик, возможность поиграть от лица сына, ненавязчивая прокачка, отсутствие однообразных аванпостов и вопросиков. Из минусов исполнение карты, усложняющей ориентирование на локациях при свободном перемещении.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".