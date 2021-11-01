Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов

На российском рынке есть большое количество бюджетных игровых ноутбуков с 15-дюймовым дисплеем, но моделей на 17 дюймов, да еще и с актуальным железом можно на пальцах двух рук пересчитать. Сегодня мы погорим о такой новинке, как Haier GG1700A, получившая процессор i5-10200H, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, 16 Гбайт оперативной памяти и NVMe SSD на 500 Гбайт. Под какие задачи хватит уровня производительности данного лэптопа, выясним в нашем обзоре.

HAIER GG1700A обзор

(видео)

Комплектация

HAIER GG1700A поставляется в обычной картонной коробке. Внутри нее находятся сам ноутбук, адаптер питания, заглушка для кардридера, набор болтиков для установки дополнительного M.2 накопителя, руководство пользователя, гарантийный талон и диск с драйверами. Наличие последнего не совсем понятно, ведь в модели нет дисковода.

Внешний вид

Дизайн GG1700A никаким образом не выдает его причастность к игровому сегменту. Он оформлен крайне лаконично и сдержанно. Это можно считать плюсом, так как в таком случае устройство устроит большинство пользователей.

Корпус выполнен полностью из пластика. Вес модели составляет 2.5 кг и для 17-дюймового ноутбука это довольно немного. Его толщина в сложенном виде составляет 28 мм. Говоря наперед скажем, что вся конструкция ощущается монолитной, а качество сборки вызывает доверие.

Лицевая крышка глянцевая и имеет текстуру под металл. На удивление отпечатки пальцев на ней почти не остаются. Одной рукой ноутбук, к сожалению, не откроешь.

Единственное по чему можно понять, что GG1700A является игровым, так это по его клавиатуре. Она оснащена RGB-подсветкой с 4 уровнями яркости. С помощью фирменной утилиты Control Center 3.0 можно выставить цвет свечения, степень интенсивности горения и время отключения подсветки. Ход клавиш приятный, мягкий. Нашлось место и для полноценного цифрового блока.

Если говорить о тачпаде, то он имеет довольно стандартные размеры. Им можно вполне себе спокойно пользоваться в те моменты, когда нет мышки под рукой.

Коротко пробежимся по разъемам. На левой грани имеются USB 3.0, USB 2.0, а также раздельные порты под наушники и микрофон.

Справа выведены USB 3.0, USB Type-C и кардридер. За наличие последнего хочется сказать отдельное спасибо.

На задней стороне находятся HDMI, Mini DisplayPort, Ethernet и разъем питания.

Обратная сторона ноутбука изобилует перфорацией для дополнительного отвода тепла. Здесь же снизу расположилась пара динамиков. Играют добротно, но какой-то невероятной глубины и объема от них ожидать не стоит.

Экран

В HAIER GG1700A установлен дисплей на 17,3 дюйма с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Тип матрицы WVA. Он чуть более блеклый по цветопередаче, чем IPS, но незначительно. Настолько незначительно, что если кто-то со стороны сказал бы, что в данном ноутбуке установлен IPS-дисплей, то мы без колебаний поверили.

Запас яркости достаточно неплохой. Какие-либо засветы по всему периметру отсутствуют. Соотношение сторон самое распространённое — 16:9.

Частота обновления дисплея составляет стандартные 60 Гц. Да, это не те игровые 144 Гц, которые многие хотели бы здесь, но в данном ценовом сегменте ничего выше не установишь. Можем предположить, что со временем выйдет более дорогая конфигурация GG1700A с видеокартой Nvidia RTX и теми заветными 144 Гц.

Рамки вокруг дисплея довольно узкие, что не может не радовать. Сверху нашлось место и для фронтальной камеры на 1 Мпикс с парой микрофонов.

Начинка

За быстродействие системы отвечает восьмиядерный процессор Intel Core i5-10200H, работающий на базовой частоте 2.4 ГГц и 4.1 ГГц в режиме Turbo Boost 2.0‡. TDP находится на отметке в 45 Вт.

Объем оперативной памяти составляет 16 Гбайт. Она реализована двумя плашками по 8 Гбайт от Samsung на 3200 Гц.

В роли дискретной видеокарты выступает Nvidia GeForce GTX 1650 Ti с 4 Гбайт видеопамяти типа GDDR6. Ее можно считать минимальным входным порогом в мир топовых тайтлов. Если говорить конкретнее, то в нашем случае 1650 Ti хватало, чтобы запускать большинство игр в FullHD на средних настройках графики при 30+ кадров/сек.
  • Cyberpunk 2077 – 30 fps.
  • Ведьмак 3 – 60 fps.
  • Forntite – 67 fps.

    • С помощью фирменной утилиты Control Center 3.0 можно самостоятельно выставить скорость вращения вентиляторов. Таким образом можно добиться максимально возможного уровня производительности на постоянной основе, выставив скорость на 100%.

    Для еще больших энтузиастов есть возможность установить в ручном режиме скорость вращения вентиляторов для каждого температурного значения.

    Под внутреннюю память выделен добротный твердотельный накопитель от Samsung на 500 Гбайт. Обычно его можно встретить в более дорогих моделях. Скорость записи и чтения на хорошем уровне:

    При желании в ноутбук можно установить еще один M.2 накопитель или HDD на 2,5 дюймов. В ноутбуке также есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

    Время работы

    В целом, автономность для игрового ноутбука является не самым важным показателем, особенно, если речь идет о 17-дюймовых моделях, которые по своему определению редко покидают рабочее место с постоянно подключенным зарядным устройством. В HAIER GG1700A установили батарею на 49 В*ч. Чтобы проверить на что она способна, мы выставили уровень яркости на 50% и запустили видео на YouTube длительностью 12 часов. Таким образом, ноутбук смог выдержать 6 часов 37 минут воспроизведения.

    Чтобы полностью зарядиться от комплектного зарядного устройства, ноутбуку понадобится 2.5 часа.

    Итоги

    На данный момент среди всех игровых ноутбуков на 17 дюймов в бюджете до 75 000 рублей HAIER GG1700A является самым сбалансированным решением по своим техническим характеристикам. У него лаконичный дизайн, неплохой экран, качественная сборка, есть слот для SD карт удобная клавиатура с красивой RGB-подсветкой, приличный запас производительности, хороший потенциал апгрейда, а также продуманная система охлаждения, раскрывающая весь потенциал GTX 1650 Ti. Для идеала в нем не хватает лишь повышенной частоты обновления экрана на 144 Гц.
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