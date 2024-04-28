Недорогие проводные наушники с USB-C. Обзор HARPER HV-IC350

Аудиоразъем на смартфонах встречается все реже, а от него начинают отказываться в ультрабуках. Тем не менее на фоне распространения беспроводных наушников, традиционные капельки с проводным подключением. Изучаемые сегодня HARPER HV-IC350 используют в качестве интерфейса подключения USB-C и могут использоваться на таких устройствах лишенных аудиоразъема.

Комплектация

Поставляются в компактной коробке с пластиковой ручкой. Комплект включает две дополнительные пары силиконовых амбушюр, документацию.

Внешний вид

Это классические капельки, выполненные из пластика черного цвета с глянцевым внешним покрытием. Легкие и хорошо собраны. Помимо версии в черном, есть в белом.

На ножку вывода динамика установлены силиконовые амбушюры. В комплекте идет три пары, позволяющие подобрать посадку.

Кабель с круглым сечением длиной 1 метр. На нем зафиксирован пульт управления с микрофоном. Здесь кнопки регулировки громкости и кнопка блокировки микрофона.

Тесты

Для начала проверили подключение HARPER HV-IC350 к смартфону iPhone 15 Pro Max и Pixel 6. Отдельная настройка не требовалась, гарнитура сразу определялась и работала. Также использовали с MacBook, не будет проблем и с другими типами устройств.

За воспроизведение отвечает 10 мм динамик. Оценивая звуковую сцену отметим заметное преобладание высоких частот и отсутствие басов. Лучше подходит для прослушивания аудиокниг, общения в мессенджерах или вокальных композиций.

Посадка в ушах удобное. В них можно проводить значительное время и не будет проблем с дискомфортом и запотеванием. Длина кабеля в один метр оптимальна для того чтобы разместить смартфон в кармане и пропустить кабель под футболкой.

Итоги

HARPER HV-IC350 – недорогие проводные наушники с USB-C, поддерживающие разные типы устройств и оснащенные микрофоном.