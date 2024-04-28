Недорогие проводные наушники с USB-C. Обзор HARPER HV-IC350

Аудиоразъем на смартфонах встречается все реже, а от него начинают отказываться в ультрабуках. Тем не менее на фоне распространения беспроводных наушников, традиционные капельки с проводным подключением. Изучаемые сегодня HARPER HV-IC350 используют в качестве интерфейса подключения USB-C и могут использоваться на таких устройствах лишенных аудиоразъема.

HARPER HV-IC350

Комплектация

Поставляются в компактной коробке с пластиковой ручкой. Комплект включает две дополнительные пары силиконовых амбушюр, документацию.

HARPER HV-IC350

Внешний вид

HARPER HV-IC350

Это классические капельки, выполненные из пластика черного цвета с глянцевым внешним покрытием. Легкие и хорошо собраны. Помимо версии в черном, есть в белом.

HARPER HV-IC350

На ножку вывода динамика установлены силиконовые амбушюры. В комплекте идет три пары, позволяющие подобрать посадку.

HARPER HV-IC350

Кабель с круглым сечением длиной 1 метр. На нем зафиксирован пульт управления с микрофоном. Здесь кнопки регулировки громкости и кнопка блокировки микрофона.

HARPER HV-IC350

Тесты

Для начала проверили подключение HARPER HV-IC350 к смартфону iPhone 15 Pro Max и Pixel 6. Отдельная настройка не требовалась, гарнитура сразу определялась и работала. Также использовали с MacBook, не будет проблем и с другими типами устройств.

HARPER HV-IC350

За воспроизведение отвечает 10 мм динамик. Оценивая звуковую сцену отметим заметное преобладание высоких частот и отсутствие басов. Лучше подходит для прослушивания аудиокниг, общения в мессенджерах или вокальных композиций.

HARPER HV-IC350

Посадка в ушах удобное. В них можно проводить значительное время и не будет проблем с дискомфортом и запотеванием. Длина кабеля в один метр оптимальна для того чтобы разместить смартфон в кармане и пропустить кабель под футболкой.

HARPER HV-IC350

Итоги

HARPER HV-IC350 – недорогие проводные наушники с USB-C, поддерживающие разные типы устройств и оснащенные микрофоном.
HUAWEI FreeBuds Pro 3 получили самые высокие награды от изда…
Наушники HUAWEI FreeBuds Pro 3 были удостоены почётных наград: «Редакция рекомендует» от PhoneArena и «Вы…
Представлены модульные наушники Fairbuds…
Беспроводные наушники за последние несколько лет достаточно существенно улучшились по всем направлениям, …
Представлены беспроводные наушники CMF Buds и CMF Neckband P…
Сегодня компания CMF, которая является дочерним брендом компании Nothing, официально представила сразу дв…
Наушники Honor Earbuds X6 выпустили в России …
Отечественные ритейлеры дали старт продажам беспроводных наушников Honor Earbuds X6, которые были предста…
Представлены беспроводные наушники Meizu Blus 3 …
Компания Meizu представила беспроводные наушники Blus 3 и Blus 3 Pro, которые обойдутся на домашнем для п…
Наушники Realme Buds T110 оценили в 18 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент доступных беспроводных наушников моделью Buds T110, которая оценена…
Представлены наушники Baseus AirGo AS01…
Компания Baseus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Baseus AirGo AS01, которая оценена н…
Представлены уникальные наушники Bose Ultra Open Earbuds…
Компания Bose представила беспроводные наушники Ultra Open Earbuds, главной особенностью которой стала не…
Обзор ONANOFF BuddyPhones PlayEars+. Лучший выбор детских наушниковОбзор ONANOFF BuddyPhones PlayEars+. Лучший выбор детских наушников
Беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Обзор Tecno True 1Беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Обзор Tecno True 1
Беспроводные наушники открытого типа для фитнеса и улицы. Обзор Baseus Eli Sport 1Беспроводные наушники открытого типа для фитнеса и улицы. Обзор Baseus Eli Sport 1
Недорогие наушники вкладыши. Обзор Honor Choice Earbuds X5eНедорогие наушники вкладыши. Обзор Honor Choice Earbuds X5e
Недорогие беспроводные наушники на каждый день. Обзор HONOR CHOICE Earbuds X5 LiteНедорогие беспроводные наушники на каждый день. Обзор HONOR CHOICE Earbuds X5 Lite
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor