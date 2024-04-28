Недорогие проводные наушники с USB-C. Обзор HARPER HV-IC350

Это классические капельки, выполненные из пластика черного цвета с глянцевым внешним покрытием. Легкие и хорошо собраны. Помимо версии в черном, есть в белом.
На ножку вывода динамика установлены силиконовые амбушюры. В комплекте идет три пары, позволяющие подобрать посадку.
Кабель с круглым сечением длиной 1 метр. На нем зафиксирован пульт управления с микрофоном. Здесь кнопки регулировки громкости и кнопка блокировки микрофона.
За воспроизведение отвечает 10 мм динамик. Оценивая звуковую сцену отметим заметное преобладание высоких частот и отсутствие басов. Лучше подходит для прослушивания аудиокниг, общения в мессенджерах или вокальных композиций.
Посадка в ушах удобное. В них можно проводить значительное время и не будет проблем с дискомфортом и запотеванием. Длина кабеля в один метр оптимальна для того чтобы разместить смартфон в кармане и пропустить кабель под футболкой.