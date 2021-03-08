Обзор HIPER GK-6 Shturmer. Недорогая мембранная клавиатура

Ее рекомендованная стоимость составляет 1 890 рублей.
HIPER GK-6 Shturmer обзор
КомплектацияУпакован в коробку с изображением клавиатуры и данными по ее особенностям. Комплект включает документацию.
Внешний видНа борту полный набор клавиш с цифровым блоком. ENTER двурядный, SHIFT полноразмерный. Верхний блок F1-F12 выполняет дополнительное действие.
Зажатием на FN можно управлять воспроизведением и громкостью, переходить на домашнюю страницу и запускать калькулятор, почтовый клиент. Соответствующая маркировка нанесена на сами клавиши.
Латинские символы нанесены методом лазерной гравировки. Кириллические символы краской.
У HIPER GK-6 Shturmer латиница подсвечивается. Это эффект градиента из 3 цветов, она неуправляемая. Выглядит привлекательно.
За счет расположенных выше плоскости кейкапов создается еще и эффект фоновой подсветки вокруг переключателей.
Корпус у клавиатуры собран из пластика и металла. Шлифованное покрытие, не подвержено накоплению следов пальцев и пылью.
Хорошая жесткость и общая прочность конструкции. На основании пара откидных ножек, регулирующих угол наклона.
Подключается с помощью кабеля длиной 1.6 метра. Есть защитная нейлоновая оплетка.
Тесты
Для работы не требуется установка драйвера, но и возможности управления для нее не предусмотрено. Проблем и сбоев в ходе длительной эксплуатации выявлено не было. Видимых задержек с передачей сигнала после нажатия клавиш замечено не было.
Используются мембранные переключатели. Нажимаются бесшумно. Использовали ее для набора текстов и игр. Распознаются до 19 одновременно нажатых клавиш.