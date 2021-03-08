Обзор HIPER GK-6 Shturmer. Недорогая мембранная клавиатура

Не так давно HIPER расширили модельную линейку игровой периферии сразу рядом интересных устройств. Мы в «Лаборатории» в течение нескольких недель эксплуатировали сет из наушников, мышки и клавиатуры. В ходе нескольких материалов готовы поделиться опытом с вами, а начнем с мембранной клавиатуры HIPER GK-6 Shturmer.

HIPER GK-6 Shturmer обзор

Ее рекомендованная стоимость составляет 1 890 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением клавиатуры и данными по ее особенностям. Комплект включает документацию.

Внешний вид

На борту полный набор клавиш с цифровым блоком. ENTER двурядный, SHIFT полноразмерный. Верхний блок F1-F12 выполняет дополнительное действие.

Зажатием на FN можно управлять воспроизведением и громкостью, переходить на домашнюю страницу и запускать калькулятор, почтовый клиент. Соответствующая маркировка нанесена на сами клавиши.

Латинские символы нанесены методом лазерной гравировки. Кириллические символы краской.

У HIPER GK-6 Shturmer латиница подсвечивается. Это эффект градиента из 3 цветов, она неуправляемая. Выглядит привлекательно.

За счет расположенных выше плоскости кейкапов создается еще и эффект фоновой подсветки вокруг переключателей.

Корпус у клавиатуры собран из пластика и металла. Шлифованное покрытие, не подвержено накоплению следов пальцев и пылью.

Хорошая жесткость и общая прочность конструкции. На основании пара откидных ножек, регулирующих угол наклона.

Подключается с помощью кабеля длиной 1.6 метра. Есть защитная нейлоновая оплетка.

Тесты

Для работы не требуется установка драйвера, но и возможности управления для нее не предусмотрено. Проблем и сбоев в ходе длительной эксплуатации выявлено не было. Видимых задержек с передачей сигнала после нажатия клавиш замечено не было.

Используются мембранные переключатели. Нажимаются бесшумно. Использовали ее для набора текстов и игр. Распознаются до 19 одновременно нажатых клавиш.

Тест переключателей HIPER GK-6 Shturmer

Итоги по HIPER GK-6 Shturmer

HIPER GK-6 Shturmer – мембранная клавиатура с невысокой стоимостью. Металлический корпус, трехцветная подсветка, тихие переключатели, кабель в нейлоновой оплетке. В завершении отметим влагозащищенный корпус, случайно пролитый чай не приведет к фатальным последствиям.