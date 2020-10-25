Обзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки и клавиатуры

Не так давно мы проводили тестирование игровых наушников HIPER HS-100 Accent, сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейке в центре внимания будет недорогой коврик HIPER GM800XXL. Как можно догадаться по названию, он позволяет не только разместить мышку, но и клавиатуру. Относится к тканевому типу.

HIPER GM800XXL

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 890 рублей.

HIPER GM800XXL обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с информацией по особенностям и характеристикам. Комплект включает только сам коврик.

HIPER GM800XXL

Внешний вид

Как и говорили вначале, он относится к типоразмеру XXL. Длина рабочей площади составляет 80 см. Ширина 30 см.

HIPER GM800XXL

Толщина покрытия 4 мм. Внешняя часть — это ткань с водоотталкивающей пропиткой. Тут минимальное декоративное оформление.

HIPER GM800XXL

В одном из углов нанесен логотип производителя. Это позволит в ходе длительной эксплуатации не терять качество внешнего вида, которое характерно при стирании или потери яркости нанесенных рисунков.

HIPER GM800XXL

Плюс универсальный классический внешний вид. Подойдет как под игровую периферию, так и в деловую обстановку офиса.

HIPER GM800XXL

Основание коврика HIPER GM800XXLпрорезинено. Так предотвращается скольжение по рабочей поверхности стола.

HIPER GM800XXL

Не стали экономить на качестве, по периметру аккуратно прошито нитками. Исключается риск расслоения материалов в дальнейшем.

HIPER GM800XXL

Тесты

Занимает всю длину площади стола, которая обычно задействуется под размещение периферии. Свободно помещается клавиатура с цифровым блоком или без него, а также мышка. Мышка хорошо скользит по всем осям.

HIPER GM800XXL

Корректно работает лазерный и оптические сенсоры. За время тестов мы проверили работы мышек разных производителей. Дрожания и срывов замечено не было.

HIPER GM800XXL

Внешняя поверхность коврика приятна тактильно. Случайные загрязнения можно будет удалить влажными салфетками.

HIPER GM800XXL

Итоги по HIPER GM800XXL

HIPER GM800XXL при своей скромной стоимости предлагает хорошее качество исполнения, прошитые края, большую полезную площадь, отсутствие декоративных рисунков, прорезиненное основание, корректную работу с мышками разных производителей.
Комментарии и отзывы HIPER GM800XXL
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