Обзор HIPER GM800XXL. Коврик для мышки и клавиатуры

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 890 рублей.
HIPER GM800XXL обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУпакован в коробку с информацией по особенностям и характеристикам. Комплект включает только сам коврик.
Внешний видКак и говорили вначале, он относится к типоразмеру XXL. Длина рабочей площади составляет 80 см. Ширина 30 см.
Толщина покрытия 4 мм. Внешняя часть — это ткань с водоотталкивающей пропиткой. Тут минимальное декоративное оформление.
В одном из углов нанесен логотип производителя. Это позволит в ходе длительной эксплуатации не терять качество внешнего вида, которое характерно при стирании или потери яркости нанесенных рисунков.
Плюс универсальный классический внешний вид. Подойдет как под игровую периферию, так и в деловую обстановку офиса.
Основание коврика HIPER GM800XXLпрорезинено. Так предотвращается скольжение по рабочей поверхности стола.
Не стали экономить на качестве, по периметру аккуратно прошито нитками. Исключается риск расслоения материалов в дальнейшем.
ТестыЗанимает всю длину площади стола, которая обычно задействуется под размещение периферии. Свободно помещается клавиатура с цифровым блоком или без него, а также мышка. Мышка хорошо скользит по всем осям.
Корректно работает лазерный и оптические сенсоры. За время тестов мы проверили работы мышек разных производителей. Дрожания и срывов замечено не было.
Внешняя поверхность коврика приятна тактильно. Случайные загрязнения можно будет удалить влажными салфетками.