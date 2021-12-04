Обзор HIPER HG300 TWILIGHT. Корпус с четырьмя ARGB-вентиляторами. Тест и сборка

Уже с января ожидается заметный рост на все комплектующие, связанный с продолжающимися сложностями на производстве и нехватке компонентов. Поэтому если в ближайших планах есть сборка или покупка компьютера, лучше это запланировать до начала новогодних каникул. Тестируемый сегодня корпус HIPER HG300 TWILIGHT, типоразмера, мы использовали для сбора системы с новым поколением процессором Intel.

Комплектация

Средняя стоимость этого корпуса составляет 6000 рублей.

Упакован в коробку из неокрашенного картона с логотипом бренда на боковой грани. Внутри нее надежно зафиксирован в палет из пенопласта. Комплект включает весь необходимый набор винтов и руководство пользователя на русском языке.

HIPER HG300 TWILIGHT обзор

Внешний вид

Выполнен в формате Mid-Tower. Лицевая его панель и левая боковая стенка выполнены из закаленного стекла толщиной 4 мм.

Тонированное покрытие, улучшает внешнее восприятие собранной системы и скрывает интерфейсные, а также питающие кабели.

В целом же такое исполнение предполагает акцент на компонентах с подсветкой. И сам производитель изначально укомплектовал этот корпус сразу четырьмя вентиляторами с подсветкой.

Три из них на фронтальной стенке и один на задней. Все идут с кольцевой многоцветной подсветкой. Есть пластиковая подложка в виде сетки из сот.

Эффект и цвет вентиляторов в HIPER HG300 TWILIGHT можно синхронизировать с остальными компонентами. Эти же вентиляторы прокачивают достаточный объем воздуха внутри корпуса.

Для передней группы забор идет через решетку вдоль боковых зон лицевой панели. Для доступа к ним и очистки от пыли лицевая панель полностью снимается. Крепится на пластиковых защелках.

Правая стенка из цельного листа из металла. На его внутренней стороне есть ребра усиления. В корпусе используется сталь SPCC толщиной 0.55 мм.Задняя панель с нижним расположением блока питания. Только верхняя заглушка под платы расширения крепится при помощи винтов, остальные выламываемые.

Панель портов включает один скоростной USB и два USB 2.0, отдельные аудиоразъемы, индикаторы, кнопку включения и перезагрузки.

Большую часть площади занимает вентиляционная решетка с установленным противопылевым фильтром с магнитным креплением.

Размещается на четырех пластиковых ножках. Под блоком питания есть дополнительная вентиляционная решетка.

Начинка

Внутренний отсек разделяется на две камеры с помощью Г-образной стенки. Она только частично разграничивает воздушные потоки, основная ее задача скрытие кабелей и накопителей с SATA подключением.

С ней собираемая система выглядит аккуратно. На блоке питания же можно будет сделать акцент, подчеркнув его мощность через небольшой вырез в зоне его размещения.

Всё скрытая ниша свободна от элементов и как результат в HIPER HG300 TWILIGHT есть свободный доступ для панели модульных блоков питания с увеличенной глубиной корпуса. В этом отсеке прячется вся лишняя длина кабелей.

Для вывода кабелей в главный отсек по стойке материнской платы распределены окошки. Все они без резиновых клапанов.

Для аккуратной укладки и организации направления веток по стенкам распределены ушки для стяжек.

Поддерживаются материнские платы до ATX-типоразмера. Видеокарты длиной до 300 мм без радиатора жидкостной системы охлаждения на передней стенке.

Высота башенных систем охлаждения ограничена отметкой в 160 мм. В этот лимит укладываются и супербашни. Для водяного охлаждения можно выбирать систему с радиатором 240 мм.

Корпус не предполагает установку 3.5-дюймовых дисков. Два 2.5-дюймовых диска можно поставить на верхнюю часть разграничительной стенки. В остальном же время дисков с кабельным подключением в пользовательском сегменте уходит.

Дополнительно к четырем комплектным вентиляторам можно будет поставить еще два на верхнюю. Но при подборе дополнительных лучше учитывать стилистику с кольцевым исполнением подсветки. Да и реальной необходимости в этом нет.

Сборка

Подключаются они к 5V ARGB разъему на материнcкой платы. Так можно будет управлять подсветкой с помощью ПО на ПК, синхронизируя с остальными элементами в системе.Собирали в этом корпусе рабочую станцию с материнской платой ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 и процессором Intel Core i5-12600K. Для охлаждения установлен вертикальная башенная система Thermaltake TOUGHAIR 110.

Проблем в ходе сборки выявлено не было. Внутри достаточно места для аккуратного монтажа и свободного доступа к компонентам.

Работают комплектные вентиляторы тихо. Для них не предполагается регулировка скорости оборотов.

С этим кулером получили следующие температуры.

Итоги

HIPER HG300 TWILIGHT – корпус, в котором изначально предустановлен набор из четырех вентиляторов с кольцевой подсветкой и предполагающий сборку с акцентом на визуальную составляющую. При этом, установленные в нем компоненты будут получать достаточный доступ воздуха для отвода тепла вовремя. С учетом же габаритов и требований к комплектующим, оптимально для игровых или рабочих систем с видеокартами среднего уровня. К условным минусам отнесем ограничения по дисковой подсистеме с SATA подключением.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".