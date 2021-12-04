Обзор HIPER HG300 TWILIGHT. Корпус с четырьмя ARGB-вентиляторами. Тест и сборка

Средняя стоимость этого корпуса составляет 6000 рублей.
Упакован в коробку из неокрашенного картона с логотипом бренда на боковой грани. Внутри нее надежно зафиксирован в палет из пенопласта. Комплект включает весь необходимый набор винтов и руководство пользователя на русском языке.
Тонированное покрытие, улучшает внешнее восприятие собранной системы и скрывает интерфейсные, а также питающие кабели.
В целом же такое исполнение предполагает акцент на компонентах с подсветкой. И сам производитель изначально укомплектовал этот корпус сразу четырьмя вентиляторами с подсветкой.
Три из них на фронтальной стенке и один на задней. Все идут с кольцевой многоцветной подсветкой. Есть пластиковая подложка в виде сетки из сот.
Эффект и цвет вентиляторов в HIPER HG300 TWILIGHT можно синхронизировать с остальными компонентами. Эти же вентиляторы прокачивают достаточный объем воздуха внутри корпуса.
Для передней группы забор идет через решетку вдоль боковых зон лицевой панели. Для доступа к ним и очистки от пыли лицевая панель полностью снимается. Крепится на пластиковых защелках.
Правая стенка из цельного листа из металла. На его внутренней стороне есть ребра усиления. В корпусе используется сталь SPCC толщиной 0.55 мм.
Панель портов включает один скоростной USB и два USB 2.0, отдельные аудиоразъемы, индикаторы, кнопку включения и перезагрузки.
Большую часть площади занимает вентиляционная решетка с установленным противопылевым фильтром с магнитным креплением.
Размещается на четырех пластиковых ножках. Под блоком питания есть дополнительная вентиляционная решетка.
С ней собираемая система выглядит аккуратно. На блоке питания же можно будет сделать акцент, подчеркнув его мощность через небольшой вырез в зоне его размещения.
Всё скрытая ниша свободна от элементов и как результат в HIPER HG300 TWILIGHT есть свободный доступ для панели модульных блоков питания с увеличенной глубиной корпуса. В этом отсеке прячется вся лишняя длина кабелей.
Для вывода кабелей в главный отсек по стойке материнской платы распределены окошки. Все они без резиновых клапанов.
Для аккуратной укладки и организации направления веток по стенкам распределены ушки для стяжек.
Поддерживаются материнские платы до ATX-типоразмера. Видеокарты длиной до 300 мм без радиатора жидкостной системы охлаждения на передней стенке.
Высота башенных систем охлаждения ограничена отметкой в 160 мм. В этот лимит укладываются и супербашни. Для водяного охлаждения можно выбирать систему с радиатором 240 мм.
Корпус не предполагает установку 3.5-дюймовых дисков. Два 2.5-дюймовых диска можно поставить на верхнюю часть разграничительной стенки. В остальном же время дисков с кабельным подключением в пользовательском сегменте уходит.
Дополнительно к четырем комплектным вентиляторам можно будет поставить еще два на верхнюю. Но при подборе дополнительных лучше учитывать стилистику с кольцевым исполнением подсветки. Да и реальной необходимости в этом нет.
Подключаются они к 5V ARGB разъему на материнcкой платы. Так можно будет управлять подсветкой с помощью ПО на ПК, синхронизируя с остальными элементами в системе.
Проблем в ходе сборки выявлено не было. Внутри достаточно места для аккуратного монтажа и свободного доступа к компонентам.
Работают комплектные вентиляторы тихо. Для них не предполагается регулировка скорости оборотов.
С этим кулером получили следующие температуры.