Обзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. Недорогая механическая клавиатура с подсветкой

На прошлой неделе у нас вышел детальный обзор игровой мышки Hiper с возможностью выбора между тремя видами исполнения боковых исполнения. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания, будет механическая клавиатура HIPER MK-2 CHASE. Установлены в ней переключатели Outemu с ресурсом в 50 млн нажатий.

HIPER MK-2 CHASE обзор

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 4 490 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Стартовый набор включает ключ для извлечения переключателя, инструкция. Собрано все в коробке с ее изображением и данными по основным особенностям.

Внешний вид

Выполнена в стиле СКЕЛЕТОН. Минимальная ширина боковых рамок и расположенными выше основной плоскости переключателями.

На столе она занимает минимальное место. На основании расположены откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости.

Основным материалом выступает черный немаркий пластик. Сборка проведена без огрехов.

HIPER MK-2 CHASE получила традиционный набор клавиш без цифрового блока. Здесь отсутствуют дополнительные медиа и макроклавиши.

Вместо этого предлагается дополнительное действие с зажатой кнопкой FN. Для упрощения процесса освоения и последующей эксплуатации соответствующая маркировка на клавишах.

С помощью блока клавиш можно будет менять уровень яркости и изменять скорость эффекта. Доступны также клавиши с заданными эффектами подсветки. Хороший выбор, включая отдельные варианты под игры RTS и FPS. С последними будут подсвечиваться только те, что используются в играх этих жанров.

Сама подсветка многоцветная. Помимо символов, подсвечивается пространство между клавишами. Кириллические символы с меньшим уровнем яркости, связано это с особенностью расположения светодиода на переключателях.

Помимо этого, подсвечиваются вставки на боковых частях клавиатуры, создавая эффект фоновой подсветки окружающего пространства.

Символы нанесены методом лазерной гравировки. Со временем покрытие стираться не будет.

Блок F1-F12 выполняет функции управления громкостью и воспроизведением. Для использования потребуется зажатие FN.

Тесты

Подключается при помощи кабеля в резиновой оплетке. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба. Длина с запасом.

Клавиатура HIPER MK-2 CHASE не требует установки драйверов для работы, но и при этом не сопровождается отдельным программным обеспечением. Напомним, что подсветкой и эффектами, а также воспроизведением можно с помощью комбинаций клавиш.

Установлены переключатели Outemu с ресурсом в 50 млн нажатий. По поведению они похожи на RED. Четкое срабатывание и хорошо слышимый щелчок. Хорошо себя показали и в играх, и при печати.

Тест переключателей HIPER MK-2 CHASE

Вес корпуса 856 граммов. На столе стоит устойчиво. Корпус при сильном нажатии заметно не прогибается. Расположение и расстояние между клавишами классическое, времени на привыкание не требуется.

Итоги по HIPER MK-2 CHASE

HIPER MK-2 CHASE – недорогая механическая клавиатура с высоким качеством исполнения и хорошим запасом по ресурсу службы. Многоцветная подсветка, переключатели с тактильной отдачей, компактные габариты. Из ограничений по факту отсутствие встроенных инструментов для макросов и синхронизации подсветки между компонентами, но все это бы отразилось на стоимости и каждый ли готов за это переплачивать?получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".