Обзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. Недорогая механическая клавиатура с подсветкой

На прошлой неделе у нас вышел детальный обзор игровой мышки Hiper с возможностью выбора между тремя видами исполнения боковых исполнения. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания, будет механическая клавиатура HIPER MK-2 CHASE. Установлены в ней переключатели Outemu с ресурсом в 50 млн нажатий.

HIPER MK-2 CHASE Black USB

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 4 490 рублей.

HIPER MK-2 CHASE обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Стартовый набор включает ключ для извлечения переключателя, инструкция. Собрано все в коробке с ее изображением и данными по основным особенностям.

HIPER MK-2 CHASE Black USB

Внешний вид

Выполнена в стиле СКЕЛЕТОН. Минимальная ширина боковых рамок и расположенными выше основной плоскости переключателями.

HIPER MK-2 CHASE Black USB

На столе она занимает минимальное место. На основании расположены откидные ножки, изменяющие угол наклона рабочей плоскости.

HIPER MK-2 CHASE Black USB

Основным материалом выступает черный немаркий пластик. Сборка проведена без огрехов.

HIPER MK-2 CHASE Black USB

HIPER MK-2 CHASE получила традиционный набор клавиш без цифрового блока. Здесь отсутствуют дополнительные медиа и макроклавиши.

HIPER MK-2 CHASE Black USB

Вместо этого предлагается дополнительное действие с зажатой кнопкой FN. Для упрощения процесса освоения и последующей эксплуатации соответствующая маркировка на клавишах.

HIPER MK-2 CHASE Black USB

С помощью блока клавиш можно будет менять уровень яркости и изменять скорость эффекта. Доступны также клавиши с заданными эффектами подсветки. Хороший выбор, включая отдельные варианты под игры RTS и FPS. С последними будут подсвечиваться только те, что используются в играх этих жанров.

HIPER MK-2 CHASE Black USB

Сама подсветка многоцветная. Помимо символов, подсвечивается пространство между клавишами. Кириллические символы с меньшим уровнем яркости, связано это с особенностью расположения светодиода на переключателях.

HIPER MK-2 CHASE Black USB

Помимо этого, подсвечиваются вставки на боковых частях клавиатуры, создавая эффект фоновой подсветки окружающего пространства.

HIPER MK-2 CHASE Black USB

Символы нанесены методом лазерной гравировки. Со временем покрытие стираться не будет.

HIPER MK-2 CHASE Black USB

Блок F1-F12 выполняет функции управления громкостью и воспроизведением. Для использования потребуется зажатие FN.

HIPER MK-2 CHASE Black USB

Подключается при помощи кабеля в резиновой оплетке. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба. Длина с запасом.

Тесты

HIPER MK-2 CHASE Black USB

Клавиатура HIPER MK-2 CHASE не требует установки драйверов для работы, но и при этом не сопровождается отдельным программным обеспечением. Напомним, что подсветкой и эффектами, а также воспроизведением можно с помощью комбинаций клавиш.

HIPER MK-2 CHASE Black USB

Установлены переключатели Outemu с ресурсом в 50 млн нажатий. По поведению они похожи на RED. Четкое срабатывание и хорошо слышимый щелчок. Хорошо себя показали и в играх, и при печати.

HIPER MK-2 CHASE Black USB

Вес корпуса 856 граммов. На столе стоит устойчиво. Корпус при сильном нажатии заметно не прогибается. Расположение и расстояние между клавишами классическое, времени на привыкание не требуется.

Тест переключателей HIPER MK-2 CHASE

Итоги по HIPER MK-2 CHASE

Золото. Выбор редакции MegaObzorHIPER MK-2 CHASE – недорогая механическая клавиатура с высоким качеством исполнения и хорошим запасом по ресурсу службы. Многоцветная подсветка, переключатели с тактильной отдачей, компактные габариты. Из ограничений по факту отсутствие встроенных инструментов для макросов и синхронизации подсветки между компонентами, но все это бы отразилось на стоимости и каждый ли готов за это переплачивать?
HIPER MK-2 CHASE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы HIPER MK-2 CHASE Black USB
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