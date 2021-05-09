Обзор HIPER TWS Bora. Беспроводные наушники с защитой от воды

Тестируемые сегодня беспроводные наушники HIPER TWS Bora производитель позиционирует как премиальные. Для нее заявлены идеальная эргономика, высокое качество и кристально чистый звук. Сегодня мы поделимся опытом их эксплуатации.

HIPER TWS Bora обзор

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 4 990 рублей.Упаковка с традиционным оформлением. Изучив информацию на обратной стороне коробки можно будет составить полное представление по техническим характеристикам. Комплект включает зарядный кейс, резиновые накладки, дополнительные амбушюры, тряпичный чехол, USB-C кабель и документацию.

Внешний вид

Классическая конструкция с вытянутой ножкой и капсулой с динамиком. Основным материалом выступает пластик черного цвета.

Качество сборки высокое. Корпус наушников защищен от попадания воды и пыли. Защита соответствует требованием стандарта IPX6.

На внешней стороне чашек хромированная вставка с текстурным покрытием. Владельцу предлагается несколько вариантов, позволяя подобрать оптимальную степень прилегания.

Амбушюры выполнены из гипоаллергенного силикона. Сидят на ножке динамика плотно.

Вес у HIPER TWS Bora легкий. Каждая из чашек сопровождается микрофоном. На внутренней части медные контакты.

В зарядном кейсе наушники фиксируются магнитом. Сам кейс продолговатой формы. Располагаются они внутри него горизонтально.

На фронтальной панели LED-дисплей, отображающий текущий уровень заряда батареи. Точная и понятная цифровая маркировка процентами.

С обратной стороны симметричный разъем USB-С. Кабель есть в комплекте.

Управление наушниками осуществляется с помощью сенсора. Двойные и тройные касания. Среди традиционного набора действий есть вызов голосового помощника. Работает эта функция корректно на разных платформах.

При касании влажными пальцами сенсорной зоны проблем в точности передачи команд не было. В комплектной инструкции есть описание всех команд на русском языке.

Тесты

Такой формат исполнения подразумевает полное отсутствие кабелей. Для соединения задействован современный модуль Bluetooth 5.0. Набор поддерживаемых кодеков сход с изученными ранее моделями этого производителя.

Соединение уверенное, звук передается без искажений. Удаление от смартфона на расстояние до 10 метров не приводит к появлению помех.

Звуковая сцена у HIPER TWS Bora сбалансирована. Есть легкие басы. При прослушивании классических композиций есть детализация по инструментам. Хороший запас по уровню максимальной громкости.

Встроенный микрофон дает возможность участвовать в удаленных совещаниях. Он же подойдет для записи подкастов любительского уровня и стримов игр с носимых устройств.

На среднем уровне громкости заряда хватает на 3.5 часа работы. Зарядный кейс дает 6-7 полных циклов зарядки гарнитуры. При приближении к разряду можно будет заряжать наушники поочередно.

Итоги

Хорошо сбалансированная беспроводная гарнитура с сенсорным управлением, поддержкой вызова голосовых помощников. За обработку звука в HIPER TWS Bora отвечает чип, за счет этого на фоне младших моделей добавлена детализация. Микрофон с чистой передачей голоса, увеличенная емкость аккумулятора зарядного кейса, цифровой дисплей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".