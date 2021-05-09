Обзор HIPER TWS Bora. Беспроводные наушники с защитой от воды

Тестируемые сегодня беспроводные наушники HIPER TWS Bora производитель позиционирует как премиальные. Для нее заявлены идеальная эргономика, высокое качество и кристально чистый звук. Сегодня мы поделимся опытом их эксплуатации.

HIPER TWS Bora

Рекомендованная стоимость составляет 4 990 рублей.

HIPER TWS Bora обзор

Комплектация

Упаковка с традиционным оформлением. Изучив информацию на обратной стороне коробки можно будет составить полное представление по техническим характеристикам. Комплект включает зарядный кейс, резиновые накладки, дополнительные амбушюры, тряпичный чехол, USB-C кабель и документацию.

HIPER TWS Bora

Внешний вид

Классическая конструкция с вытянутой ножкой и капсулой с динамиком. Основным материалом выступает пластик черного цвета.

HIPER TWS Bora

Качество сборки высокое. Корпус наушников защищен от попадания воды и пыли. Защита соответствует требованием стандарта IPX6.

HIPER TWS Bora

На внешней стороне чашек хромированная вставка с текстурным покрытием. Владельцу предлагается несколько вариантов, позволяя подобрать оптимальную степень прилегания.

HIPER TWS Bora

Амбушюры выполнены из гипоаллергенного силикона. Сидят на ножке динамика плотно.

HIPER TWS Bora

Вес у HIPER TWS Bora легкий. Каждая из чашек сопровождается микрофоном. На внутренней части медные контакты.

HIPER TWS Bora

В зарядном кейсе наушники фиксируются магнитом. Сам кейс продолговатой формы. Располагаются они внутри него горизонтально.

HIPER TWS Bora

На фронтальной панели LED-дисплей, отображающий текущий уровень заряда батареи. Точная и понятная цифровая маркировка процентами.

HIPER TWS Bora

С обратной стороны симметричный разъем USB-С. Кабель есть в комплекте.

HIPER TWS Bora

Управление наушниками осуществляется с помощью сенсора. Двойные и тройные касания. Среди традиционного набора действий есть вызов голосового помощника. Работает эта функция корректно на разных платформах.

HIPER TWS Bora

При касании влажными пальцами сенсорной зоны проблем в точности передачи команд не было. В комплектной инструкции есть описание всех команд на русском языке.

HIPER TWS Bora

Тесты

HIPER TWS Bora

Такой формат исполнения подразумевает полное отсутствие кабелей. Для соединения задействован современный модуль Bluetooth 5.0. Набор поддерживаемых кодеков сход с изученными ранее моделями этого производителя.

HIPER TWS Bora

Соединение уверенное, звук передается без искажений. Удаление от смартфона на расстояние до 10 метров не приводит к появлению помех.

HIPER TWS Bora

Звуковая сцена у HIPER TWS Bora сбалансирована. Есть легкие басы. При прослушивании классических композиций есть детализация по инструментам. Хороший запас по уровню максимальной громкости.

HIPER TWS Bora

Встроенный микрофон дает возможность участвовать в удаленных совещаниях. Он же подойдет для записи подкастов любительского уровня и стримов игр с носимых устройств.

HIPER TWS Bora

На среднем уровне громкости заряда хватает на 3.5 часа работы. Зарядный кейс дает 6-7 полных циклов зарядки гарнитуры. При приближении к разряду можно будет заряжать наушники поочередно.

HIPER TWS Bora

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorХорошо сбалансированная беспроводная гарнитура с сенсорным управлением, поддержкой вызова голосовых помощников. За обработку звука в HIPER TWS Bora отвечает чип, за счет этого на фоне младших моделей добавлена детализация. Микрофон с чистой передачей голоса, увеличенная емкость аккумулятора зарядного кейса, цифровой дисплей.
HIPER TWS Bora получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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